L'ambiance est à la fête en ce deuxième salon, organisé par Caradisiac en l'absence de tout autre, et consacré cette fois-ci aux véhicules électriques et hybrides. À la fête car nous avons eu la chance de pouvoir l'organiser au sein du village du cirque, tenu par la famille Micheletty, dans le parc des Chantereines, à Villeneuve-la-Garenne. un lieu féerique, qui s’illumine à la nuit tombée de mille points de lumière.

L'Opel Grandland X au salon Caradisiac 2021

dailymotion Opel Grandland X hybride rechargeable : le plus classique - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Un grand merci ici, à la fée électricité, qui permet de réchauffer l'ambiance. Et qui permet aussi, en partie du moins, de faire avancer le modèle que nous vous présentons ici, à savoir l'Opel Grandland X PHEV, comprenez hybride rechargeable.

Ce n'est plus une nouveauté à proprement parler, mais le modèle reste bien frais puisque les premières livraisons ont eu lieu au début de l'année 2020, en même temps que notre premier essai.

Bien qu'il utilise une base technique 100% française, celle des Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross ou DS 7 Crossback, l'Opel Grandland X l'interprète à sa sauce, bien germanique. Le design est plus sobre que celui des cousins français avec qui il partage sa technologie.

Autre design très allemand, celui de l'habitacle. On le remarque dans le dessin et l'ergonomie. La planche de bord est soignée, agréable à regarder mais sans effet de style particulier. Et surtout, chaque chose est à sa place, notamment un panneau de commande physique pour la climatisation, tellement plus simple que de devoir passer par l'écran pour la régler, tout en quittant la route des yeux. Et la qualité de finition est aussi remarquable que celle du 3008, que nous avons toujours louée.

Sous le capot, on trouve au choix soit la motorisation Hybrid4, avec un bloc turbo essence 1.6 revendiquant à lui seul 200 chevaux. Il est secondé par un premier moteur électrique placé entre le moteur et la boîte, et par un second placé directement sur l'essieu arrière, ce qui fait du Grandland X Hybrid4 la seule transmission 4x4 de la gamme. Le système revendique une puissance totale de 300 chevaux, et un couple énorme de 520 Nm. Il est alimenté par des batteries d'une capacité de 13,2 kWh, dont l'autonomie WLTP est de 55 km minimum, ce qui permet au Grandland X Hybrid4 d'être homologué selon les normes WLTP à 1,3l/100 km et 30 g CO2/km.

Soit la motorisation Hybrid 225, à deux roues motrices à l'avant. Le 1.6 thermique fait alors 180 ch, il est secondé par un moteur électrique de 110 ch pour 225 ch cumulés. La batterie est identique, l'autonomie en électrique de 55 km minimum. Les émissions sont de 31 g/km minimum pour une consommation de 1.4 l/100 km.

Cette hybridation a tout de même un impact sur le coffre. Le double fond est presque intégralement sacrifié, ne laissant que des espaces pour ranger les câbles de chargement, et le volume utile est donc réduit à 390 litres, contre 514. Pour une famille, c'est peut-être un peu chiche. Et on doit forcément parler de l'impact sur le poids : le système hybride ajoute quelque 370 kg sur la balance, soit une masse totale de 1 800 kg. C'est beaucoup, mais on a vu pire.

La gamme de prix va de 42 300 € à 46 100 € en version 225 et de 49 450 € à 52 250 € en Hybrid4 300 ch.

Notre essai de l'Opel Grandland X Hybrid4

Essai - Opel Grandland X Hybrid4 : le cousin germain

Fruit d'une collaboration engagée avant même qu'il soit question du rachat d'Opel par PSA, le Grandland X repose sur la plateforme française qui porte aussi le Peugeot 3008, le Citroën C5 Aircross et le DS7 Crossback. Logique, donc, qu'il profite lui aussi du tout nouveau système hybride rechargeable du groupe, et être le petit dernier de la famille ne signifie pas qu'il est le dernier à le faire. > Lire l'essai

Nos comparatifs avec l'Opel Grandland X Hybrid4

Comparatif - Ford Kuga PHEV VS Opel Grandland X Hybrid 225 : duel branché

Fraîchement remplacé, le Ford Kuga peut compter sur une gamme largement électrifiée pour séduire le plus grand nombre. Et dans cette version hybride rechargeable, il réussit brillamment à effacer les habituels griefs imputés à ces déclinaisons (autonomie, consommations, tarifs). En face, le Grandland X Hybrid est un autre challenger qui ne manque pas d’arguments. Dynamique et bien équipé, le plus français des SUV allemand a tout de même fort à faire. > Lire le comparatif

Les 9 SUV compacts hybrides du salon de l'auto Caradisiac - Lequel choisir ?

Il n'en existait aucun il y a 10 ans. Il faut maintenant utiliser ses deux mains pour les compter. Il s'agit des SUV hybrides. Pour le salon Caradisiac, nous avons réussi à en réunir cinq. Un hybride simple, le Toyota, et 4 hybrides rechargeables, qui sont de plus en plus nombreux sur le marché. Lequel faut-il choisir ? La réponse de nos experts est ici. > Lire le comparatif

Que vaut l'Opel Grandland X en occasion ?

Moins vendu en neuf que les Peugeot 3008 et Citroën C5 Aircross, ses rivaux généralistes, le Grandland X est logiquement moins présent sur le marché de la seconde main. Sa version hybride rechargeable non plus, en toute logique. Mais il a un atout dans sa manche, une plus forte décote, et donc la possibilité de faire de meilleures affaires.