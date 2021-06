Après avoir créé en 2020 son premier salon de l'auto (1 600 000 visites), Caradisiac renouvelle l'expérience cette année en organisant son salon Electrique/hybride, un événement consacré exclusivement aux voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables. Un choix qui s'explique par le grand intérêt que vous portez désormais à ce type d'autos.

dailymotion Caradisiac organise son propre salon de l'auto des électriques, hybrides et hybrides rechargeables

Le salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021 en bref A découvrir sur Caradisiac du 15 juin au 15 juillet Exclusivement consacré aux voitures électriques, hybrides et hybrides rechargeables 34 marques représentées 110 modèles 150 articles - 150 vidéos 30 comparatifs 15 guides d'achat 15 interviews de grands patrons de l'automobile

Les ventes 2020 en témoignent - + 7 % pour les voitures électriques et + 15% pour les hybrides et hybrides rechargeables -, l'industrie automobile vit une période charnière. Les constructeurs sont contraints par la législation de limiter leurs émissions de CO2 et mettent quasiment tous sur le marché des modèles électriques ou électrifiés. Conséquence : vous voyez débarquer sur Caradisiac, dans les concessions ou via des publicités, un grand nombre de nouveaux modèles dits "écolos", fonctionnant à l'électricité ou simplement hybrides.

Le monde de l'auto est en ébullition avec l'explosion des modèles électriques et hybrides

Il est d'autant plus difficile de comprendre comment fonctionnent ces nouvelles autos que les constructeurs emploient des moyens et des mots différents pour tenter d'évangéliser auprès de leurs clients et de répondre à leurs questions. Quelle est la véritable autonomie d'une auto électrique ? Comment procède-t-on pour recharger sa batterie ? Faut-il préférer une hybride ou une hybride rechargeable ? Quelle différence entre une électrique et une électrifiée etc.

C'est à toutes ces questions et à bien d'autres que Caradisiac répond dans le cadre de ce salon, pour vous aider à bien mieux comprendre ce nouvel univers et à bien choisir votre future voiture moins polluante. Aux manettes, notre jury composé de journalistes de Caradisiac qui en toute indépendance vous diront quels sont les qualités et les défauts de chacune des voitures exposées.

Les autos passées au crible devant notre jury d'experts dans le cadre majestueux du chapiteau, le Comedia Vagabonda

Pierre Desjardins nous parlera de la technique «écolo » du modèle, nos essayeurs (Alexandre Bataille, Pierre-Olivier Marie, Olivier Pagès) de la vie à bord, Serge Bellu de son design, Michel Holtz de ce que l’auto représente sur le plan stratégique pour la marque, Florent Ferrière de la partie budget, Manuel Cailliot quand à lui évoquera la fiabilité... Et tous vous donneront leur sentiment global sur la voiture présentée. Enfin, si vous hésitez entre plusieurs modèles, nous organisons pour vous des comparatifs entre par exemple toutes les citadines électriques, tous les SUV hybrides rechargeables, etc.

Les 110 modèles exposés : des premières dans toutes les catégories Citadines, SUV urbains, compactes, berlines, familiales, routières, toutes les catégories d'autos sont exposées, toutes étant par ailleurs électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Pour chaque voiture, Caradisiac s'attarde dans ses articles sur la technologie "écolo" qui l'anime. Et bien sûr, comme il se doit dans tout salon, vous allez découvrir des modèles que vous n'aviez jusqu'alors jamais vus : les DS 4 E-Tense, Hyundai Ioniq 5, Mercedes EQA, Nissan Ariya, Nissan Qashqai e-Power, Peugeot 308 hybrid, Renault Arkana E-Tech, Skoda Enyaq iV Toyota Yaris Cross Hybride, etc.

C'est donc au seul salon "vert" en France que Caradisiac vous convie du 15 juin au 15 juillet. Un événement qui est aussi l'occasion d'interroger l'avenir. C'est pourquoi nous invitons les constructeurs automobiles à faire un point sur leur transition écologique, à nous dire comment est vécu cet effort « historique » de transformation etc. 15 grands patrons ont été invités.

Le cirque Michellety accueille le salon Caradisiac La découverte du cirque Micheletty, situé à Villeneuve-la-Garenne, a été pour la rédaction comme un mirage. Un espace magnifique, extraordinaire, comme le sont souvent les cirques, mais celui-ci tire sa particularité d'une part de la présence de cinq chapiteaux, d'autre part du fait de son implantation permanente. Un lieu d'exposition singulier, un village qui agit comme un baume après l'épidémie que nous avons par ailleurs prise en compte dans notre organisation. Cette année encore, en effet, notre salon est digital car les conditions sanitaires l'imposaient au moment de la préparation du projet. Et si les journalistes de Caradisiac ne portent pas de masque sur les vidéos, c’est dans le strict respect des mesures gouvernementales anti-covid.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.