En bref Break compact hybride rechargeable 50 km d'autonomie en 100 % électrique 28 g de CO2 par km, 1,3 l/100 km 160 ch, 280 Nm, 0 à 100 km/h en 9,8 s. Prix à partir de 37 800 €

Profitant de son restylage de mi-carrière, que nous avons pu découvrir à l'automne 2020 en concession, la Mégane 4 a décidé de "verdir" son offre de motorisation, en adoptant, après le SUV urbain Captur 2, une motorisation hybride rechargeable.

Elle est aussi présente sous le capot de la berline, mais c'est d'abord le break Estate qui en avait profité au lancement, et c'est lui que nous vous présentons au deuxième salon Caradisiac, organisé sous les très festifs chapiteaux du village du cirque Micheletty, sis à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine.

La Renault Mégane Estate E-Tech au salon Caradisiac

dailymotion Renault Mégane Estate E-Tech hybride rechargeable : l'avenir ? - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

La Mégane Estate utilise le même groupe motopropulseur que le Captur, à savoir une association entre un 1.6 91 ch essence d'origine Nissan, et deux moteurs électriques. Le premier fait 66 ch et est situé sur l'essieu avant, le second apporte 34 ch, et est situé au niveau de la boîte de vitesses. Il sert presque exclusivement de générateur, sauf en mode sport, où il peut apporter sa puissance pour bénéficier de la totalité des chevaux, soit 160. Le couple cumulé est de 280 Nm.

La transmission, elle, est originale. Car cet ensemble se passe d'embrayage et utilise une boîte à crabots à 4 rapports pour le moteur thermique plus 2 rapports séparés pour le moteur électrique. Il en résulte un démarrage obligatoire en mode électrique (vu l'absence d'embrayage). Et on peut ensuite choisir ses modes de conduite entre électrique forcé (on a alors théoriquement 50 km d'autonomie grâce à la batterie de 10,4 kWh), mode hybride (la voiture choisit seule entre électrique et thermique ou un mix des deux) ou mode sport (les 3 moteurs de concert) pour un maximum de performance.

On peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100 % électrique, et la vitesse de pointe atteint 183 km/h, le 0 à 100 est effectué en 9,8 secondes, ce qui est assez placide pour 160 ch.

Enfin les rejets de CO2 annoncés sont de 28 grammes par km pour une consommation normalisée de 1,3 litre/100 km.

Le bilan de notre essai réalisé par Olivier Pagès était cependant positif au niveau de l'agrément de conduite.

Enfin terminons avec quelques mots sur l'esthétique de cette Mégane restylée. Pratiquement rien n'a changé par rapport à la précédente, si ce n'est au niveau de la calandre, plus chromée, du dessin du bas du bouclier, et à l'arrière des feux à LED et des clignotants à défilement. Dans l'habitacle, l'écran central, quand il est vertical, passe à 9,3 pouces contre 8,7 auparavant, et l'équipement peut s'enrichir de la conduite autonome de niveau 2.

L'habitabilité est inchangée, mais le coffre perd son double fond, dans lequel on ne pourra ranger que les câbles de recharge. Il affiche désormais seulement 389 litres. Une Kia Ceed SW Plug-in hybrid affiche par exemple 437 litres.

Attention aux prix de cette nouveauté, qui sont assez salés, soit entre 37 800 € et 41 500 €, hors bonus de 2 000 €.

PROSPECTIVE FIABILITE Si la Mégane 4 est bien connue du grand public, et qu'elle a même été déjà restylée, ce n'est pas la même histoire pour sa déclinaison E-Tech hybride rechargeable. On en pourra donc parler que de sa fiabilité hors motorisation. Pour cette dernière, nous ne pouvons que conjecturer, et reprendre ce que nous avons dit pour la Clio, dotée du même moteur (simplement moins puissant), à savoir qu'il faudra surveiller la boîte de vitesses à crabots. Une nouveauté technique qui a posé problème en début de carrière sur la Clio, avec des mises à niveau avant livraison. La Mégane ne devrait pas avoir de souci mais vigilance tout de même. Pour le reste, cette 4e génération est meilleure que sa devancière. Elle A pu connaître des soucis de boîte EDC, de fuite de liquide de refroidissement, ou de bugs du R-Link. Mais la récente E-Tech n'est pas concernée. On gardera en tête qu'elle usera certainement ses pneus assez vite, comme toutes les Mégane 4.

