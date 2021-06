En bref Berline sportive 100 % électrique Entre 326 et 625 ch (408 et 761 ch avec overboost) Jusqu'à 484 km d'autonomie À partir de 86 254 €

Le salon Caradisiac de l'auto, édition 2, ne pouvait passer à côté de cette presque nouveauté Porsche. C'est donc sous les ors des chapiteaux du cirque Micheletty, à Villeneuve-la-Garenne, dans le 92, que vous découvrez, ou redécouvrez, le premier modèle 100 % électrique de la marque de Stuttgart.

La Porsche Taycan au salon Caradisiac 2021

dailymotion Porsche Taycan : sportive pur jus - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

En sortant ce modèle, Porsche n'a cependant voulu en aucune façon renier sa génétique. La Taycan n'est pas l'auto la plus efficiente possible, destinée à consommer le moins possible et à avoir la plus grande autonomie. Non, elle a été étudiée pour être la plus efficace possible. Et le pari est réussi. Notre essai l'a démontré, c'est une véritable sportive, un monstre d'efficacité.

Elle se présente déjà sous la forme d'une gamme complète, avec la 2S arrivée récemment, la 4S, la Turbo (eh oui !), et la Turbo S, chacune avec un niveau de puissance qui augmente. La 2S propose entre 408 et 476 ch selon la batterie choisie (puissances avec overboost, 0 à 100 en 5,4 s.), la 4S annonce entre 530 et 571 ch selon la batterie choisie (0 à 100 km/h en 4 s.), la Turbo grimpe à 680 ch (0 à 100 en 3,2 s.) et la Turbo S culmine à 761 ch (0 à 100 en 2,8 s.). La vitesse maxi est limitée à 230 km/h pour la 2S, 250 km/h pour la 4S et 260 km/h pour les autres. Les performances sont donc redoutables, et l'efficacité routière est au diapason, faisant de cette Taycan une digne représentante de la marque. Particularité, la Taycan est la seule électrique à disposer d'une boîte de vitesses à deux rapports. Le premier est très court et "tire" jusqu'à 80 km/h. Il permet des départs canons et sert pour le launch control. Le second permet d'atteindre la vitesse maxi et améliore les relances à haute vitesse.

Les batteries sont installées sous le plancher, et deux capacités sont disponibles (79 kWh ou 93 kWh, la première n'étant disponible que sur la 2S et la 4S). Les autonomies annoncées ne sont pas folles, et sur ce point, Tesla peut dormir tranquille. Ainsi avec la grosse batterie, l'autonomie maximale est annoncée à 484 km pour la 2S. Dans la vraie vie, ce sera 100 km de moins, pour peu que l'on utilise la Taycan dans le sens de ce pour quoi elle a été conçue...

Une esthétique proche des 911 et Panamera

Esthétiquement, Porsche propose une silhouette très proche des modèles thermiques. On se retrouve en face d'un mélange de 911 et de Panamera. Les ailes sont galbées, les hanches très larges, un bandeau relie les feux arrière, et le profil est inimitable. C'est immédiatement reconnaissable, même si bien sûr quelques spécificités viennent différencier ce modèle électrique, comme les optiques aplaties, les ouïes verticales dans le prolongement des optiques, et bien sûr, l'absence de sorties d'échappement !

Dans l'habitacle aussi la Taycan se démarque. Si position de conduite parfaite et qualité de fabrication et des matériaux sont habituels, la profusion d'écrans l'est moins. Il y en a trois pour le conducteur, et en option, un en face du passager !

Les prix sont très "Porsche" enfin. La 2S débute à 86 254 € précisément, la 4S grimpe à 109 414 €, la Turbo est à 156 334 € et la Turbo S à 189 934 €. Là encore, pas de quoi inquiéter une Tesla Model S, dont les prix sont compris entre 90 000 € et 150 000 €, tout en ayant une meilleure autonomie. Mais... ce n'est pas une Porsche.

J'aime Je n'aime pas

Tous nos articles avec la Porsche Taycan

Nos essais

Essai – Porsche Taycan Propulsion (2021) : que vaut l'entrée de gamme ?

Un an après sa commercialisation, l’électrique Taycan débarque dans une version d’entrée de gamme, mue par ses seules roues arrière et se contentant de 408 ch, voire 476 ch si l’on a opté pour les grosses batteries. À moins de 100 000 €, elle passerait pour une bonne affaire face à ses sœurs… Mais que vaut-elle réellement ? > Lire l'essai

Porsche Taycan : zéro émission, 100% sensations

Pour tous les amoureux de la marque, Porsche est synonyme de sportivité mais aussi de flat six avec à la sonorité unique. Mais les temps changent et la firme de Stuttgart dévoile aujourd’hui un pan de son futur avec son premier modèle 100 % électrique : la Taycan. Essai de la version turbo. > Lire l'essai

Prise en main – Porsche Taycan 4S : l’électrique qui veut briser la glace

Mais pourquoi diable aller tester une Porsche électrique au fin fond de la Laponie en plein hiver ? Pour vérifier que les batteries résistent au froid, certes. Mais aussi pour mettre en relief le travail du châssis de cette version d’entrée de gamme (sic) de la sportive allemande sur un sol plus que glissant : totalement driftant. > Lire l'essai

Notre comparatif avec la Porsche Taycan

Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari : Porsche 911 Turbo S VS Porsche Taycan turbo S : croqueuses de chrono

Aujourd’hui est un jour particulier puisqu’il s’agit du 100e reportage réalisé avec notre pilote maison Soheil Ayari. Pour marquer cet anniversaire, nous lui avons proposé un programme de choix avec un duel 100% Porsche entre la dernière 911 Turbo S face à la Taycan, le premier modèle électrique de la marque de Stuttgart. Alors tradition ou modernité ? > Lire le comparatif

Toute l'actualité concernant la Porsche Taycan

Toutes nos vidéos sur la Porsche Taycan

Que vaut la Porsche Taycan en occasion ? Prix d'une Porsche Taycan en neuf : entre 86 254 € et 189 934 € Prix d'une Porsche Taycan en occasion : entre 99 900 € et 205 000 € Près de 90 annonces de Porsche Taycan en occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Nous serions bien prétentieux si nous affirmions dès aujourd'hui que la Porsche Taycan est fiable. Ou qu'elle n'est pas fiable. Sa commercialisation est trop récente pour cela. Mais ce que l'on peut dire c'est que Porsche, comme les autres constructeurs, va bénéficier pour sa première voiture 100 % électrique, du fait que ces dernières sont globalement plus fiables que les thermiques. Moins de pièces en mouvement, pas d'organes (ou beaucoup moins) sujets à défaillance éventuelle, comme le démarreur, l'embrayage, l'échappement, l'injection, les systèmes de dépollution. De plus, les modèles hybrides de la marque sont aussi sans gros soucis, preuve que le constructeur de Stuttgart maîtrise déjà cet aspect des choses. Toutefois, pour terminer, signalons un rappel préventif effectué depuis mai 2021 sur certains modèles, afin de résoudre un souci de mauvais serrage des éléments de suspension, qui pourraient prendre du jeu. Mais pas de quoi s'inquiéter pour autant.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la-Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.