S’il en fut l’un des précurseurs, Toyota a depuis longtemps déserté le segment des petits SUV. Depuis la sortie du premier RAV4 en 1995 - alors de la taille d’une Clio actuelle - et de l’éphémère Urban Cruiser quelques années plus tard, le japonais a laissé le champ libre à ses concurrents. Un territoire désormais hautement disputé par une myriade de baroudeurs de poche et notamment par Hyundai dont le Kona avale tout sur son passage notamment grâce à son offre multi-énergie.

dailymotion Toyota Yaris Cross hybride vs Hyundai Kona : l'avenir des SUV - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Le coréen est la meilleure vente en électrique et quasiment le seul à être proposé en hybride. La Yaris Cross incarne une grosse ambition : rattraper le retard accumulé et venir se placer dans le top 5 de la catégorie.

Design : des arguments dans les deux cas

Avec ses 4,18 m, la Yaris Cross vient se placer en plein milieu du marché des SUV urbains. Plutôt musclée, elle affiche des proportions ramassées grâce à des porte-à-faux très courts, des énormes passages de roues carrés, une lunette arrière très inclinée et une garde au sol importante. Par rapport à son concurrent, elle s’émancipe. Le Hyundai Kona, lui, entre dans sa mi-carrière, synonyme de restylage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce "facelift" est audacieux. La face avant se veut plus agressive, le constructeur ayant par ailleurs retravaillé les feux, à l'avant comme à l'arrière. On reconnait aisément la silhouette du coréen qui est l’un de ses points forts. En matière de look ces deux modèles revendiquent une forte personnalité.

Notre choix : égalité

A bord : prime à la nouveauté

Hormis quelques agencements différents, l’intérieur de cette version Cross est le même que celui de la dernière Yaris, dont il dérive. L’agencement est classique et ne met pas de côté l’ergonomie, ce qui est un bon point. Le niveau de qualité est quant à lui dans la veine de la citadine, en progrès. A l'intérieur du Kona, c'est une mini révolution avec l'arrivée de l'instrumentation digitale 10,25 pouces. L'écran tactile central intègre désormais la toute dernière version du système Bluelink avec, notamment, le système d'information de stationnement en temps réel. Celui de la Yaris est plus petit mais propose quasiment les mêmes fonctionnalités. La présentation intérieure du coréen n’a rien à envier à celle de la Yaris Cross toutefois, il apparaît un peu plus daté. Le dessin de la planche de bord, des aérateurs et les différents rangements font plus modernes dans l’habitacle de la japonaise.

Notre choix : Yaris Cross, plus moderne

Habitabilité/coffre : un Kona plus accueillant

Les deux rivaux affichent quasiment la même longueur (4, 16 m pour le Kona et 4, 18 m pour la Yaris Cross) ce qui signifie des prestations très proches en matière d’accueil. L’espace à l’arrière est dans la bonne moyenne de la catégorie à bord de la Yaris, mais la garde au toit est un peu juste. Le Kona soigne davantage ses passagers avec un espace aux jambes supérieur. Côté coffre, le Yaris Cross peut embarquer environ 400 litres alors que le Kona se contente de 361 litres. Toyota innove avec un plancher de coffre malin, réglable sur deux niveaux et scindé en deux parties alors que la Kona se contente d’un plancher simple.

Notre choix : Hyundai Kona

Gamme de moteurs : plus de choix avec la Kona

Sous le capot, le Yaris Cross propose une seule motorisation full hybride de 116 ch. Il s’agit d’un 1,5 l essence épaulé par un bloc électrique. Ce groupe motopropulseur, non rechargeable, a la particularité d’être couplé à une transmission intégrale, en option. Et ce via l’apport d’une motorisation électrique supplémentaire logée sur l’essieu arrière qui n’augmente pas la puissance moteur. Le Kona restylée a fait le ménage dans sa gamme de motorisations mais conserve une offre diesel via le 4 cylindres de 136 ch. En essence, les deux moteurs, à savoir le 1.6 essence de 136 ch et le 1.0 T-GDI de 120 ch, sont micro-hybridés. Quasiment tous peuvent recevoir une boîte à double embrayage. Côté hybride, le coréen associe toujours un 1.6 atmosphérique à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 141 ch. La petite batterie de 1,56 kWh sert surtout à assister le quatre cylindres dans les phases d'accélération. Hyundai a associé une boîte six rapports à double embrayage. Malin, car elle évite l’effet d’emballement lors des fortes accélérations, un désagrément caractéristique du train épicycloïdal privilégié pour les productions du rival nippon. Enfin, n'oublions pas qu'une version 100 % électrique du Kona est également disponible au catalogue.

Notre choix : Hyundai Kona, plus de propositions

Technologie : un Kona qui résiste

La Yaris Cross bénéficie de tout un arsenal de systèmes de sécurité comprenant le Toyota Safety Sense qui regroupe de série, ou en option, selon les versions, les équipements suivants le système de pré-collision, la détection des piétons (de jour et de nuit) et des cyclistes (de jour uniquement). On retrouve également le contrôle d'accélération à basse vitesse qui supprime l'accélération, s'il y a un objet devant la voiture. La fonction de manœuvre d’évitement d'urgence, le régulateur de vitesse actif couplé à l’assistance au maintien dans la voie, les feux de route adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation etc. Le Kona tient la corde puisqu’à l’occasion du restylage il renforce son offre d’aides à la conduite déjà riche avec l’arrivée d’une alerte de trafic arrière transversal, d’une assistance de direction lorsqu’un véhicule se situe dans l’angle mort et d’une alerte « occupant » qui avertit s’il reste un passager une fois la voiture verrouillée.

Notre choix : égalité

Toyota Yaris Cross vs Hyundai Kona : le verdict Caradisiac





THEME AVANTAGE Design Egalité Présentation intérieure Toyota Yaris Cross Habitabilité/coffre Hyundai Kona Choix des moteurs Hyundai Kona Technologies Egalité LE VERDICT CARADISIAC Toyota Yaris Cross : 3 - Hyundai Kona : 4

La gagnante : Hyundai Kona

Le SUV de Hyundai est un véhicule bien né. Il brille par sa polyvalence, son aménagement intérieur et surtout par son offre multi-énergies. Autant d'arguments que ne peut contrer la nouvelle Toyota Yaris Cross qui se contente d'une seule motorisation.

