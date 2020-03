Tout avait commencé par la Roumanie et Dacia. Il faut dire que Caradisiac a presque le même âge que le Dacia de l'ère Renault ! Un fruit du hasard, donc, pour des aventures qui ont à chaque fois deux objectifs : tester plusieurs véhicules sur des milliers de kilomètres, et aller au "fief" de la marque, dans son pays. La Roumanie chez Dacia, la République Tchèque chez Skoda, l'Italie chez Fiat/Alfa Romeo et enfin la Suède chez Volvo, notre équipe a parcouru une partie de l'Europe pour retourner aux racines des constructeurs historiques.

Cela a évidemment permis à nos journalistes d'essayer des modèles récents sur des milliers de kilomètres en un temps très court. Parfois dans des conditions difficiles (la canicule en Italie, notamment, dans des autos pas toujours très adaptées aux longs trajets...), mais toujours dans la bonne humeur.`

Voici donc un retour en images sur ces road-trips, dont le premier remonte déjà à deux ans ! Du soleil italien à la froideur scandinave en passant par les routes très moyennes en Roumanie, un petit album photo des sorties de Caradisiac.