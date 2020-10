Opel Grandland X Hybrid4 : le tonnerre électrifié - Salon de l'auto Caradisiac

Bien qu'il utilise une base technique 100% française, l'Opel Grandland X reste allemand dans l'âme, et tout est là pour qu'on ne l'oublie pas. Un design plus sobre que celui des cousins français avec qui il partage sa technologie. C'est en Normandie, plus précisément sur la presqu'île du Cotentin que nous vous présentons aujourd'hui en détails, le premier hybride rechargeable d'Opel.

Autre caractéristique très allemande : l'habitacle. Ici, on ne parle pas tant de la proverbiale qualité de finition, qui est certes excellente, mais n'est pas supérieure à celle du Peugeot 3008, dont le niveau remarquable est, sans chauvinisme, reconnu unanimement. La « germanitude », c'est dans le dessin et l'ergonomie qu'on la perçoit. La planche de bord est soignée, agréable à regarder mais sans effet de style particulier. Et surtout, chaque chose est à sa place, notamment un panneau de commande physique pour la climatisation, qui rend la vie tellement plus simple que la manie du « tout-à-l'écran » en cours chez les autres marques de PSA.

Sous le capot, il y a un bloc essence turbo 1.6 revendiquant à lui seul 200 chevaux, associé à un premier moteur électrique placé entre le moteur et la boîte, et à un second placé directement sur l'essieu arrière, qui dote le Grandland de la seule transmission 4x4 de la gamme. Le système revendique une puissance totale de 300 chevaux, et un couple énorme de 520 Nm. Tout cela est alimenté par des batteries d'une capacité de 13,2 kWh, dont l'autonomie WLTP est de 59 km, ce qui permet au Grandland X Hybrid4 d'être homologué selon les normes WLTP à 1,3l/100 km et 29g CO2/km.

Bien que les batteries soient placées juste à côté du réservoir de 43 litres, l'hybridation a tout de même un impact sur le coffre. Le double fond est presque intégralement sacrifié, ne laissant que des espaces où ranger les câbles de chargement, et le volume utile est donc réduit à 390 litres. Pour une famille, c'est peut-être un peu chiche. Et on doit forcément parler de l'impact sur le poids : le système hybride ajoute quelque 370 kg au poids d'un modèle 1.6 essence normal, soit une masse totale de 1 800 kilos. C'est beaucoup, mais on a vu pire.

Fruit d'une collaboration engagée avant même qu'il soit question du rachat d'Opel par PSA, le Grandland X repose sur la plateforme française qui porte aussi le Peugeot 3008, le Citroën C5 Aircross et le DS7 Crossback. Logique, donc, qu'il profite lui aussi du tout nouveau système hybride rechargeable du groupe, et être le petit dernier de la famille ne signifie pas qu'il est le dernier à le faire.

Comparatif - Ford Kuga PHEV VS Opel Grandland X Hybrid 225 : duel branché

Fraîchement remplacé, le Ford Kuga peut compter sur une gamme largement électrifiée pour séduire le plus grand nombre. Et dans cette version hybride rechargeable, il réussit brillamment à effacer les habituels griefs imputés à ces déclinaisons (autonomie, consommations, tarifs). En face, le Grandland X Hybrid est un autre challenger qui ne manque pas d’arguments. Dynamique et bien équipé, le plus français des SUV allemand a tout de même fort à faire.

L'Opel Grandland X hybrid 4 en occasion Prix d'un Opel Grandland X hybrid 4 en neuf : de 35 700 € à 52 200 € Prix d'un Opel Grandland X hybrid 4 en occasion : de 24 000 € à 48 890 € Plus de 60 annonces d'Opel GrandLand X Hybrid4 en occasion sur La Centrale.



Fiabilité : l'avis de Caradisiac Le GrandLand X se base sur une plateforme de Peugeot 3008. Il hérite alors, automatiquement, des éventuels soucis de ce dernier. Or, comme ils ne concernent, sur le Peugeot, que l'intérieur ou la carrosserie, et que le GrandLand X se distingue justement sur ce point, il se révèle encore meilleur élève. Peu de recul aujourd'hui sur le groupe motopropulseur hybride. Il faudra attendre encore quelques mois ou année pour pouvoir dire la technologie est maîtrisée. Mais l'expérience de Peugeot en la matière, avec les versions Hybrid4 du 3008 de première génération (hybride diesel/électricité), n'est pas positive. À surveiller donc.

