Véhicule familial par exemple, ces SUV sont destinés avant tout à transporter des grandes familles, ce qui explique que ces modèles imposants possèdent le plus souvent 7 places et des volumes de chargement importants. Peu nombreux chez les constructeurs généralistes, mais plus répandus chez les Premium, ils sont conçus pour dévorer des kilomètres, ce qui explique qu’ils sont majoritairement commercialisés en diesel. Toutefois, Toyota et Hyundai, spécialistes de la technologie hybride proposent aujourd’hui leur nouveauté dans ce segment dénommée respectivement Highlander et Santa Fé. Néanmoins, il faut préciser que la politique des deux constructeurs est bien distincte puisque le Highlander est uniquement disponible en hybride tandis que le Santa Fé est décliné aussi en hybride rechargeable.

dailymotion Les 2 SUV familiaux hybrides du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Dans le cas du Toyota, celui-ci existe aux USA depuis 2000 et débarque seulement aujourd’hui chez nous. Comme tous les modèles du constructeur japonais, le Highlander est animé par le même moteur que le Rav4 à savoir un 2.5 atmosphérique de 190 ch couplé à deux moteurs électriques. Le premier développe 182 ch, tandis que le second de 54 ch se charge d’animer les roues arrière. La puissance totale est de 248 ch. Malgré la présence d’une petite batterie, impossible de rouler en électrique sur de longues distances, il faudra se contenter de seulement 2 à 3 km en 100 % électrique, comme une Toyota Prius par exemple.

Technologie très proche sur le Hyundai Santa Fé dont la quatrième génération a bénéficié d’un important restyling il y a quelques mois. Il est propulsé par un 4 cylindres essence suralimenté de 180 ch couplé à un moteur électrique de 60 ch soit une puissance totale de 230 ch. L’unité électrique est alimentée par une petite batterie de 1, 49 kWh, qui se recharge au freinage et à la décélération.

Les tarifs de ces deux modèles sont relativement onéreux, mais c’est tout de même le Santa Fé qui est le plus accessible avec des prix débutant à 42 000 € alors qu’il faudra débourser au minimum 56 000 € pour le Toyota Highlander.

Les 2 SUV familiaux hybrides du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "le Santa Fé par défaut"

Dans les deux cas, ces véhicules ont été conçus pour un public international et surtout nord américain. Ce qui signifie : gabarit XXL, tenue route orientée confort et qualité de présentation "à l'américaine" . Toutefois, le Santa Fé affiche davantage de personnalité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Manuel Cailliot : "le Hyundai Santa Fe, homogène"

Si le but est d'éviter les gros malus, et de contenir la consommation forcément élevée de ces gros véhicules, alors l'un comme l'autre de ces deux propositions fera l'affaire. Mais Pour des prestatios proches, le Hyundai Santa Fe est vendu bien moins cher que le Toyota. Et il suffira amplement, avec même des prestations convaincantes, une finition léchée, et un équipement complet en haut de gamme. Pas très sexy certes, mais pour moi le meilleur choix.

Pierre Desjardins : "s'il ne doit en rester qu'un : le Highlander"

Voilà une catégorie qui se montre extrêmement peu fournie mais l'un des deux modèles se détache particulièrement selon moi : le Toyota Highlander. Contrairement à son homologue coréen, il embarque en effet un moteur thermique à cycle Atkinson et pas moins de deux moteurs électriques, ce qui lui garantit une sobriété bien supérieure.

Olivier Pagès : "entre la Peste et le Choléra"

Quand on aime l'automobile, devoir choisir entre deux SUV et encore plus quand ceux-ci sont hybrides est presque synonyme de faire un choix entre la Peste et le Choléra, tant ces deux véhicules me laissent froid. Alors, s'il faut vraiment se décider, j'opterai pour le Santa Fé.