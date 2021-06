Les 2 SUV urbains hybrides rechargeables du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Tous les SUV urbains hybrides rechargeables du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Il n'y a donc que deux modèles hybrides rechargeables actuellement sur le marché dans la catégorie des SUV urbains et ils sont de plus complémentaires et non vraiment des rivaux. Le premier est l'une des plus grosses nouveautés dans le domaine qui devrait devenir une véritable locomotive pour ce segment : le Renault Captur E-Tech Plug-In. La marque au losange a beau n'avoir fait ses premiers pas dans la double motorisation essence/électrique l'année dernière, elle a proposé un modèle particulièrement abouti et à la maturité étonnante.

Elle a en effet commencer par développer spécialement pour l'électrifier une motorisation thermique empruntée à la banque de pièces commune à celle de Nissan : un 4 cylindre 1.6 à cycle Atkinson développant 91 ch qui garantit une efficience satisfaisante même quand la batterie atteint sa capacité minimum. Cette dernière, de 9,8 kWh quand elle a été remplie par un alternodémarreur de 31 ch, alimente un moteur électrique de 66 ch portant ainsi la puissance totale à 158 ch envoyée aux seules roues avant.

Ainsi équipé, le petit SUV urbain de Renault peut faire jusqu'à 50 km sans émission et il faudra ensuite patienter entre 3 et 5 heures pour refaire le plein d'électrons, le chargeur embarqué se limitant à une puissance de 3 kW. Les consommation et émission de CO2 selon le cycle WLTP sont de 1,5 l/100 km et de 32 g/km, tandis que les tarifs démarrent à 34 850 €.

L'autre rookie que l'on n'attendait vraiment pas dans le monde de l'hybride rechargeable, c'est Jeep. Mais le constructeur américain doit, comme tout le monde, satisfaire les normes de CO2 toujours plus sévères imposées par l'Europe et a donc électrifié son Renegade avec son système 4xe dans deux niveaux de puissance. Il reste toutefois fidèle à la réputation de la marque en n'étant proposé qu'en transmission intégrale selon un principe déjà utilisé par bien d'autres : le moteur thermique s'occupe des roues avant, l'électrique du train arrière, sans liaison mécanique entre les deux.

Le premier est le 1,3 GSE T4 déjà existant et offrant 130 ou 180 ch. Dans les deux cas, il est associé à un moteur électrique de 60 ch et alimenté par une batterie de 11,4 kWh, le tout contribuant à une puissance totale de 190 ou 240 ch. Selon le cycle WLTP, le petit SUV américain peut ainsi parcourir jusqu'à 44 km en électrique, ne consomme qu'entre 2,1 et 2,4 l/100 km et n'émet qu'entre 48 et 54 g/km. Pour en devenir propriétaire, il faudra signer un chèque d'un montant minimum de 38 700 € pour la version 190 ch et de 42 500 € pour la 240 ch.

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "Le Captur mais en full hybride"

J'attendrai la sortie prochaine de la version full hybrid du Captur que je trouve plus pertinente au quotidien. Le SUV reprendra la technologie la Clio, qui roule 80 % du temps en électrique, si l'on en croit les chiffres de Renault. Le prix de vente sera moins salé et plus besoin de se prendre la tête à recharger.

Manuel Cailliot : "Le Renault Captur, plus homogène"

Le Captur de deuxième génération est intrinsèquement un excellent véhicule, qui remporte presque tout le temps ses comparatifs. Pas un hasard. Il a gommé tous les défauts du premier Captur. Et s'est hissé au rang de référence en termes de finition, de rapport prix/équipement et de compromis confort/tenue de route. La version hybride rechargeable bénéficie de tout cela et ajoute, lorsque les conditions d'utilisation sont idéales, une économie à l'usage bienvenue. De plus il est moins cher que le Jeep, mais moins puissant c'est vrai. Pas grave, ses 160 ch sont très suffisants.

Pierre Desjardins : « Le Captur, plus abouti »

A-t-on vraiment besoin de 190 ch et d'une transmission intégrale dans un SUV urbain ? À moins d'habiter aux confins de la Haute-Savoir, probablement pas. De plus, Renault a créé la surprise en dévoilant une technologie hybride rechargeable E-Tech particulièrement abouti avec des consommations maîtrisées et un agrément satisfaisant. Captur donc, sans hésiter.

Olivier Pagès : "Un Captur plus homogène"

La Jeep Renegade a beau avoir un sacré look et une tranmission intégrale, cela n'empêche pas le Renault Captur d'avoir ma préférence. Le SUV français est plus réussi dans tous les domaines que ce soit au niveau de sa présentation ou même de sa technologie plus aboutie.

