Audi Q3 45 TFSI-e : moins de bagages mais un bonus - Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021

Le Q3 se met à son tour à l'hybride rechargeable. Les deux silhouettes, SUV et coupé (Sportback) exposées sous le splendide chapiteau du cirque Micheletty, dans le cadre du deuxième salon automobile Caradisiac, adoptent la motorisation 45 TFSI e conçue par le groupe Volkswagen. Elle associe un 1.4 essence de 150 ch et un bloc électrique de 85 kW pour une puissance cumulée de 245 ch.

Le couple culmine à 400 Nm et le 0 à 100 km/h est réalisé en 7,3 secondes. La batterie de 13 kWh autorise une autonomie électrique de 51 km en cycle WLTP. Suffisant pour la plupart des trajets quotidiens, et cohérent avec l'usage-type et la vocation des motorisations PHEV. Electrique la semaine, hybride le week-end. Malgré l'attachement d'Audi au Quattro, il faudra accepter que ce duo de SUV compact se contente de deux roues motrices.

L'Audi Q3 45 TFSI e au Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

La recharge peut se faire en courant alternatif (CA) sur une prise de 400 V d'une puissance de 3,6 kW. Avec le câble de recharge standard, le plein se fait en 3h45. A bord, aucun changement visible. L'Audi Q3 conserve ses bonnes qualités d’habitabilité et de présentation. En revanche, l’arrivée des batteries fait fondre le volume de coffre, qui passe de 530 à 380 litres. La seule nouveauté concerne l’affichage des informations relatives à l’hybridation (autonomie, consommation, etc.) sur le système d’infodivertissement MMI et le cockpit numérique.

L'homologation favorable à ce type de moteur permet d'avoir un affichage CO2 avantageux, avec des rejets compris entre 32 et 39 g/km. De quoi éviter le malus et même de profiter du bonus de 2 000 €, mais sur les modèles dont le prix d'achat sera inférieur à 50 000 €. La condition est donc de rester sage sur les options car la dotation de la finition de base n'a rien de pléthorique et le tarif grimpe vite. Sur le Q3 Sportback, opter pour le deuxième niveau Edition suffit à franchir la barre fatidique. Les prix de cette version hybride rechargeable débutent à 46 150 € pour le Q3 classique et 49 150 € pour le Q3 Sportback.

