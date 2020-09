Q3, le guide d'achat de l'Audi la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

C’est en avril 2011, à l'occasion du salon de Shanghai, qu’Audi a fait son entrée dans le monde du SUV compact avec la première génération de Q3. Devant son succès, la marque aux anneaux l’a bien évidemment remplacé par une nouvelle génération apparue en 2018.

Pour ce Q3 second du nom, la marque allemande est repartie d’une page blanche. Il mesure désormais 4,49 m soit une dizaine de centimètres de plus que l’ancien. L’une des principales préoccupations a été de le rendre plus spacieux. Ainsi, son empattement progresse de 8 cm, ce qui le rend nettement plus habitable et sa modularité est renforcée par la présence d’une banquette arrière coulissante permettant de moduler le volume de coffre de 530 à 675 litres. Les dossiers arrière sont en prime inclinables et la banquette est fractionnable en 40/20/40. Une fois rabattue, elle libère un volume maximum de 1 525 litres et une surface de chargement presque totalement plane.

Si l'extérieur reste dans la continuité du modèle existant, ce n’est pas le cas de l’intérieur, qui est largement modernisé avec une introduction massive du numérique. Le nouveau Q3 reçoit ainsi le cockpit numérique dont la taille peut varier de 10,25 à 12,3 pouces et une tablette tactile multimédia et connectée dont la taille et les prestations varient de 8,8 à 10,1 pouces selon la finition. La qualité des matériaux est très bonne, les assemblages aussi, sauf en partie basse de l'habitacle.

Sous le capot, le Q3 est équipé de moteurs essence ( 150 à 230 ch) et diesels (150 et 190 ch). Pas de version hybride rechargeable pour l’instant mais une déclinaison radicale dénommée RS Q3 forte de 400 ch grâce à l’un des derniers 5 cylindres du marché. À noter que depuis juillet 2019, le Q3 existe également dans une version coupé dénommée Q3 Sportback.

L'Audi Q3 en occasion Prix d'un Audi Q3 neuf : de 34 750 à 55 600 € Prix d'un Audi Q3 en occasion : de 28 300 € à 59 400 € Plus de 600 annonces d'Audi Q3 et Q3 Sportback d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Déjà, le Q3 de première génération était bon élève en termes de fiabilité. Pas parfait, certes, avec toujours des soucis de GPS ou de volant moteur, mais globalement, c'était mieux que d'autres modèles. Le dernier-né semble justement bien né pour le moment, les deux années de recul permettent de dégager une tendance positive. Rien de méchant et récurrent à signaler donc à ce jour. Mais la faiblesse viendra peut-être du circuit de refroidissement, quelques témoignages attestant de fuite de liquide ou de souci de pompe à eau. À surveiller.

