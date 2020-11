Essai vidéo - Volkswagen Tiguan restylé (2020) : le boss

En bref SUV compact

A partir de 34 210 €

Hybride, diesel et essence

Le moment est important pour Volkswagen. L’heure du restylage est arrivée pour son modèle le plus vendu, le Tiguan. En effet, l’an dernier, il s’est écoulé plus de Tiguan que de Golf dans le monde ! Plus de 900 000 exemplaires. C’est bien simple, le SUV de Volkswagen se classe dans le Top 10 des SUV les plus vendus sur la planète. Alors quand on restyle un best-seller comme celui-ci, la prudence est de mise.

dailymotion

Le Tiguan n’est pas connu pour être le plus exubérant du marché surtout face à des modèles comme le Peugeot 3008 ou le Toyota CH-R. Alors il revoit sa copie en douceur. Les modifications les plus importantes portent sur l’avant avec l’adoption d’une calandre élargie, d’un bouclier redessiné et de feux similaires à ceux de la dernière Golf. Ces derniers peuvent profiter de la technologie Matrix qui permet d’éclairer en plein phare sans éblouir les usagers de la route. Ils sont accompagnés de clignotants à défilement, présents également à l’arrière où les changements sont plus discrets. Des feux inédits à LED apparaissent au-dessus du monogramme « Tiguan » frappé au centre du hayon.

Ce petit coup de jeune est discret mais fonctionne plutôt bien, tout du moins, pour l’extérieur. Il est possible de muscler la ligne avec un kit carrosserie et des jantes de 19’’ livrés avec la finition R-Line (à partir de 42 570 €). Si votre budget vous l’autorise, pourquoi ne pas attendre 2021 et signer la toute nouvelle version R équipée d’un 2.0 suralimenté de 320 ch, de jantes de 21’’ et d’un échappement Akrapovic (option) ou éventuellement le nouveau Tiguan coupé, baptisé Tiguan X, pour le moment réservé au marché chinois.

A bord, moins de bouleversements. Le Tiguan a bâti sa réputation sur ses qualités d’hôtes et ça ne change pas. Il conserve sa banquette arrière coulissante 2/3 – 1/3, ses places arrière XXL et son coffre digne d’une soute d’Airbus. Ce dernier cube 520 litres banquette reculée, 620 litres cette dernière avancée et 1 655 litres une fois rabattue. Les rangements foisonnent : vastes bacs de portières, accoudoir modulable, double porte-gobelets, et même un plafonnier aménagé à la manière d’un ludospace. Les passagers arrière profiteront de sièges chauffants, d’une climatisation régulée, d’un port USB-C et d’une prise allume cigare.

Si la présentation est toujours tirée à 4 épingles et plus qualitative qu’à bord de la dernière Golf, le mobilier lui commence à etre daté. Volkswagen s’est contentée de revoir quelques garnitures et les commandes de climatisation. Désormais elles sont à commande sensitive comme sur le Golf. Pour régler la ventilation et la température il suffit de faire glisser son doigt le long de la commande. Un pur gadget selon nous. Le reste des technologies, est toujours dans le coup, à l’image de l’instrumentation numérique et surtout du système multimédia réactif et très performant. Il est compatible Android et Carplay sans fil.

Le Tiguan renforce essentiellement son offre d’aides à la conduite avec notamment une conduite semi-autonome (option) active jusqu’à 210 km/h et de série l’alerte anti-collision et l’aide au maintien dans la voie déconnectable, mais ô combien intrusive et agaçante. En option, la panoplie s’étoffe d'un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif qui prend en compte le traffic et la signalisation.

De nombreuses variantes en approche

L'inédit Tiguan R et son 2.0 de 320 ch.

Le Tiguan coupé (X), pour le moment réservé Et enfin le Tiguan hybride

au marché chinois rechargeable.

C’est en réalité sous le capot que l’offre évolue le plus. Volkswagen profite de sa force de frappe industrielle pour proposer deux nouvelles versions. Le constructeur introduit pour la première fois une motorisation hybride rechargeable, de 245 ch, capable de parcourir environ 50 km en tout électrique. Une technologie incontournable sur le marché qui lui permettra non seulement de décrocher un bonus écologique mais de soutenir la comparaison avec les derniers Peugeot 3008 et Ford Kuga hybrides. Une version que nous aurons prochainement à l’essai sur Caradisiac.

Mais ce n’est pas tout ! Volkswagen lance en parallèle, une variante R (évoquée ci-avant) qui associe un 2.0 essence suralimenté à une transmission intégrale (4Motion) évoluée équipée d’un « Torque Vectoring ». Elle gère la répartition du couple entre les deux essieux, mais aussi entre les roues arrière gauche et droite pour mieux s’extraire des virages. Ainsi elle est capable d’envoyer 100% du couple sur une seule roue.