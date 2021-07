Hyundai Nexo et Toyota Mirai : seules au monde - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Il en existe trois dont le monde. Ces deux-là, plus la Honda Clarity. Mais cette dernière n'est pas disponible à la vente sur notre marché. Nous avons donc, réunies sous l'un des chapiteaux du village du cirque Micheletty, un endroit peu banal pour organiser un salon automobile, les deux représentantes de cette catégorie de voiture : celles fonctionnant à l'hydrogène.

Les Hyundai Nexo et Toyota Mirai au salon Caradisiac

Leur principe est simple (enfin, relativement). De l'hydrogène est stocké sous forme liquide dans des réservoirs. Il alimente une pile à combustible qui fabrique du courant et rejette de la vapeur d'eau (c'est très schématisé évidemment). Ce courant alimente une batterie tampon et aussi directement le moteur électrique, qui fait avancer la voiture. Les voitures à hydrogène sont donc officiellement des voitures électriques, mais que l'on n'a pas besoin de recharger.

On fait le plein dans une station dédiée. Le souci, c'est qu'en France, on en trouve (à peine) une quinzaine en tout et pour tout. Ce qui limite forcément la diffusion de ce type d'engin. Drastiquement...

Un SUV familial, le Nexo

Mais commençons par parler du Hyundai Nexo. C'est le deuxième modèle à hydrogène vendu par Hyundai après le iX35. Un véhicule franchement très abouti. Le look est assez spécial mais pas désagréable pour autant. On ne s'éloigne pas trop du style d'un SUV "normal". Et l'habitacle présente bien, du moins visuellement, avec des teintes claires et une double dalle numérique. l'une de 7 pouces pour l'instrumentation, et l'autre de 12,3 pouces pour le multimédia. Mais les matériaux sont très moyens, surtout pour un véhicule vendu près de 80 000 € (hors bonus). L'habitabilité est bonne, et le volume de coffre s'établit à 461 litres. Nous le verrons, c'est bien plus que la Mirai, pourtant plus grande de 30 cm (4,67 m pour le Nexo).

La pile à combustible développe 95 kW, ce qui, additionné avec une batterie de 40 kW de puissance et 1,56 kWh de capacité, donne 120 kW de puissance cumulée (les puissances ne s'additionnent pas), soit 163 ch. Et le couple est de 395 Nm, ce qui est confortable. Les performances sont donc correctes, même si le poids de près de 2 tonnes est élevé (0 à 100 en 9,5 s., vitesse maxi de 179 km/h).

Et l'autonomie WLTP s'établit à 666 km, et 570 km sur autoroute à 130. De quoi voir venir.

Une berline familiale, la Mirai

De son côté la Toyota Mirai en est à sa deuxième génération. Ce n'est pas un SUV familial mais, une grande berline, de près de 5 m de long (4,97 m).

Côté look, elle est bien plus consensuelle que la première génération, ce qui n'est pas un mal. Mais elle reste élancée et classe. Son habitabilité arrière est par contre limitée pour les jambes et de plus, le passager du milieu est sacrifié par un immense tunnel central. Enfin, le volume de coffre est tout simplement ridicule pour une berline de cette taille, avec 278 litres, soit moins qu'une Clio.

La planche de bord est moderne, bien présentée, mais sans originalité particulière, contrairement à celle de la précédente génération, qui faisait fort sur ce point. Les matériaux sont corrects, sans plus.

Techniquement, la Mirai utilise les mêmes recettes que le Nexo. Sa puissance cumulée est de 184 ch, son couple de 300 Nm. Le 0 à 100 km/h est abattu en 9,2 secondes. Et la vitesse de pointe est de 175 km/h.

Enfin, son autonomie annoncée est de 650 km.

Terminons par son prix, moins élevé que celui du Nexo, puisqu'il s'établit à 67 900 € pour l'entrée de gamme, et 74 900 € pour le haut de gamme.

Tous nos articles sur le Hyundai Nexo

Essai vidéo - Hyundai Nexo : demain commence aujourd'hui

Envie de dire adieu aux voitures essence ou diesel, mais l’électricité vous fait peur. Voici une troisième voie plus exotique : le véhicule hydrogène. Essai du Hyundai Nexo. > Lire l'essai

Record de distance à l'hydrogène : notre interview de Bertrand Piccard

L’explorateur suisse Bertrand Piccard, connu notamment pour son tour du monde en avion solaire, a battu mardi le record du monde de distance parcourue avec un véhicule à hydrogène. Au volant d’un Hyundai Nexo de série, il a parcouru plus de 778 km avec un seul plein. Caradisiac a eu le privilège de prendre place à bord. > Lire la news

Hyundai n'arrive pas à suivre la demande pour le Nexo

Même si elle n'explose pas vraiment, la demande pour les rares modèles hydrogène du marché contraint les marques à revoir leurs plans en matière de production. Hyundai, notamment, doit couper les commandes en Europe et aux États-Unis pour son Nexo. > Lire la news

Hyundai Nexo : en avance sur son temps - Vidéo en direct du Salon de Val d'Isère 2019

Deux véhicules à hydrogène ont fait le déplacement jusqu'à Val d'Isère, la Toyota Mirai et le Hyundai Nexo, mais seul le coréen peut non seulement être inspecté de près sur le stand de la marque mais aussi être essayé sur les magnifiques routes environnantes. > Lire l'article

Hyundai Nexo : l'avenir en pointillé - Vidéo en direct du salon de Genève 2018

Hyundai présente aujourd'hui un nouveau modèle, le Nexo. Un SUV familial à pile à combustible qui pourrait faire parler de lui, en bien, mais a peu de chance de se retrouver dans votre garage. Toutes les informations et les images ci-dessous. > Lire l'article

Tous nos articles sur la Toyota Mirai

Essai vidéo - Toyota Mirai (2021) : l’écologie atypique

Beaucoup de constructeurs investissent actuellement dans le tout électrique. Un choix que n’a pas fait pour l’instant Toyota, spécialiste de l'hybridation qui parie également sur l’hydrogène, comme en atteste la seconde génération de Mirai aujourd’hui à l’essai. > Lire l'essai

Nouvelle Toyota Mirai : prix à partir de 67 900 €

Plus grande, mieux équipée et dotée d'une meilleure autonomie, la seconde génération de Mirai est pourtant 15 % moins chère que la première. > Lire la news

Prise en mains - Toyota Mirai (2021) : vous pouvez ouvrir les yeux !

Alors que d'autres se tâtent encore, voire abandonnent la piste, Toyota continue de croire en l'hydrogène et présente la seconde génération de sa voiture à pile à combustible. Et cette fois, aucune crainte à avoir pour vos rétines… Après avoir vous fait découvrir les secrets de la dernière Mirai ce matin, place maintenant au premier essai. > Lire la prise en main

Nouvelle Toyota Mirai (2021) : le pari technologique, deuxième acte

Toyota continue son pari technologique avec l'hydrogène, dans un contexte où tout le monde se jette dans les batteries à lithium. Le constructeur dévoile sa seconde génération, qui promet plus d'autonomie. Entre autres choses. > Lire la news

Salon de Genève 2020 - Nouvelle Toyota Mirai : transformée

Pour sa deuxième génération, la Mirai change de gabarit et de look. La berline à pile à combustible de Toyota ressemble enfin à une voiture (presque) normale. > Lire l'article

Que valent les Hyundai Nexo et Toyota Mirai en occasion ? Prix en neuf du Hyundai Nexo : 79 900 € Prix en neuf de la Toyota Mirai : entre 67 900 € et 74 900 € Pas de modèles en vente en occasion sur La Centrale en ce moment. Pas étonnant vu la distribution très confidentielle en neuf. L'avis fiabilité de Caradisiac Pour l'une comme pour l'autre des autos, tous les voyants sont au vert. Mine de rien, la technologie des piles à combustibles est déjà bien maîtrisée, et on sait les marques Toyota et Hyundai sérieuses en matière de fiabilité. Il faut aussi reconnaître qu'avec seulement quelques dizaines de modèles commercialisés, le retours des utilisateurs sont bien rares. Mais qu'en contrepartie, les deux marques doivent les choyer.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la-Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.