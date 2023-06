Toyota veut sérieusement vendre des voitures électriques à fausse boîte manuelle

Maintenant que les voitures électriques se généralisent, les constructeurs automobiles rivalisent d’ingéniosité pour rendre la conduite de leurs modèles sportifs la plus excitante possible. Chez Abarth, la nouvelle 500 électrique possède un bruiteur géant sous le châssis pour générer du son comme une vraie petite auto thermique énervée. Chez Hyundai, le futur Ioniq 5 N fera lui aussi semblant d’avoir un puissant moteur thermique.

Et les ingénieurs du groupe Toyota prévoient encore plus fort. L’année dernière, ils avaient déjà montré des prototypes de véhicules électriques équipés d’une « fausse » boîte manuelle avec trois pédales, en plus de logiciels imitant le fonctionnement d’un moteur thermique où il faut changer de rapport lors des accélérations ou des freinages. L’idée a visiblement fait son chemin en interne puisque Toyota vient d’en reparler à l’occasion de sa grande conférence de son « Technical Workshop 2023 ». La technologie pourrait se retrouver aussi bien sur des modèles Toyota et Lexus : « comme le système de voiture électrique à boîte manuelle, nous préparons des surprises amusantes à nos clients avec des technologies que seul un grand constructeur peut réussir », peut-on y entendre.

Une nouvelle plateforme commune en 2026

Cette fausse boîte manuelle sera installée sur certains modèles électriques du groupe, tous basés sur la nouvelle plateforme modulaire qui doit faire son arrivée sur le marché en 2026. Au passage, Toyota annonce une autonomie maximale qui pourra aller jusqu’à 1000 kilomètres selon les modèles.