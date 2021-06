Les SUV compacts électriques représenteront une forme d’idéal pour nombre de petites familles des années à venir. Pourquoi ? Pour commencer, tout simplement parce qu’il s’agit de SUV, catégorie de véhicules qui représente entre 35 et 40% des ventes en Europe chaque mois.

Ces modèles ne cessent de séduire, au risque parfois de lasser (sur un trajet de 500 km, nous vous invitons par exemple à compter le nombre de Peugeot 3008 que vous croiserez…).

Tous les SUV compacts électriques au salon de l'auto Caradisiac

dailymotion Les 7 SUV compacts électriques du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

La deuxième raison tient tout simplement à l’électrification, à laquelle il est difficile de ne pas succomber une fois que l’on y a goûté (sauf à être un pur et dur du moteur thermique, évidemment). Au programme : silence de fonctionnement, souplesse d’usage, accélérations (souvent) toniques, et entretien réduit au minimum. Une fois la transition opérée, on se demande encore comment on a pu supporter pendant toutes ces années d’avoir les doigts qui sentaient le gazole après avoir fait le plein.

Certes, le déploiement des bornes de recharge prend plus de temps qu’annoncé, et selon toute vraisemblance l’objectif de 100 000 bornes en service à la fin 2021 semble encore illusoire (on dénombrait un peu plus de 31 000 bornes au mois de février), mais il n’en demeure pas moins que les choses avancent, et notamment sur autoroute. Par ailleurs, il faut rappeler que l’essentiel de la recharge se fait à domicile, et non sur le réseau public.

La troisième raison, c’est que grâce à l’implantation des batteries sous le plancher, laquelle impose aussi d’utiliser des plates-formes à empattement rallongé, les occupants du véhicule bénéficient généralement d’une habitabilité optimale, sans obstacles pour les pieds.

On profite ainsi des aspects pratiques de véhicules de grand gabarit, sans en subir l’encombrement. Volkswagen aime ainsi à présenter son ID.4 comme un Tiguan dont l’habitabilité serait celle d’un Touareg, et si la comparaison semble un peu exagérée, elle n’a rien d’insensé.

C’est dans ce contexte que des constructeurs généralistes se glissent progressivement sur le créneau ses SUV compacts électriques, avec des propositions finalement assez variées.

L’ID.4 évoqué plus haut a récemment fait l’objet d’un essai complet sur Caradisiac. Il offre un style assez consensuel, mais qui devrait bien vieillir, comme c’est généralement le cas chez Volkswagen. Il s’affiche à partir de 39 970 € hors bonus.

Le Mercedes EQA (premier prix à 44 900 €), lui, ne se distingue du GLA dont il dérive que par quelques détails. L’ensemble est élégant mais, comme le VW ID.4, n’attirera pas forcément les regards. Idem pour le Kia e-Niro, l’un des pionniers de la catégorie, qui se distingue par un rapport prix-prestations plutôt alléchant (dès 37 100 € hors bonus)…mais qui affronte sur ce point une rude concurrence venue de Chine. Le MG ZS EV est en effet affiché à partir de 17 990 € si l’on cumule bonus de 7 000 € et prime à la conversion de 5 000 €, et c’est absolument imbattable.

Les amateurs de design pourront ainsi s’orienter vers les propositions japonaises, en l’occurrence les Lexus UX (nettement plus avenant en réalité qu’en photo, pour un prix de 49 990 € il est vrai) ou Mazda MX-30 (proposition intéressante à 34 650 €). Deux véhicules qui ne sont pas forcément les plus pratiques de notre panel, mais au sex-appeal indéniable, qualité qu’ils partagent avec le très séduisant (et puissant : 408 ch !) Volvo XC40 Recharge P8, modèle le plus onéreux de notre panel : 56 150 €.

Les 7 SUV compacts électriques du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "le Kia e-Niro pour son rapport prix/autonomie"

"Les constructeurs coréens ont acquis une solide expérience dans le domaine de l'électrique. à la différence de ses concurrents, le Niro existe avec différentes énergies et cette version électrique offre de belles prestations (espace à bord, confort, capacité de batterie, recharge) à un prix très correct. Sans oublier la garantie de 7 ans."

Manuel Cailliot : "Le Kia e-Niro, pour son homogénéité"

"Certes, il ne fait pas tourner les têtes, ni pour son style extérieur, ni pour son habitacle. Mais il fait tout bien. Ses prix sont bien placés. Son autonomie est redoutable par rapport à sa capacité de batterie, preuve de son efficience. Il est bien équipé, son habitabilité est bonne, ses performances ne souffrent pas la critique. Il est de plus très bien garanti et son prix est aggressif. Bref, que des bons points".

Pierre Desjardins : "Le Kia e-Niro, la référence"

"Kia a fait très fort avec son e-Niro puisque, plusieurs années après sa sortie, il continue d'offrir un rapport prix/prestations exceptionnel. Il se montre de plus particulièrement agréable à conduire dans sa version 64 kWh par le punch apporté par son moteur de 204 ch et ses palettes au volant permettant de régler l'intensité de la récupération d'énergie qui, quand on se prend au jeu, permet de largement dépasser les prétentions du constructeurs en matière d'autonomie."

Pierre-Olivier Marie: "Pour son style, le Lexus UX !"

"D’un strict point de vue esthétique, ma préférence va au Lexus UX, que pourtant j’exécrais la première fois que je l’ai découvert dans un salon auto, et que je trouve maintenant extrêmement séduisant. Dans la circulation, il a une indéniable propension à démoder la plupart des véhicules évoluant à proximité. Seulement voilà, le volume de son coffre 367 litres est trop faible pour une utilisation familiale. Je me tournerais donc vers le VW ID.4 avec la grosse batterie de 77 kWh, et impérativement équipé d’un grand toit transparent."

Olivier Pagès : " l'ID 4 pour sa nouveauté"

"Alors là, si j'avais pu passer mon tour, je l'aurais fait avec plaisir tant aucun de ces modèles me tente. Comme mon collègue Pierre Olivier, je m'orienterais vers l'ID.4 avec également la grosse batterie."

Pour retrouver nos essais complets de chacun des modèles de ce comparatif:

Essai - Kia e-Niro : passe de trois

Pionner et leader dans le domaine de l’hybride, le groupe Toyota lance au travers de sa filiale luxe, Lexus, son premier modèle électrique sur la base de son SUV compact, l’UX. Lire l'article.

Essai - Lexus UX300e : que vaut le premier modèle 100% électrique de Lexus?

Essai - Mazda MX-30 (2020) : on aimerait tant l'aimer

Mazda fait son entrée dans le monde de l’électrique avec un SUV compact. Le MX-30 peut miser sur ses tarifs attractifs et son look original pour faire passer une pilule qui sera difficile à avaler : son autonomie réduite de 200 km (WLTP). A-t-elle une chance de convaincre ? Lire l'article.

Essai - Mercedes EQA (2021) : futur best-seller ?

Mercedes ne fait pas vraiment partie des pionniers en matière d'électrification contrairement, par exemple, à son compatriote BMW, mais tente ces dernières années et même ces derniers mois de rattraper son retard à vitesse grand V. La première vague a été constituée d'hybrides rechargeables et celle qui suit est celle des 100 % électriques. Après le grand SUV EQC et le van EQV, voici maintenant le modèle à l'étoile sans émission à la conduite qui devrait faire le gros des ventes, le SUV compact EQA que nous sommes allés essayer sur les hauteurs d'Annecy. Lire l'article.

Essai - MG ZS EV (2020) : un premier prix qui a tout compris

Depuis une bonne quinzaine d’années, on s’attend à voir déferler en Europe des autos chinoises pas chères. Jusqu’à présent, elles ont toujours trébuché, faute de satisfaire à nos normes, d’homologation ou de qualité. Mais voilà qu’arrive sur la pointe des pneus un SUV électrique au tarif extrêmement concurrentiel : le MG ZS EV. 29 990 € hors bonus, 263 km d’autonomie WLTP, excellentes performances… Les Européens doivent-ils se méfier de cette électrique au nom anglais mais fabriquée en Chine ? Lire l'article.

Essai – Volkswagen ID.4 (2021) : le poids de l’écologie

Premier SUV électrique de VW, l’ID.4 récupère toute la partie technique de l’ID.3 et s’habille en baroudeur des routes. Plus grand et pesant, parvient-il à tenir toutes ses promesses électriques ? Pas simple… Réponse avec l'essai de la version 77 kWh. Lire l'article.

Essai - Volvo XC40 Recharge P8 AWD (2021) : que vaut le premier SUV Volvo 100% électrique ?

Volvo s’apprête à commercialiser une version 100 % électrique de son SUV XC40, forte de 408 ch. Nous l’avons brièvement conduite sur un circuit de Mortefontaine bien mouillé : ça déménage ! Lire l'article.

Remerciements

Mille fois mercis à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.