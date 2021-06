Le salon Caradisiac 2021, consacré aux voitures électrifiées, est aussi l’occasion de recevoir de grands dirigeants du secteur automobile pour évoquer les changements, pour ne pas dire les bouleversements, qu’entraîne le déploiement de ces nouvelles technologies. En tout, une quinzaine d’interviews ont été réalisées par votre serviteur, accompagné de l’excellent Michel Holtz, sous l’un des chapiteaux du cirque Micheletty.

dailymotion Interview de Linda Jackson (Directrice Générale Peugeot) : « en 2025, 100% de nos modèles seront électrifiés » - Salon Caradisiac 2021

Nous ouvrons le bal avec Linda Jackson, qui a pris en début d’année les rênes de Peugeot après avoir dirigé Citroën entre 2014 à 2020. Peugeot, marque préférée des Français tous secteurs d’activité confondus (Citroën est en sixième position), figure parmi les constructeurs les plus engagés avec une gamme de véhicules particuliers composée de modèles 100% électriques (e-208, e-2008 et e-Traveller) et hybrides rechargeables (sur 3008 et 5008). Bien sûr, l’offre est appelée à s’élargir dans les mois et années qui viennent, avec notamment une version zéro émission de la nouvelle génération de 308.

Nous avons donc interrogé Linda Jackson sur les thèmes de la transition écologique, de ce que celle-ci implique comme effort de transformation pour un constructeur de tout premier plan, mais aussi de ses conséquences en termes de changements de discours vis-à-vis des automobilistes. Un entretien sans langue de bois qui, comme vous allez le constater, dépasse la barre des dix minutes que nous nous étions initialement fixés. Ce qui est très bon signe.

