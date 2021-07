Les 4 berlines familiales hybrides rechargeables du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Les berlines familiales sont en perte de vitesse depuis ces 10 dernières années et l’explosion des SUV. Elles ne sont plus à la mode, pourtant quelques marques restent fidèles à cette carrosserie, à commencer par le groupe Volkswagen, dont deux modèles, les Volkswagen Passat et Skoda Octavia trustent les premières places de la catégorie en Europe.

Il était fondamental pour le groupe allemand d’électrifier ses deux berlines afin de passer les normes drastiques de pollution et répondre favorablement à la fiscalité. Sachant que la majorité des transactions est réalisée à destination des professionnels soumis à la TVS (taxe sur véhicule de société).

Déclinée en berline et en break, la Volkswagen Passat constitue une proposition originale dans la catégorie des familiales, laquelle a encore des arguments à faire valoir face aux meutes de SUV en tout genre. Longue de 4,77 m, la Passat est une berline au style classique et élégant. L’habitacle, bien présenté et offrant une excellente ergonomie, se montre lumineux et spacieux. Seul regret, le volume de coffre, qui est en temps normal l’un des points forts de la Passat, se voit réduit à 184 litres du fait de l’implantation des batteries pour culminer à 402 litres, valeur digne d’une berline compacte. C’est un peu mieux sur le break, dont la soute affiche encore 483 litres, contre 656 litres sur les versions thermiques. Pour animer l’ensemble, Volkswagen a retenu un tandem constitué d’un bloc 1.4 TSI de 156 ch, et d’un moteur électrique de 115 ch, le tout placé sous l’autorité d’une boîte DSG 6 rapports. L’ensemble délivre 218 ch et 400 Nm, valeurs tout à fait correctes et qui assurent de bonnes performances à l’auto en dépit d’un poids de 1 730 kilos à vide sur la berline. La batterie lithium-ion, d’une capacité de 13 kWh, assure à l’auto jusqu’à 55 km d’autonomie en mode électrique.

La nouvelle génération de Skoda Octavia, sortie en 2020, proposait d’emblée une double offre hybride rechargeable calquée sur les modèles du groupe Volkswagen. La première appelée iV associe un moteur thermique, 1.4 turbo de 150 ch à un bloc électrique de 110 ch. Ce dernier est alimenté par une batterie lithium ion de 13 kWh. Une fois les effets de chacun additionnés, l'ensemble offre 204 ch et 350 Nm. Les 245 ch de la seconde version appelée « RS iV » sont obtenus par une gestion électronique personnalisée de la partie électrique. Dans les deux cas, l’autonomie est annoncée pour 60 km selon le cycle d’homologation WLTP ce qui lui permet de décrocher un bonus écologique de 2 000 €.

BMW a commencé à proposer une hybridation dès 2012 sous le capot de sa Série 3. La nouvelle génération, baptisée G20 sortie en 2019 à droit à deux versions. La première, appelée 330e associe un 4 cylindres essence 2.0 de 184 ch à un moteur électrique de 113 ch, pour un total de 292 ch. BMW a pris la décision en fin d’année dernière de proposer une seconde Série 3 hybride rechargeable moins puissante et plus accessible. Il s'agit de la 320e, une nouveauté très importante qui ne pouvait manquer le Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021 ayant lieu sur la prestigieuse piste du cirque Micheletty. La marque bavaroise a choisi de conserver les mêmes ingrédients dans une version à peine diluée. Le 2.0 turbo est ainsi dégonflé à 163 ch mais le moteur électrique de 113 ch ainsi que la batterie de 12 kWh qui l'alimente restent les mêmes, la puissance totale étant désormais de 204 ch. Mais surtout, les tarifs passent sous la barre des 50 000 €, à partir de 46 500 €, et l'autonomie électrique urbaine est de 59 km, ce qui permet de prétendre au bonus des hybrides rechargeables.

La 508 PSE qui est tout simplement la plus puissante des Peugeot de série jamais produite compte bien venir titiller les familiales premium avec ses 360 ch distribués aux 4 roues. Elle associe le 1.6 Puretech thermique, de 200 ch, à 2 moteurs électriques. Le premier, d’une puissance de 110 ch, est placé en amont de la boîte de vitesses sur le train avant. Le second, de 150 ch, est positionné sur le train arrière. Ils sont alimentés par un pack de batteries lithium-ion de 11,8 kWh placé sous le plancher. Les performances obtenues sont proches des meilleures voitures de sport avec un 0 à 100 km établi en 5,2 secondes et une vitesse maxi bridée à 250 km/h. Ses émissions de CO2 sont contenues à 46 g par km et elle ne pâtit du coup d'aucun malus écologique. Cela dit, elle ne peut non plus bénéficier d'un bonus, son prix de 67 100 € minimum l'en privant d'office.

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "L'Octavia sans l'ombre d'un doute"

La tchèque est l'une des rares à conserver ses atouts en passant à l'hybridation. Le volume de coffre reste XXL tout comme les places arrière malgré l'arrivée des batteries. Profilée et légère elle se montre sobre à l'usage et financièrement bien plus accessible que ses concurrentes. La montée en gamme de cette nouvelle génération finit de me séduire, c'est un grand oui.

Manuel Cailliot : "La BMW 320e"

Ceux qui me connaissent le savent, je suis un aficionado de la marque BMW, et en ai possédé plusieurs, c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Alors oui, j'assume une préférence pour la Série 3. La dernière génération me plaît beaucoup. Elle reste encore raisonnable au niveau de la taille des haricots de calandre, et sa ligne est très équilibrée. Son comortement est digne des meilleures productions de la marque. Et en version hybride rechargeable, elle permet de faire des économies, sans rogner sur le plaisir de conduite. Reste que j'aimerais encore plus en version 6 cylindres en ligne, comme ma 320i E36 !

Pierre Desjardins : "L'Octavia, la bonne à tout faire"

D'accord, son 1,4 TSI n'est pas profondément optimisé pour fonctionner avec un système hybride comme on peut le voir du côté de Toyota, Ford ou encore Renault, ce qui signifie que la consommation augmente de façon significative quand la batterie alimentant le moteur électrique est à son seuil minimal, mais sinon l'Octavia iV coche toutes les bonnes cases : parmi les moins chères, performante, très habitable et coffre gigantesque.

Pierre-Olivier Marie : "La 320e, what else?"



Comme certains de mes collègues, je dois bien avouer un faible pour les productions BMW en général, et pour les versions Touring en particulier. Je pourrais vous parler pendant des heures du dynamisme du comportement routier, de l'efficience des moteurs hybrides ou de la qualité de présentation. Mais il n'y aurait rien de bien surprenant, aussi me concentrerai-je sur un élément: la lunette arrière à ouverture indépendante du hayon, équipement quasi-unique dans la production automobile. Et on se demande bien pourquoi.

Olivier Pagès : "La 320e pour son dynamisme"

Le dynamisme d'une voiture est un élement important quand j'achète un véhicule. Même si l'Octavia est sûrement le choix le plus rationnel, mon coup de coeur va à la 320e. Alors certes, celle-ci est moins onéreuse que sa grande soeur, la 330e, mais il faudra toutefois débourser au minium la bagatelle de 47 800 € pour acquérir cette 320e.

