Toyota Corolla : fille prodigue - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La Toyota Corolla est, de loin, la voiture la plus vendue dans le monde depuis sa sortie en 1966. Il s'en est écoulé plus de 45 millions d'exemplaires. Oui, 45 millions. Pour cela, elle a existé en 12 générations, qui ont donc toutes porté le même nom, sauf en France (et autres pays d'Europe), où elle est devenue "Auris" pour les 10e et 11e générations.

La Toyota Corolla au salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

Mais c'est du passé. Retour à la Corolla pour celle qui a fait ses premiers tours de roues l'année dernière en France. La Corolla "12" revient en ayant abandonné les motorisations thermiques classiques. Fini le diesel, et même, fini l'essence classique. Ce sera hybride uniquement en France. Un choix assumé par Toyota, qui est par ailleurs un spécialiste de cette technologie.

La compacte nippone, par ailleurs également disponible en break Touring Sports, dispose cependant désormais de deux choix de motorisation : un 1.8 hybride de puissance cumulée 122 ch, qui est repris de la Prius 4 et utilisé aussi par le C-HR, et un 2.0 hybride de 180 ch, tout nouveau.

Ce dernier lui offre des performances de petite sportive, avec un 0 à 100 km/h abattu en 8 secondes, et sera adapté à ceux qui pensaient qu'hybride ne pouvait rimer avec performances. Et il consomme à peine plus que le 1.8 122 ch, qui lui est un vrai chameau. On peut facilement en conditions réelles descendre sous les 4,5 litres de moyenne.

La dernière Corolla est également bien présentée, bien finie, bien équipée, et ses prestations routières n'ont rien de ridicule. Elle est confortable et équilibrée en conduite classique, au niveau des meilleures compactes du marché. Il n'y a qu'en haussant le rythme que la direction manque de retour d'information.

Nos essais de la Toyota Corolla

Essai XXL - Toyota Corolla, tout ce qu'il faut savoir

L'Auris avait remplacé la Corolla et, en 2019, la Corolla remplace maintenant l'Auris. Mais ça n'est pas la seule chose qui change, puisque la compacte de Toyota abandonne les diesels et les motorisations exclusivement thermiques de façon plus générale pour se concentrer sur une offre exclusivement hybride de 122 et 184 ch. Une recette originale mais qui ne manque pas de qualités, comme on vous le dit aujourd'hui dans cet essai au format XXL. > Lire l'essai

Essai vidéo - Toyota Corolla 2019 : foule hybride

La nouvelle Corolla, c’est en quelque sorte la Golf de chez Toyota. Une arme de conquête qui compte bien rafler la mise sur le Vieux Continent face à des concurrentes diesels classiques, en proposant des motorisations exclusivement hybrides. Essai de la version 122 ch. > Lire l'essai

Notre comparatif avec la Toyota Corolla

Comparatif vidéo - Toyota Corolla 122h vs Hyundai Ioniq : quelle est la meilleure compacte hybride du marché ?

Nos vidéos avec la Toyota Corolla

Toutes nos vidéos avec la Toyota Corolla

Que vaut la Toyota Corolla en occasion ?

Cette génération est encore trop récente pour avoir bénéficié de notre regard sur son comportement en seconde main. Cela dit, on trouve déjà pas mal de choix sur les sites spécialisés. Et la fiabilité, si elle suit celle des autres générations, ne devrait pas poser de gros soucis.

La Toyota Corolla en occasion Les prix en neuf d'une Toyota Corolla : de 27 950 € à 34 250 € Les prix en occasion d'une Toyota Corolla : de 21 500 € à 36 700 € Plus de 560 annonces de Toyota Corolla et Corolla Touring Sports d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Toyota a déjà une des réputations de fiabilité les plus établies sur le marché. De plus, les modèles hybrides, toutes marques confondues, sont parmi les plus fiables qui soient de façon générale. Mixez tout cela, et vous devinerez que la dernière Corolla part sous de très bons auspices à ce chapitre, même si le recul est pour le moment faible. En tout cas, la Prius qui adopte la même motorisation ne connaît pas de souci récurrent, et l'ancienne Auris était une élève douée aussi. Alors, peu de risque.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !