Mazda MX-30 : sans pareil – Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

L’achat d’une voiture électrique est encore pour nombre d’entre nous un acte militant, qui peut justifier quelques concessions sur certains critères importants. Le Mazda MX-30 correspond bien à cette approche, avec ses 4,40 m de long qui en font un gabarit un peu long pour un véhicule essentiellement citadin, mais avec une autonomie de 200 km qui risque de se montrer souvent trop courte pour les escapades de fin de semaine. D’ailleurs, le coffre de 366 litres incite plutôt à voyager léger.

Le Mazda MX-30 au salon Caradisiac

En effet, avec une batterie de 35,5 kWh, valeur digne d’une micro-citadine type Volkswagen e-Up !, les grands déplacements à s’annoncent bien hasardeux. Et ce d’autant que la vitesse de charge est limitée à 50 kW (même avec la prise Combo CCS), ce qui rallonge l’exercice du ravitaillement en électrons. Il faut ainsi compter 40 minutes pour récupérer 80% de la batterie sur une borne rapide (et près de 11 heures sur une prise domestique classique). Cela permet certes de préserver la batterie de « supercharges » un peu violentes, mais limite la polyvalence de l’auto.

C’est d’autant plus regrettable qu’il fait bon circuler à bord cette MX-30 qui, comme toute Mazda, soigne particulièrement le plaisir de conduite. Position idéale au volant, direction précise, train avant directif : les accélérations s'opèrent dans la douceur, mais chaque kilomètre est un plaisir.

Silence de fonctionnement et amortissement prévenant complètent un tableau qui se montre donc souvent flatteur. Mais encore une fois, cette voiture ne saurait guère prétendre jouer d’autre rôle que celui de deuxième modèle du foyer. Une fois ceci admis, précisons qu’affiché à 33 900 € hors bonus, soit moins cher qu’une Renault Zoé R135, le MX-30 se montre compétitif (notez que Mazda propose aussi d’intéressantes offres de location longue durée). Et ses portes arrières à ouverture antagoniste ne constituent pas le moindre de ses charmes.

Mazda fait son entrée dans le monde de l’électrique avec un SUV compact. Le MX-30 peut miser sur ses tarifs attractifs et son look original pour faire passer une pilule qui sera difficile à avaler : son autonomie réduite de 200 km (WLTP). A-t-elle une chance de convaincre ? Lire l'article.

Décidément, Mazda ne fait rien comme les autres. Ainsi, chez le constructeur japonais, pas de downsizing ou d’instrumentation 100 % numérique. et il en va de même de la politique d’électrification, avec un SUV compact pourvu de seulement 200 km d’autonomie. Près de six mois avant sa commercialisation, nous avons conduit un prototype du premier modèle électrique de Mazda. Lire l'article.

Petit à petit, les derniers constructeurs automobiles réfractaires à l'électrique finissent par céder. Et le dernier en date est Mazda qui a donc attendu 2020 pour commercialiser son tout premier modèle sans émission à l'utilisation, le MX-30. Et à modèle historique, lieu historique, puisqu'on vous offre la possibilité de le découvrir sous la voûte du hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, dans la Manche, où a lieu le premier Salon Caradisiac. Lire l'article.

Atypique par son design, mais atypique dans la proposition : un SUV qui n'est pas des plus habitables, et qui dispose d'une autonomie de citadine électrique. Le Mazda MX-30 arrive en concession, mais peut-il seulement convaincre les acheteurs en quête d'une mobilité verte ? Lire l'article.

Prix du Mazda MX-30 en neuf : de 33 900 € à 37 800 €

Prix du Mazda MX-30 en occasion : de 21 400 € à 34 000 €

Plus de 100 annonces de Mazda MX-30 en occasion sur La Centrale.

Mazda est réputée, à juste titre, pour la grande fiabilité de ses modèles, malgré des solutions techniques parfois très originales. Là, en utilisant une chaîne de traction 100 % électrique, la marque utilise au contraire des éléments bien connus (moteur électrique, batterie, etc.), et à la fiabilité clairement au-dessus des éléments qui composent un moteur thermique. Alors même si nous n'avons pas de recul véritable sur le MX-30, on peut dire sans se tromper que cela ne devrait pas poser de problème. De plus, la marque assumera les défauts pendant les (longues) périodes de garantie. Alors nous disons : pas de souci, allez-y.