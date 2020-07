Présentation - Volkswagen Tiguan restylée (2020) : de l'hybride et une version sportive

Lancé en 2007, le SUV compact de Volkswagen est un carton commercial. Sur ses 12 ans de carrière et ses deux générations, il s’en est écoulé 6 millions d’exemplaires dans le monde. Poussé par la demande grandissante autour des SUV, l’engouement autour du second du nom ne cesse de grandir. Ainsi, en 2019, le Tiguan a été le SUV plus vendu en Europe avec près de 225 000 exemplaires. Sa position est moins avantageuse en France, où il est devancé par le Peugeot 3008, le Dacia Duster, les Renault Captur et Kadjar, les Citroën C3 et C5 Aircross.

Quatre ans après l’apparition de la seconde génération, celle-ci a droit à son restylage de mi-carrière. Esthétiquement, les transformations sont relativement conséquentes, notamment au niveau de la face avant. Elles portent sur l'adoption d’une nouvelle calandre, des projecteurs qui peuvent recevoir la technologie Matrix LED et des boucliers redessinés. Le Tiguan arbore désormais un faciès complètement revu.

À l’arrière, les changements sont plus discrets avec seulement des feux inédits et le nom « Tiguan » au centre du hayon.

Moins de bouleversements dans l’habitacle. Le Tiguan peut recevoir une instrumentation 100 % numérique, un nouveau système multimédia ou des commandes de climatisation repensées identiques à celles de la dernière Golf (option) composées de pavés tactiles numériques. C’est finalement l’équipement qui progresse le plus avec par exemple la compatibilité sans fil à Apple CarPlay ou Androïd Auto ainsi que l’accès à certaines offres de streaming comme Apple Music. Sur le plan de la sécurité, le Tiguan hérite de série de l’aide au maintien dans la voie et du système anti collision. Il peut être doté d’une conduite autonome de niveau 2 grâce au Travel Assist et à son régulateur de vitesse adaptatif fonctionnant jusqu'à 210 km/h. Le hayon automatique et les feux Matrix LED font aussi partie de la liste des options.

Volkswagen prodite de ce restyling pour remanier la gamme du Tiguan qui se composera de quatre finitions dénommées désormais "Tiguan", "Life", "Elegance " "R-Line".

Des motorisations inédites

Finalement, les principales nouveautés de ce Tiguan restylé se situent sous son capot, avec l’arrivée d’une version hybride rechargeable qui reprend la technologie vue sur les autres modèles GTE de la marque. Lors de sa commercialisation, ce Tiguan eHybrid développera 245 ch et sera capable de parcourir environ 50 km en tout électrique. De façon classique, le moteur thermique participera à la recharge du bloc électrique tandis que ce dernier donnera un punch supplémentaire au TSI en mode GTE. Il permettra aussi le démarrage systèmatique en 100% électrique.

À côté de cette version écologique, le Tiguan disposera aussi d’une version nettement plus dévergondée : la « R », une terminologie déjà utilisée sur le T-Roc ou le Touareg. Il s’agira ainsi donc du troisième SUV à la recevoir. Sur le plan esthétique, ce Tiguan R se caractérisera par des boucliers avant et arrière spécifiques, quatre sorties d’échappement et des jantes 21 pouces. À l’intérieur, l’instrumentation numérique, des inserts carbone et des sièges sports feront partie de la dotation de série. Au niveau mécanique, le Tiguan R développera une puissance de 320 ch. Il bénéficiera de quatre roues motrices avec distribution variable du couple sur chaque roue avec la possibilité de transférer jusqu'à 100% sur la roue extérieure au virage, d’un différentiel, d’un châssis rabaissé de 10 mm, de six modes de conduite et d’un échappement Akrapovic en option.

Les tarifs ne sont pas connus pour l’instant. La commercialisation devrait intervenir aux environs du mois de novembre.