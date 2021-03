Peugeot devient la marque préférée des Français

Traditionnellement, le secteur de l'automobile fait partie de ceux qui ont la meilleure image auprès des Français. C'est presque étonnant dans une époque où la voiture déchaîne de moins en moins les passions et fait l'objet de toutes les restrictions, mais c'est pourtant ce qui ressort de l'étude de Posternak-Ipsos sur l'indice d'image des entreprises en France.

En 2021, c'est Peugeot qui tire son épingle du jeu en remontant à la première place du classement, après l'avoir quittée à la fin 2019. Le gros succès de modèles tels que le 3008 n'y sont certainement pas étrangers, d'autant plus que la nouvelle 308 est attendue. Et le second secteur à être toujours très populaire en France est... c'est incroyable mais vrai, la grande distribution, puisque Peugeot devance Intermarché et Leclerc, qui ferme le podium.

Par la suite, en 4e position, on retrouve Michelin, mais aussi Citroën (6e), qui avait partagé la première place avec Peugeot en fin d'année 2019. Renault, qui a beaucoup souffert du fait des restructurations et mouvements sociaux, fait une remontée à la 15e en ayant regagné de nombreux points.

En bas du classement, la lanterne rouge depuis 7 ans, qui n'était autre que la SNCF (dont l'image serait ainsi la pire des grandes entreprises de France), est légèrement remontée pour céder sa place à SFR.