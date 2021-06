Peugeot 3008 Hybrid 225 ch : incontournable- Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Apparue en 2016, la seconde génération de 3008 s’est très vite imposée comme la référence de la catégorie. Les ventes se sont très vite envolées si bien que le 3008 demeure toujours l’un des modèles préférés des français. Il en est de même de cette version hybride qui représente l'hybride rechargeable le plus vendu en France en 2020. Et cette sucess-story n’est pas prête de s'arrêter puisque le récent restyling est une réussite avec une personnalité renforcée qui passe par une calandre qui s'élargit et déborde désormais jusqu’aux projecteurs. Ces derniers côtoient aujourd’hui des feux de verticaux comme d’autres modèles de la marque à l’image des Peugeot 208, 2008 ou 508.

À l’intérieur, les évolutions sont moins nombreuses puisqu’elles portent principalement sur l'adoption d’un écran multimédia de 10 pouces, qui compose toujours le i-cockpit avec son instrumentation numérique haute entièrement paramétrable ou son petit volant. L’ambiance intérieure est toujours aussi qualitative et moderne. Pas de doute, c’est l’une des principales forces de ce 3008.

Le SUV du lion est disponible en essence, diesel et donc en hybride rechargeable en deux niveaux de puissance 225 et 300 ch. Pour ce salon, nous avons choisi la première déclinaison. Sur le plan mécanique, ce 3008 est animé par un 1.6 PureTech de 180 ch épaulé par un moteur électrique de 110 ch, intégré à la boîte de vitesses automatique à huit rapports e-EAT8 alimenté par une batterie lithium-ion de 13,2 kWh. L’autonomie en 100% électrique est donnée pour 59 km, tandis que les rejets de CO2 se situent aux environs de 30 g/km. La consommation moyenne annoncée est de 1,3 l/100 km.

Toutefois, cette hybridation n’a pas que des avantages puisque le coffre perd 125 litres en raison de l'implantation des batteries sous le plancher. Il passe de 520 à 395 litres, ce qui est une contenance très moyenne. L’habitabilité demeure inchangée. En revanche, il faudra composer avec un réservoir de carburant plus petit de 10 litres (43 litres) et un poids du véhicule en augmentation de 330 kg.

Attention aux prix élevés puisque ce 3008 Hybrid est commercialisé à des tarifs compris entre 45 100 et 49 900 €. À noter qu’une version 300 ch et 4 roues motrices est aussi disponible au catalogue.

QUE VAUT LE PEUGEOT 3008 HYBRID EN OCCASION ?

Prix d'un Peugeot 3008 Hybrid neuf : entre 45 100 € et 49 900 €

Prix d'un Peugeot 3008 Hybrid en occasion : entre 28 200 € et 56 000 €

L'avis fiabilité de Caradisiac

Plus de 4 ans de carrière désormais pour ce 3008 deuxième opus. Et on peut d'ores et déjà faire un bilan sur sa fiabilité. Mais surtout pour les versions thermiques. Pour les hybrides, plus récentes, on n'a pas encore suffisamment de recul.

Comme il est très vendu, il y a beaucoup de remontées de soucis. C'est normal, mais ce qui l'est moins, c'est que les problèmes sont tout de même assez graves et fréquents. Passons sur le souci de capot moteur qui vibre à haute vitesse. Presque tous les exemplaires ont ce souci, que certaines concessions arrivent à résoudre, d'autres pas. On trouve aussi pas mal de soucis électroniques, avec la tablette multimédia qui fait des siennes. La finition n'est pas top sur certains exemplaires, avec des garnitures qui se décollent (coques des sièges avant) ou des contreportes qui gondolent. Les panneaux de carrosserie sont parfois mal alignés ou bougent avc le temps.

Côté moteur, quelques casses pures et simples du 1.2 Puretech 130, soucis de distribution sur ce même moteur. Les diesels peuvent consommer un peu d'huile, avoir une courroie de distribution bruyante. Les modèles hybrides, à base de 4 cylindres 1.6 Puretech, n'ont pas ce soucis. Et sont globalement pour le moment épargnés par les gros soucis récurrents.

Il y a eu aussi de nombreux rappels (capot, coupelles de suspension, ressorts de plaquettes de frein, sièges, etc.). Mais encore une fois, les plus récents hybrides ne sont pas concernés.

Du coup, un achat aujourd'hui d'une version hybride est moins risquée que pour une version thermique.