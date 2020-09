Pour son 20e anniversaire, Caradisiac crée son propre salon de l’auto 

C’est une tradition dans la presse. Pour fêter l’anniversaire d’un média, que ce soit un journal, une chaîne de télé ou un site web, on donne souvent dans l’autocongratulation. À Caradisiac, nous avons voulu déroger à cette tradition, non pas par principe, mais pour signifier notre plus grand attachement au présent et au futur qu’au passé à un moment où précisément l’industrie automobile vit un tournant dans son histoire.

LE SALON CARADISIAC EN BREF Pour la première fois, un média auto organise un salon en France 30 marques représentées 120 modèles 40 premières Lieu d’exposition : Ecausseville (Manche), un hangar à ballons dirigeables unique au monde

Nous allons donc vous parler de notre salon et de l’avenir de l’auto qu’il évoque immanquablement, après toutefois avoir fait une seule concession aux célébrations des anniversaires, celle des chiffres car sans aucune emphase, ils parlent d’eux-mêmes : entre septembre 2000 et septembre 2020, Caradisiac a publié plus de 150 000 articles et vous êtes chaque mois près de six millions à venir nous rendre visite.

Pourquoi ce succès ? Sans doute parce que nous avons des points communs. Comme vous, nous aimons l’auto, comme vous, nous continuons de penser que c’est un moyen de locomotion efficace pour se déplacer et complémentaire d’autres mobilités, et comme vous, nous avons besoin d’informations avant de choisir une voiture, nous sommes confrontés aux nouvelles conditions de circulation en ville, nous devons payer des contraventions, mais nous aimons aussi les belles autos qui nous font rêver, nous aimons partir en voyage en auto et savourer ce sentiment de liberté, celui de pouvoir rouler où bon nous semble. Autant de sujets de discussions et d'échanges que vous retrouvez sur notre forum auto, première communauté automobile en France avec son million d'abonnés et ses 10 000 messages par jour.

Des plaisirs automobiles que nous vous ferons de nouveau partager tout au long des semaines à venir avec des vidéos spéciales « 20e anniversaire » dédiées à nos grands comparatifs, nos essais de sportives, les essais les plus spectaculaires de Soheil Ayari, nos enquêtes, nos road-trips, et à nos voyages au bout du monde, ainsi que quelques surprises qui devraient vous faire sourire.

Pour la première fois, un média auto crée un salon en France !

Pour juger au mieux sous tous les angles les voitures exposées, Caradisiac a donné naissance à un jury composé d'experts essayeurs, design, stratégie, budget et occasion.

Place désormais à l’avenir et aux prochains 20 ans que nous entamons avec la création de ce salon dont nous allons brièvement vous raconter la naissance. À l’origine, un constat : les conséquences parmi tant d’autres de l’épidémie de Covid sur l’industrie et les événements automobiles. Plus de salons, des concessions fermées, des ventes en baisse de près de 90% en avril ! Et en bout de chaîne, des automobilistes désemparés.

C’est justement au cours de cette période troublée que nous avons projeté d’organiser un salon d’un genre nouveau, mi-réel, mi-virtuel. Réel car les modèles sont bien présents, rassemblés dans un même espace, analysés, décortiqués pendant une semaine par nos journalistes, virtuel car vous allez découvrir toutes les nouveautés du moment grâce à la diffusion de nos reportages. Au total, nous allons publier près de 250 articles et vidéos sur les voitures exposées. Un programme digne d’un salon de Paris !

LE PROGRAMME DU SALON : CE QUE VOUS ALLEZ LIRE 40 présentations de nouveaux modèles 80 modèles les plus vendus en France analysés et décortiqués 30 comparatifs 30 guides d’achat 30 guides des stands 25 duels

Si l’idée est quelque peu originale, nous voulions aussi trouver un écrin singulier pour lui donner vie. Hors de question d’exposer nos 120 voitures dans des espaces classiques et de fait, c’est dans un lieu incroyable que vous allez nous retrouver chaque jour, précisément à Ecausseville, petit village situé dans la Manche qui abrite un hangar à ballons dirigeables construit en 1916 et dont l’architecture en béton unique au monde lui vaut d’être classé monument historique.

Un bâtiment d’une superficie de 6000 mètres carrés, faisant 150 mètres de long, 40 mètres de large et 30 mètres de haut. Un lieu qui s’apparente à une cathédrale au beau milieu de la campagne et des vaches normandes. Un lieu dédié pendant la Première Guerre mondiale à une forme de transport totalement novateur à l’époque, qui servait à déceler la présence de sous-marins ennemis. Plus de 100 ans plus tard, Caradisiac y expose 120 voitures dont une bonne partie d’autos électriques et hybrides qui, elles aussi, évoquent des technologies innovantes.

Des partenaires enthousiastes qui nous ont permis de relever un défi

Magnifique choix donc pour le symbole, mais un véritable casse-tête pour l’organisation. Pas facile de faire circuler 30 camions transportant les autos exposées venant parfois d’Espagne, d’Allemagne sur des petites routes départementales du Cotentin ! Notre partenaire logistique, le groupe Prévost, en sait quelque chose ! Les constructeurs aussi ont joué le jeu et ont tout mis en place pour que cela soit possible. Bien évidemment, cela ne nous a pas empêchés de garder notre libre arbitre et de porter, comme toujours, un regard critique sur les modèles qu’ils ont eu parfois beaucoup de mal à faire venir. Cette indépendance est inscrite dans notre ADN et c’est la raison pour laquelle vous nous faites confiance depuis des années.

Cette aventure n’aurait pas non plus pu avoir lieu sans la région du Cotentin, la Direction des affaires culturelles de Normandie et bien sûr sans l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville qui s’occupe de faire vivre ce lieu chaque jour. Tous nous ont apporté leur aide spontanément et avec beaucoup d’enthousiasme dès les premiers jours.

120 modèles de toutes catégories comparés Pour répondre à l‘attente de tous les automobilistes qui s’apprêtent dans les mois qui viennent à acheter une nouvelle voiture, nous avons voulu exposer dans notre salon des voitures de tous gabarits et donner une place de choix aux motorisations hybrides et aux électriques : citadines, SUV urbain, berlines compactes, SUV compacts, SUV électriques, SUV familial, familiales, routières, sportives, break compact, monospace, pick-up, 4x4. Seuls maîtres à bord de notre salon, nous avons pu mettre en oeuvre ce qu'aucun média ne peut faire dans un salon traditionnel, à savoir rassembler les voitures, non par marque, mais par segment. Une liberté qui nous a permis de multiplier les sujets éditoriaux destinés à vous aider à bien choisir votre prochaine voiture : guides d'achat, duels, comparatifs, etc.

Vous en savez assez sur la genèse. Nous vous avons assez fait saliver comme cela. Il est grand temps d’évoquer ce qui fait l’essence de tout salon : les modèles exposés. En l’occurrence, 120 ! C’est la première fois qu’un média auto en France organise un salon, un rassemblement d’un si grand nombre de voitures. Sachez tout d’abord que pas moins de trente marques nous ont fait confiance ! Quel type de voitures ? Comme dans tous salons, des nouveautés bien sûr, une quarantaine, mais également des modèles vendus depuis les 12 derniers mois et qui trustent les classements des ventes dans tous les segments. On va ainsi vous faire découvrir par exemple la nouvelle Citroën C4, mais également vous accompagner si vous êtes intéressés par les Renault Clio et Peugeot 208 sorties l’hiver dernier.

Au total, nous allons vous présenter 80 voitures parmi les 100 plus vendues en ce moment, ainsi que celles qui seront les meilleures ventes de demain. Bref, on va vous parler des autos que vous achetez réellement, en vous aidant, en vous guidant. Comment ? Comme on le fait d’habitude. Enfin, pas tout à fait d’ailleurs.

Pour que vous découvriez les derniers modèles proposés par les marques, nous avons mis en place plusieurs scénographies particulières que vous découvrirez au fil des jours à venir : huit journalistes et experts décortiqueront pour vous chaque auto sur tous les plans : les forces, les faiblesses de chaque auto, leurs essais déjà effectués, leur design innovant ou non, leur fiabilité, ce qu’elles valent en occasion, les marges de négociation possibles si vous voulez les acheter neuves, etc. Et bonus supplémentaire pour les dix nouvelles voitures les plus attendues : nous vous les présentons à l'aide de vidéos 360 degrés qui vous immergent à l’intérieur même, dans l'habitacle.

Le jury Caradisiac : ils passent au crible les voitures exposées

Et ce n’est pas tout. Vous pourrez lire également sur Caradisiac 30 comparatifs portant sur tous les segments, des guides d’achat des voitures les plus vendues de chaque marque, des guides des stands. Au total, plus de 250 articles et vidéos. Il suffit de vous reporter à notre sommaire pour accéder à tous ces articles.

Tout cela vous met l’eau à la bouche ? Vous aimeriez venir nous rejoindre ? En cette période de Covid dont on ne sait comment il évolue à court terme, il n’aurait bien sûr pas été possible de recevoir du public. D’ailleurs, le jour de la publication de cet article, nous nous apprêtons à plier bagage et à rendre le hangar à ballons dirigeables d’Ecausseville à ses occupations habituelles, à savoir recevoir ses nombreux visiteurs (près de 50 000 par an). À proprement parler, le salon n’était d’ailleurs pas complètement fermé, et est resté ouvert au flux habituel de quelques centaines de visiteurs qui, venus pour le hangar, ont découvert notre exposition.

Caradisiac a ainsi démontré qu’il est possible de créer des événements dans un contexte sécuritaire incertain, ce qui pourrait être inspirant pour d'autres ; et des opérations comme celle-ci, nous en organiserons d’autres dès l'année prochaine.

Dans 20 ans, Caradisiac organisera les premiers tests de voitures volantes

Nous allons continuer à tendre l’oreille pour mieux entendre ce que vous attendez d’un site comme le nôtre, pour mieux comprendre les bouleversements observés récemment dans l’univers des transports, pour anticiper comment les nouvelles mobilités et les autos vont créer ensemble de nouveaux maillages de déplacement. Et il s’agira bien sûr des unes et des autres : car vous imaginez bien qu’à Caradisiac, nous sommes convaincus que l’auto restera un outil de déplacement efficace, agréable et majoritairement utilisé. Quand bien même nos chères montures ne se déplaceraient plus que dans les airs. Les voitures autonomes sont déjà là, les taxis volants sont en test. Dans vingt ans - si ce n'est avant ! - Caradisiac organisera les premiers comparatifs d'engins volants. Rendez-vous est pris.

REMERCIEMENTS

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans les soutiens actifs de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures.