En bref Quadricycle électrique 70 km d'autonomie À partir de 6 000 € (bonus 900 € déduit)

Depuis des décennies, Citroën incarne l'image de l'innovation automobile française et, pourtant, on ne peut pas dire que la marque aux chevrons s'est vraiment illustrée en matière de voitures électriques. Il y a bien eu de timides tentatives comme la C-Zéro et la e-Méhari mais la première était une Mitsubishi i-Miev restylée et la seconde une Bolloré Bluecar maquillée. Ce n'est pas le cas de cette Ami, une création purement Citroën. Certes, on va un peu vite en besogne en la qualifiant de voiture puisque c'est en fait un quadricycle léger que l'on peut conduire sans permis et dès 14 après avoir passé le BSR, celle méritant ce titre étant la ë-C4. Mais passons ce détail.

La Citroën Ami au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

dailymotion Citroën Ami : sans permis et sans émission – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

En la redécouvrant sur la piste du cirque Micheletty, on est toujours surpris par sa symétrie avant/arrière, ses dimensions très réduites, avec ses 2,41 m de long, son 1,39 m de large et son 1,52 m de haut. Un vrai jouet ! Ce qui étonne aussi, c'est la rusticité de l'ensemble, avec ses panneaux de carrosserie en plastique brut, le bruit peu flatteur de ses portières quand on les ouvre puis on les referme et la pauvreté des équipements à bord. Mais cela sert un objectif : réduire le prix au maximum, et ce premier but est atteint avec un tarif démarrant à 6 900 € à l'achat à 19,90 € par mois en location pour 4 ans après un premier versement de 3 541 €, hors bonus de 900 € dans le premier comme dans le second cas.

Cela aussi entraîne une masse très réduite : l'ensemble ne pèse effectivement que 562 kg, ce qui permet des accélérations vigoureuses sur les premiers mètres une fois que le feu passe au vert malgré les seulement 8 ch et 40 Nm fournis par le petit moteur électrique. Ce dernier est alimenté par une batterie de 5,5 kW permettant une autonomie officielle de 75 km.

En dehors du Renault Twizy 45 plus extrême encore et s'affichant plus cher, c'est aujourd'hui une offre unique sur le marché.

La Citroën Ami en occasion Prix d'une Citroën Ami neuve : de 6 900 € à 8 260 € Prix d'une Citroën Ami en occasion : de 6 620 € à 6 990 € Sept annonces de Citroën Ami d'occasion sur la Centrale Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Sa carrière est courte, mais cependant déjà émaillée de soucis divers et variés. A tel point que Citroën a décidé de diligenter une grosse campagne dite de "modernisation", pour ne pas dire rappel en somme. Elle vise a mettre à niveau tous les modèles. Il existe des soucis de serrure, de capteur de frein à main, d'étanchéité, de fonctionnement des essuie-glaces. Il faut vérifier les soudures de la structure, et aussi mettre à jour le logiciel de gestion de la batterie. Une opération qui peut durer jusqu'à 3 semaines, car les voitures sont emmenées dans un centre dédié à cela, avec prêt d'une autre AMI. Avant cela, on avait pu observer l'affichage d'un temps de charge de 8 h au lieu de 3, et parfois une charge qui ne se lançait pas. Des soucis résolus par des mises à jour, ou un remplacement du chargeur.

