Toyota Yaris Cross : l'inévitable déclinaison SUV - Salon de Caradisiac 2020

En bref SUV urbain Moteur hybride de 116 ch Commercialisation en 2021

Des extensions d'ailes non peintes, des sabots de protection en plastique à l'avant et à l'arrière et quelques millimètres en plus de garde au sol : la recette est très simple pour transformer une citadine, catégorie en perte de vitesse, en SUV, segment à la mode par excellence. Audi le fait très bien avec son A1 CityCarver tout comme Honda avec sa Jazz Crosstar. Toyota aurait pu en faire de même avec la Yaris Cross mais il n'en est rien, avec un lien de parenté qui n'a rien d'évident à première vue.

Esthétiquement, on est en effet plus proche d'un mélange du Toyota RAV4 et du Lexus UX, avec des passages de roue carrés, un montant arrière fortement inclinés vers l'avant et des optiques en relief. L'ensemble ne manque pas de personnalité et offre un dynamisme étonnant.

Développé sur la même plateforme GA-B que la Yaris, la Cross affiche un empattement identique de 2,56 cm mais, avec des porte-à-faux bien plus prononcés, sa longueur totale est de 4,18 m, soit 24 cm de plus que la citadine. L'habitabilité devrait être donc similaire mais on peut peut-être espérer un volume de coffre un peu plus satisfaisant que les 280 litres de la Yaris.

À l’intérieur, la planche de bord est directement reprise de celle de la Yaris tout comme sa toute nouvelle motorisation hybride composé d'un trois cylindres 1,5 et d'un moteur électrique à la puissance cumulée de 116 ch. La Cross se différencie cependant en étant proposé en traction et en quatre roues motrices.

Il faudra attendre 2021 pour voir arriver la Yaris Cross dans les concessions Toyota et il est à noter que, comme la Yaris « classique », elle sera produite sur le site français de Valenciennes.