Quand on parle d'hybridation, on pense immédiatement au groupe japonais Toyota/Lexus qui est devenu en l’espace de quelques années le spécialiste en la matière. Et bien évidemment c’est la Prius qui vient tout de suite à l’esprit. Apparue en 1997, la première génération a marqué les esprits tant sur le plan de la technologie que de l’esthétique. Ces deux singularités sont restées les caractéristiques de la Prius au fur et à mesure des générations et l’actuelle à savoir la quatrième, commercialisée à partir de 30 950 €, ne déroge pas à cette règle avec des lignes très géométriques et une technique toujours différente de celle de la concurrence.

dailymotion Les 3 berlines compactes hybrides du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Toutefois, Toyota n’a pas réservé son savoir-faire à la seule Prius puisque d’autres véhicules en ont bénéficié à l’image d’une autre compacte du constructeur à savoir la Toyota Corolla dont les prix varient de 28 250 à 34 550 €. Pour rappel, cette technologie se compose d’un moteur thermique qui est associé à un bloc électrique. Ce dernier est alimenté par une petite batterie, qui permet de rouler un peu (2 à 3 km) en tout électrique. Le principal avantage réside donc au niveau de la consommation. Aujourd’hui, la marque japonaise décline cette technologie sur plusieurs niveaux de puissance avec 122 ch et 184 ch. Pour les personnes qui ont craqué pour cette solution, mais qui ont du mal avec le style de la Prius, ils peuvent donc reporter leur choix sur la douzième génération de Corolla. Une berline au look nettement plus séduisant, dynamique qui souffre toutefois d’aspects pratiques décevants avec un volume de coffre et une habitabilité en deçà des concurrentes de la catégorie.

Animés par la même motorisation de 122 ch et 184 ch uniquement pour la Corolla, ces deux modèles souvent critiqués pour leur boîte de vitesses à variation continue eCVT qui montre ses limites dans certaines situations.

Un mal que ne connaît pas la Hyundai Ioniq (à partir de 28 050 €), le troisième larron de ce segment qui profite aussi d’une motorisation hybride de 140 ch, d’une boîte de vitesses à double embrayage au fonctionnement plus convaincant, mais aussi d’une garantie supérieure de 5 ans/kilométrage illimité.

Les 3 berlines compactes hybrides du salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac



Alexandre Bataille : la Corolla, mais en break



La compacte japonaise dispose d'un groupe motopropulseur abouti et éprouvé depuis près de 20 ans. Son design me plaît mais pour des raison pratiques j'opterai pour le break voir même pour la Swace, sa jumelle de Suzuki dont le rapport prix/équipement est plus favorable.

Manuel Cailliot : "la Toyota Corolla, en break aussi"

Comme Alexandre, je choisirais la Corolla, mais en version Touring Sports, dont le volume de coffre est bien plus satisfaisant. C'est une auto efficace, efficiente, fort bien étudiée par ses concepteurs. Oui la boîte à trains épicycloïdaux fait grimper le moteur dans les tours et rend l'auto bruyante à l'accélération, mais elle est mieux insonorisée que les précédentes générations, donc c'est moins gênant. Elle est par ailleurs bien équipée, confortable, plutôt jolie. Et à choisir en performante version 184 ch.

Pierre Desjardins : "la Hyundai Ioniq, pour se différencier"

Quand on parle d'hybride simple, il y a Toyota et il y a les autres. Mais malgré l'expérience unique du japonais dans le domaine, d'autres se démarquent et Hyundai en fait partie, surtout avec sa Ioniq. Restylée l'année dernière, la coréenne n'a rien changé à sa recette mécanique dont la sobriété n'avait déjà de toute façon pas grand chose à envier à la Corolla mais lui a ajouté au passage un système que l'on a plus l'habitude de voir à bord des 100 % électriques et qui change totalement l'expérience de conduite : les palettes au volant permettant de régler l'intensité de la récupération d'énergie. Cela augmente à la fois l'efficience mais aussi le côté ludique de la conduite une fois qu'on se prend au jeu.

Olivier Pagès : la Corolla pour son look

C'est bien connu, le look d'une voiture, c'est avant tout une histoire de goût. Toutefois, s'il faut choisir entre ces trois modèles, je n'hésite pas une seconde et je prends une Corolla, un modèle que je trouve nettement plus sexy que ses deux rivaux aux formes trop géométriques. Un choix d'autant plus facile qu'elle bénéficie de la même technologie que la Prius.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.