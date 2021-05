Nouvelle DS 4 (2021) : la gamme, les équipements, les prix dès 29 200 €

Le choix des moteurs

L'entrée de gamme est le 1.2 PureTech de 130 ch. Puis le 1.6 PureTech est proposé en 180 et 225 ch. La DS 4 ne fait pas encore une croix sur le diesel, mais elle se contente d'un seul petit bloc 1.5 BlueHDi de 130 ch. Tous les blocs 100 % thermiques sont couplés d'office à la boîte automatique à 8 rapports.

Du départ, la nouvelle compacte de DS propose la déclinaison hybride rechargeable E-Tense. Il s'agit de la variante 225 ch (qui associe un 1.6 PureTech 180 ch et un bloc électrique de 81 kW), avec la boîte automatique 8 rapports. La batterie lithium-ion a une capacité de 12,4 kWh, donnant une autonomie en 100 % électrique de 55 km.

Les finitions et principaux équipements de série

La gamme "classique"

Bastille : 7 airbags (dont un airbag central entre les places avant), aide active au maintien dans la voie, surveillance d'attention du conducteur, freinage d'urgence automatique, avertisseur de risque de collision, reconnaissance des panneaux, régulateur/limiteur de vitesse, allumage auto des feux et capteur de pluie, climatisation automatique bizone, quatre vitres électriques, instrumentation numérique 7 pouces, radio avec écran tactile 10 pouces, rétros électriques, poignées de portes affleurantes, éclairage d'ambiance LED, phares LED, feux arrière 3D écailles, volant cuir…

: 7 airbags (dont un airbag central entre les places avant), aide active au maintien dans la voie, surveillance d'attention du conducteur, freinage d'urgence automatique, avertisseur de risque de collision, reconnaissance des panneaux, régulateur/limiteur de vitesse, allumage auto des feux et capteur de pluie, climatisation automatique bizone, quatre vitres électriques, instrumentation numérique 7 pouces, radio avec écran tactile 10 pouces, rétros électriques, poignées de portes affleurantes, éclairage d'ambiance LED, phares LED, feux arrière 3D écailles, volant cuir… Bastille "+" : Bastille + jantes 17 pouces, aide au stationnement arrière, DS Active Scan Suspension sur E-Tense…

: Bastille + jantes 17 pouces, aide au stationnement arrière, DS Active Scan Suspension sur E-Tense… Trocadero : Bastille "+" + accès mains libres, aide au stationnement avant, caméra de recul, affichage tête haute grand format, écran DS Smart Touch, jantes 19 pouces, prises USB arrière…

: Bastille "+" + accès mains libres, aide au stationnement avant, caméra de recul, affichage tête haute grand format, écran DS Smart Touch, jantes 19 pouces, prises USB arrière… Rivoli : Trocadero + phares Matrix LED, conduite semi-autonome DS Drive Assist, alerte trafic arrière, surveillance des angles morts longue distance, sellerie cuir, vitres feuilletées…

Les variantes Cross

Elles sont proposées avec les finitions Trocadero et Rivoli. L'équipement est le même que pour le look classique, avec en plus l'apparence baroudeuse : pare-chocs avant et arrière avec plastique brut, barres de toit noires, contours de vitres noirs, jantes 19 pouces spécifiques.

Les Performance Line

Performance Line : Bastille "+" + aide au stationnement avant, caméra de recul, jantes 19 pouces, style extérieur Performance Line (contours calandre et vitres noirs…), style intérieur Performance Line (sellerie et inserts en Alcantara, volant avec insert carbone…).

: Bastille "+" + aide au stationnement avant, caméra de recul, jantes 19 pouces, style extérieur Performance Line (contours calandre et vitres noirs…), style intérieur Performance Line (sellerie et inserts en Alcantara, volant avec insert carbone…). Performance Line + : Performance Line + régulateur de vitesse adaptatif, accès mains libres, affichage tête-haute grand format, phares Matrix LED, reconnaissance des panneaux de signalisation, écran DS Smart Touch…

La grille des prix

DS4

Bastille Bastille + Performance Line Trocadero Performance Line + Rivoli Essence PureTech 130 ch BVA8 29.200 € 30.200 € 32.900 € 35.400 € 37.100 € 38.900 € Essence PureTech 180 ch BVA8 - - 35.400 € 37.900 € 39.600 € 41.400 € Essence PureTech 225 ch BVA8 - - - - 42.200 € 44.000 € Diesel BlueHDI 130 ch BVA8 - 31.200 € 33.900 € 36.400 € 38.100 € 39.900 € Hybride rechargeable E-Tense 225 ch - 38.200 € 40.900 € 43.400 € 45.100 € 46.900 €

DS4 Cross

Cross Trocadero Cross Rivoli Essence PureTech 130 ch BVA8 36.000 € 39.500 € Essence PureTech 180 ch BVA8 38.500 € 42.000 € Essence PureTech 225 ch BVA8 - 44.600 € Diesel BlueHDI 130 ch BVA8 37.000 € 40.500 € Hybride rechargeable E-Tense 225 ch 44.000 € 47.500 €

La série spéciale La Première

Cette série limitée de lancement est au sommet de la gamme. En plus de l'équipement de la Rivoli, il y a en série la vision 360°, le hayon électrique avec accès bras chargés, le volant chauffant, les sièges avant chauffants/massants/ventilés, le chargeur sans fil, la planche de bord habillée de cuir. Les prix sont de 47.100 € en PureTech 180 ch, 49.700 € en PureTech 225 ch et 51.500 € en hybride E-Tense.