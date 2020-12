Le coût d'entretien des véhicules électriques serait jusqu'à 35 % moins cher que pour le thermique

Est-ce toujours le cas ? La question mérite d'être posée, quand on voit que ce type d'énergie est en train de prendre une part grandissante dans les ventes de voiture neuve, et tutoiera cette année les 7 % de part de marché, quand c'était à peine plus de 1 % il y a quatre ans.

Le VE , s'il ne se passe pas complètement d'entretien et doit lui aussi passer par la case garage, s'affranchit cependant de beaucoup de ces remplacements. Et cela fait fort logiquement baisser la note.

Cela semble d'une logique implacable, lorsque l'on sait qu'un véhicule électrique ne nécessite ni vidange, ni remplacement de filtres à huile ou filtre à carburant, qu'il n'a pas de courroie de distribution, pas de pot d'échappement, et que les pièces de freinage s'usent moins vite du fait de la récupération d'énergie, qui fait office de frein moteur. Certains propriétaires rapportent faire plus de 150 000, voire 200 000 km avec un jeu de plaquettes. Les seuls éléments à remplacer sont justement ceux de freinage, les suspensions, et le... liquide lave-glace.

On peut même aller plus loin et déduire qu'en l'absence de turbo, de vanne EGR (recyclage des gaz d'échappement), de FAP (filtre à particules) et de tout autre organe visant à réduire pollution et consommation, on élimine d'office des sources de panne qui peuvent s'avérer coûteuses à réparer hors garantie. Mais ça, ça ne rentre pas dans les "coûts d'entretien" au sens strict du terme.

Il n'y a guère que les pneus qui s'usent plus vite, du fait du couple supérieur des voitures électrique, et disponible immédiatement dès le premier tour de roue.

Également, les VE doivent disposer d'un système de contrôle des batteries, d'une électronique de puissance et d'un système de refroidissement qui doivent être étroitement surveillés.

Mais cela ne fait pas remonter les frais de révision au niveau des thermiques.

Ainsi, l'UFC que Choisir, lors d'une grande enquête en 2018, concluait que l'économie variait de - 15 % à - 35 % selon la catégorie de véhicule.

Nos confrères du site Automobile Propre, spécialistes de la chose électrique, mettent en avant un chiffre communément admis d'une économie de 25 % en moyenne pour un VE par rapport au thermique. Ils relaient aussi une étude américaine qui affirme que les coûts sont divisés par 2 les 5 premières années, mais peuvent remonter ensuite, tout en restant inférieurs à ceux d'une auto thermique.

En fait, on passe du côté obscur seulement s'il devient nécessaire de remplacer la batterie. Des éléments longuement garantis, en moyenne 8 ans.

Les gestionnaires de parc de véhicules d'entreprise ont fait des constats identiques, voire encore plus flagrants, et certains citent des coûts d'exploitation divisés par 4, après un coût d'acquisition, lui, multiplié par 1,5 cependant.

Renault, premier vendeur de VE en France avec la Zoe, a toujours de son côté annoncé des coûts de maintenance 20 % inférieurs pour cette dernière, par rapport à une Clio essence.

Et les propriétaires, qui sont bien entendus les premiers et les plus fiables des informateurs, vont tous dans le même sens : c'est économique ! Dans nos avis de propriétaires, beaucoup citent dans les points positifs le côté économique de leur VE. Ils ont tous baissé leurs coûts d'entretien par rapport à leur ancienne voiture thermique, tout en baissant aussi dans le même temps, le coût au kilomètre, grâce à des recharges qui coûtent bien moins cher pour faire 100 km qu'avec du carburant fossile. C'est un autre avantage, mais on sort ici du domaine de l'entretien.