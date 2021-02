Nouvelle Toyota Mirai : prix à partir de 67 900 €

En réponse à

ce second opus est une réussite d'un point de vue design.

et si les stations hydrogène commencent enfin à apparaître sur le territoire, cette voiture et les suivantes pourraient potentiellement commencer à devenir de véritables concurrentes aux électriques avec batterie, toujours pénalisées par les autonomies et les durées des recharges.

bref, à suivre de... très près.