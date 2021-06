Présente lors de notre précédent salon, la Toyota Corolla est une habituée de notre site. Après avoir porté le nom de Auris pendant deux générations en Europe, la compacte japonaise est revenue en 2019 à son nom original. Au-delà de ses lignes que nous évoquerons plus tard, cette Corolla se caractérise aussi par le fait qu’elle est l’une des rares berlines compactes uniquement disponibles en hybride avec toutefois deux niveaux de puissance (122 et 180 ch). Des moteurs que l’on retrouve également sur d'autres modèles de la marque comme le C-HR. Comme beaucoup de modèles de la marque, cette Corolla dispose d’un bloc électrique couplé à un moteur essence qui lui permet de circuler pendant 2 ou 3 kilomètres en tout électrique, mais surtout de faire baisser la consommation grâce au travail conjoint des deux énergies.

dailymotion Toyota Corolla : sexy - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Au-delà de cette technologie, cette douzième génération se distingue aussi par des lignes tout en rondeurs mettant en avant le dynamisme à l’image de la face ou du profil très élancé.

Attirante sur de nombreux points, la Corolla souffre toutefois de quelques défauts. Ainsi malgré une longueur de 4,36 m qui la situe dans la bonne moyenne de la catégorie, ses aspects pratiques sont limités que ce soit les places arrière peu accueillantes ou le volume faible du coffre avec seulement 361 litres en 122 ch et même 313 litres en 180 ch.

La Toyota Corolla est commercialisée à des tarifs qui oscillent entre 28 250 et 34 550 €. À noter qu’il existe une version break dénommée Touring Sports.

L'Auris avait remplacé la Corolla et, en 2019, la Corolla remplace maintenant l'Auris. Mais ça n'est pas la seule chose qui change, puisque la compacte de Toyota abandonne les diesels et les motorisations exclusivement thermiques de façon plus générale pour se concentrer sur une offre exclusivement hybride de 122 et 184 ch. Une recette originale mais qui ne manque pas de qualités, comme on vous le dit aujourd'hui dans cet essai au format XXL.

La nouvelle Corolla, c'est en quelque sorte la Golf de chez Toyota. Une arme de conquête qui compte bien rafler la mise sur le Vieux Continent face à des concurrentes diesels classiques, en proposant des motorisations exclusivement hybrides. Essai de la version 122 ch.

Ne l'appelez plus Auris, la nouvelle compacte de Toyota a en effet repris son ancien nom de Corolla. Mais les choses ont changé en son absence et ce n'est plus l'unique hybride de la catégorie. Elle doit en effet faire face aujourd'hui à une rivale en provenance de Corée du Sud qui vient d'être restylée, la Hyundai Ioniq. La japonaise peut-elle faire parler son expérience face à la nouvelle venue ? C'est ce que l'on va savoir aujourd'hui.

QUE VAUT LA TOYOTA COROLLA EN OCCASION ? Les prix en neuf d'une Toyota Corolla : de 28 250 € à 34 550 € Les prix en occasion d'une Toyota Corolla : de 21 500 € à 36 700 € Près de 900 annonces de Toyota Corolla d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Toyota a déjà une des réputations de fiabilité les plus établies sur le marché. De plus, les modèles hybrides, toutes marques confondues, sont parmi les plus fiables qui soient de façon générale. Mixez tout cela, et vous devinerez que la dernière Corolla part sous de très bons auspices à ce chapitre, même si le recul est pour le moment faible. En tout cas, la Prius qui adopte la même motorisation ne connaît pas de souci récurrent, et l'ancienne Auris était une élève douée aussi. Alors, peu de risque.

