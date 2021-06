Elle est à la barre de la marque depuis janvier 2020. Un an et demi -et une période troublée par la pandémie mondiale- plus tard, Béatrice Foucher, directrice générale de DS Automobiles, a accepté de répondre à nos questions sous le chapiteau du cirque Micheletty, à l'occasion du salon Caradisiac 2021.

Leader du premium rechargeable en France, avec 7 245 modèles vendus, la marque, et sa dirigeante, est confrontée à une triple tâche : continuer de développer la plus jeune marque premium au monde (elle n'a que 7 ans), réussir le lancement de son dernier modèle, le DS4 Crossback, et consolider ses ventes en Chine, le premier marché mondial.

dailymotion Interview de Béatrice Foucher (directrice générale de DS Automobiles) : "Avant 2030 le marché européen sera 100 % électrique". Salon Caradisiac 2021

En compagnie de Pierre-Olivier Marie, nous avons voulu connaître son opinion sur l'électrification en marche dans l'univers automobile. Et Béatrice Foucher est très claire à ce sujet. Pour elle, "avant l'échéance 2030, 100 % du marché européen sera 100 % électrique". Pour autant, la patronne de DS reste prudente. Son modèle phare, la DS7 Crossback n'est pas disponible en version totalement à batteries, mais uniquement en hybride rechargeable ou avec des moteurs thermiques classiques. C'est d'ailleurs une surprise, ce modèle, le plus grand SUV de la marque, se vend mieux que le plus petit de la gamme, le DS3 Crossback. Ce qui est loin d'affoler la dirigeante de la marque. "Les modèles sont complémentaires et DS3 propose une offre totalement électrique qui représente 25 % de ses ventes."

"Il faut expliquer les différentes hybridations au consommateur"

Une situation qui n'est pas figée et pourrait bien être chamboulée par l'arrivée du DS4 Crossback, le nouveau SUV qui se glisse entre le petit Crossover DS3 et le gros DS7, "et qui sera bientôt disponible en Chine". L'Empire du Milieu ou, d'ailleurs, DS ne rencontre pas encore le succès escompté, même si, selon Béatrice Foucher, "ce marché est très réceptif au luxe à la française" En attendant une embellie, elle mène un autre chantier de front, celui de l'électrification de sa gamme, de sa complexité et de sa compréhension par le grand public. "On doit faciliter la vie du consommateur et lui expliquer la différence entre les différentes formes d'hybridation". Quant à l'autre frein de l'électricité, le manque de bornes de recharges, la directrice générale de DS renvoie la balle aux pouvoirs publics. "Ça fait dix ans qu'on leur dit qu'il faut accélérer, à eux et aux entreprises privées chargées des infrastructures". En attendant, la nouvelle DS4 Crossback n'est pas encore disponible en version 100 % électrique. Le sera t-elle un jour ? "On en reparlera" lâche Béatrice Foucher sans l'exclure.