Nouveautés 2021 - SUV citadins : les Opel Mokka, Toyota Yaris Cross et Volkswagen Nivus arrivent

Janvier

Ford Puma ST

Installer le moteur vitaminé de la Ford Fiesta ST dans le compartiment moteur du Ford Puma, c’est le travail réalisé avec bonheur par les ingénieurs de la marque à l’ovale l’an dernier. Avec comme résultat un petit SUV au tempérament joueur et doté d’une puissance conséquente puisque celle-ci est de 200 ch. Les performances sont d’un excellent niveau avec un 0 à 100 km/h effectué en 6s7 et une vitesse de pointe de 220 km/h. On prend beaucoup de plaisir à conduire ce Ford Puma ST.

Février

Audi SQ2

Le crossover citadin Audi Q2 existe aussi dans une version performante dénommée Audi SQ2. Il vient tout juste d’être restylé et affiche un regard modifié et des projecteurs full LED de série (système Matrix en option), une grille de calandre remaniée et des boucliers avant et arrière modernisés. Ce modèle est toujours animé d’un bloc 2.0 TFSI de 300 ch associé à une boîte à double embrayage à sept rapports. Ce modèle fait preuve d’un bon tempérament comme le prouve sa fiche technique (0 à 100 km/h en 4s9). Il arrive en concession en ce début d’année.

Opel Mokka 2

La deuxième génération de l’Opel Mokka change du tout au tout et s’offre un design très moderne. Ce modèle se dote d’une proue affichant la nouvelle identité stylistique de la marque allemande avec une calandre installée sous une façade transparente fumée qui est accolée aux projecteurs. Cet équipement spécifique dénommé Vizor se verra décliné sur les prochains modèles du constructeur germanique. À bord, l’ambiance est moins austère que par le passé et le SUV citadin d’Opel fait la part belle au tout numérique avec une double dalle numérique constituée d’un écran de 12 pouces réservé à l’instrumentation et d’un écran de 10 pouces pour le multimédia. Cet équipement est de série sur la finition haut de gamme Ultimate, les autres finitions n’auront droit qu’à deux écrans de 7 pouces à moins de débourser 1 400 € pour l’option Pure Panel. Toujours en ce qui concerne l'équipement, le Mokka 2 a droit à de nombreuses aides à la conduite (en fonction de la finition ou des options choisies) : détection des piétons et des cyclistes, régulateur de vitesse adaptatif, aide active au maintien dans la voie. Il peut aussi s’équiper de projecteurs Matrix LED Intellilux, les mêmes qui équipent la grande berline Insignia. Sous le capot on retrouve des moteurs provenant de chez PSA (essence : 1.2 Turbo de 100 et 130 ch et Diesel de 110 ch). Grâce à l’utilisation de la plateforme CMP de PSA, ce modèle existe aussi en version électrique (Opel Mokka-e) avec un bloc électrique de 136 ch alimenté par une batterie de 50 kW/h. L’autonomie annoncée par le constructeur serait de 322 km. Les tarifs de ce modèle débutent à 21 300 € pour les versions thermiques, 36 100 € pour la variante électrique.

Mars

Opel Crossland

Afin d’être en phase avec la nouvelle gamme du constructeur allemand et en particulier le nouvel Opel Mokka, l’Opel Crossland s’offre un beau restylage et perd sa dénomination X au passage. Le lifting concerne surtout la face avant du modèle avec une calandre habillée d’une plaque de plexiglas comme celle du Mokka. Cet équipement dénommé Vizor donne une tout autre allure à l’Opel Crossland d’autant plus que le bouclier et le sabot avant sont également profondément modifiés. En revanche, les proportions du modèle ne varient pas et il affiche toujours une longueur de 4,21 m (soit 6 cm de plus que le nouveau Mokka). Opel a profité de ce lifting pour optimiser les trains roulants de son modèle de manière à rendre son comportement plus dynamique. Le nouveau Crossland adopte également sur la finition haut de gamme un antipatinage intelligent (Inteligrip) et des phares adaptatifs avec éclairage en virage. L’offre moteur est reconduite avec trois blocs essence (83, 110 et 130 ch) et deux diesels (110 et 120 ch). Les tarifs débutent à partir de 19 950 €.

Avril

Seat Arona

Le Seat Arona bénéficiera d’un lifting au printemps 2021. Le petit SUV s'inspirera du visage de ses grands frères Seat Ateca et Seat Tarraco en adoptant une calandre en forme de diamant et une signature lumineuse modifiée avec des projecteurs aux feux de jour redessinés, tandis que les antibrouillards migreront vers le centre du bouclier. À bord il n’y devrait y avoir que de petites modifications (sellerie, mise à jour du système multimédia) et le nombre d’aides à la conduite devrait progresser. Sous le capot, l’offre moteur actuelle devrait être reconduite.

Mai

Toyota Yaris Cross

La déclinaison SUV de la Toyota Yaris se nomme Yaris Cross. Comme la citadine, ce modèle sera assemblé (pour l’Europe) dans l’usine que le constructeur japonais possède en France à côté de Valenciennes. Utilisant la même plateforme GA-B que la berline, le SUV grâce à des porte-à-faux avant et arrière plus importants affiche une longueur de 4,18 m soit 24 cm de plus que la Yaris. Résultat de ces modifications de taille, le Toyota Yaris Cross bénéficiera d’un grand coffre (390 litres). En ce qui concerne l'offre d'équipements, le SUV de Toyota bénéficiera d’un nombre important d’aides à la conduite : Pre-collision Safety System, régulateur de vitesse actif, feux de route adaptatifs, reconnaissance des panneaux, etc. Enfin, sous le capot, on trouvera une motorisation hybride de 116 ch (au Japon ce modèle existe aussi avec un bloc essence de 120 ch) associée à un ou deux moteurs électriques. Avec un seul moteur électrique, le Toyota Yaris Cross sera un simple deux roues motrices (traction), avec deux moteurs il disposera d’une transmission intégrale (le second moteur entraînant les roues arrière) et s’équipera du dispositif Multi-terrain Select. Un système électronique qui permet trois modes de conduite : Normal, Mud & Sand pour les terrains glissants et Rock & Dirt pour la promenade sur terrain accidenté.

Juin

Citroën C3 Aircross

Le SUV citadin Citroën C3 Aircross va bénéficier d’un restylage pour lui permettre de passer le mieux possible la deuxième partie de sa carrière. Ce lifting devrait concerner le style du modèle avec une face avant inspirée de celle de la citadine Citroën C3 et le SUV devrait adopter également des Airbumps qui habilleront ses flancs. Il s'équipera aussi de nouvelles jantes et sans doute de nouveaux équipements. Pas de grosses modifications en ce qui concerne les motorisations si ce n’est que celles-ci vont être adaptées à la norme Euro 6d. Enfin, les tarifs devraient subir une légère inflation.

Juillet

Hyundai Bayon

Avec le Hyundai Bayon (un clin d’œil à la ville française Bayonne), le constructeur coréen se dote d’un nouveau SUV citadin qui se placera en dessous du Hyundai Kona. Reprenant la base technique de la nouvelle Hyundai i20 (commercialisée l’été dernier), ce modèle se dotera des mêmes motorisations essence que la citadine (1.2 84 ch et 1.0 T-GDi 100 ch Hybrid 48V) et devrait recevoir la même offre d’équipements. Pas d’hybride rechargeable ou de version électrique au programme de ce nouveau SUV, Hyundai privilégiant pour ce type de motorisation les modèles plus grands comme le Kona.

Octobre

Volkswagen Nivus

Mélange de Volkswagen T-Cross (pour sa base technique) et de Volkswagen T-Roc (pour son gabarit), le Volkswagen Nivus est la déclinaison dynamique du Volkswagen T-Cross en affichant une allure de coupé. Comme le T-Cross, le Nivus sera fabriqué, pour sa version européenne, dans l’usine espagnole de Pampelune. Rappelons que ce modèle est déjà commercialisé au Brésil où il a été conçu. Pas question pour le Volkswagen Nivus de disposer de blocs diesels, ni de motorisations très performantes, l’offre de motorisation devrait être calquée sur celle du T-Cross et ce modèle n’aura pas droit non plus, à une transmission intégrale. Du fait d’une carrosserie ressemblant à un coupé, ce modèle de 4,27 m de long ne devrait pas disposer d’un aussi grand coffre que le T-Cross qui bénéficie en outre d’une banquette coulissante qui ne sera pas reprise par le Nivus, et il faudra sans doute baisser la tête pour accéder aux places arrière.