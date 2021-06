En bref Commercialisé fin 2020 SUV hybride rechargeable 245 ch et entre 46 et 50 km d'autonomie électrique À partir de 42 510 €.

Alors que l'ensemble des modèles des marques constituant le groupe Volkswagen bascule peu à peu dans l'électrification, un modèle faisait de la résistance : le Tiguan, pourtant le modèle de Wolfsburg rencontrant actuellement le plus grand succès dans le monde. Mais face à la pression des exigences toujours plus sévères en matière de CO2, le SUV ne pouvait que finir par céder aux sirènes de l'électrification.

Le Volkswagen Tiguan e-Hybrid au Salon Caradisiac 2021

dailymotion Volkswagen Tiguan e-Hybrid : il était temps ! – Salon Caradisiac Électrique/Hybride 2021

Cependant, il ne se contente, au moins pour l'instant, que d'une seule version. Pas de microhybridation comme de très nombreux autres modèles du groupe, mais un unique hybride rechargeable. Les ingrédients qui constituent sa recette sont bien connus : un 4 cylindres 1,4 TSI de 150 ch associé à une boîte de vitesses double embrayage DSG6 reçoit le soutien d'un moteur électrique de 116 alimenté par une batterie de 13 kWh. C'est donc au total 245 ch et 400 Nm de couple qui se bousculent au portillon, avec un 0 à 100 km/h en 7,5 s.

Niveau performances, le contrat est donc rempli mais la fée électricité fait aussi des miracles en matière de consommation et d'émission : entre 1,6 et 1,9 l/100 km de moyenne annoncée et 37 à 43 g/km de CO2. On peut aussi faire entre 46 et 50 km en cycle mixte WLTP et même de 54 à 57 km en ville, ce qui permet de prétendre encore au bonus, plaçant encore pour quelques semaines ce Tiguan hybride rechargeable aux mêmes tarifs qu'un TDI 150 DSG7.

Question recharge, le Tiguan se contente du strict minimum avec son chargeur embarqué de seulement 3,6 kW et il faudra patienter un minimum de 3h40 pour faire le plein de la batterie et ça monte jusqu'à plus de 7 heures pour une simple prise domestique. Autre grief : l'implantation de la batterie fait chuter le volume de coffre d'un 380 litres déjà moyen pour la catégorie à un 270 litres plutôt limité pour un véhicule à prétentions familiales.

