Skoda Octavia iV : la berline à tout faire - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Familiale hybride rechargeable

A partir de 37 420 €

Autonomie : 60 km WLTP

Chez Skoda, l’Octavia n’est pas une simple voiture, c’est un emblème. La berline à mi-chemin entre le segment des compactes et des familiales est une machine à sous qui génère près d’un tiers des revenus de la marque. Elle est ici exposée sur la piste du chapiteau Micheletty à l'occasion de notre salon dédié aux véhicules verts.

La Skoda Octavia iV au Salon Caradisiac 2021

La nouvelle génération de Skoda Octavia est sortie en 2020 et déjà elle proposait des mécaniques électrifiées à travers la micro-hybridation sur ses moteurs 1.0 TSI 110 ch et 1.5 TSI 150 ch. L'hybride rechargeable est devenu un incontournable et l’Octavia ne pouvait se passer de cette technologie fiscalement avantageuse. Le modèle s’offre donc deux versions pour satisfaire une clientèle majoritairement professionnelle : le 1.4 TSI de 204 ch pour « l'iV » et son dérivé 245 ch pour la « RS iV ».

Il s’agit d’une mécanique conçue par Volkswagen et présente sous le capot d’une bonne quinzaine de modèles du groupe dont la Golf, la Leon ou l’A3. Elle associe un moteur thermique, 1.4 turbo de 150 ch à un bloc électrique de 110 ch. Ce dernier est alimenté par une batterie lithium ion de 13 kWh. Une fois les effets de chacun additionnés, l'ensemble offre 204 ch et 350 Nm. Les 245 ch de la version « RS iV » sont obtenus par une gestion électronique personnalisée de la partie électrique. Dans les deux cas, l’autonomie est annoncée pour 60 km selon le cycle d’homologation WLTP ce qui lui permet de décrocher un bonus écologique de 2 000 €.

Durant notre essai de la version 204 ch nous avons relevé une consommation moyenne de 3,3 l/100 km sur un parcours mixte. En mode hybride, le relais entre les deux moteurs est très bien géré. L’Octavia roule en électrique à basse vitesse et elle réveille son moteur thermique autour de 45-50 km/h lors des accélérations. En « EV » (100% électrique) nous avons pu approcher facilement les 70 km en usant d’une écoconduite rigoureuse.

Une fois la batterie vide, l'Octavia iV offre deux possibilités de recharge en courant alternatif avec autant de câbles livrés de série : un Type 2 sur prise domestique, encaissant 2,3 kW et nécessitant environ 5 heures pour une charge complète, ainsi qu'un Type 3 sur borne ou Wallbox allant jusqu'à 3,6 kW et réduisant le délai à approximativement 3h30.

L'implantation des batteries n'a, quant à elle, aucune incidence sur la garde au toit des passagers arrière, qui continuent de bénéficier d'un très généreux 985 mm. Par contre, il entame sérieusement le volume de coffre qui passe d'un gargantuesque 640 litres en 5 places à un moins impressionnant 490 litres. Même constat une fois le dossier de la banquette rabattu, avec 1 555 litres contre 1 700. Cela reste cependant des chiffres respectables dans l'absolu surtout que, contrairement à de nombreux autres hybrides rechargeables, l'Octavia Combi iV offre un logement pour ranger les câbles qui ne viennent donc pas grignoter quelques décilitres supplémentaires.

Skoda en général et cette Octavia Combi en particulier ajoutent habituellement deux qualités supplémentaires : des tarifs au plus bas et une habitabilité remarquable. Pour la première, le contrat est rempli : à 37 420 €, vous ne trouverez pas cette configuration pour moins cher parmi les hybrides du groupe Volkswagen.

PROSPECTIVE FIABILITE Elle est toute récente, cette version iV de la Skoda Octavia. Et nous n'avons donc pas la prétention de pouvoir deviner quelle sera sa fiabilité à long terme. Nous ne pouvons que faire de la prospective, à partir d'éléments du passé, et de la réputation de fiabilité actuelle de la marque dans son ensemble. Et cette réputation n'est pas mauvaise. Elle se situe même un peu au-dessus de Volkswagen, ce qui est presque étonant vu que Skoda se sert dans la banque d'organe du groupe. Peut-être qu'en utilisant des pièces éprouvées pendant déjà quelques années sous d'autres capots, les Skoda bénéficient de quelques améliorations. Cela dit, on a retrouvé beaucoup des soucis du groupe comme sur les boîtes de vitesse DSG, pompes à eau, vanne EGR, etc. La nouvelle génération d'Octavia a pour ambition de les faire oublier. On l'espère pour elle.

