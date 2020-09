Le Mazda MX-30 arrive en concession : l'atypique

A 4,40 mètres, le MX-30 est loin d'être un véhicule de gabarit "citadin". Il en a pourtant une caractéristique : l'autonomie, inférieure à celle d'une Skoda Citigo électrique. Il faut dire qu'avec 35,5 kWh de jus et un poids relativement élevé, il ne faut pas s'attendre à des miracles : la capacité de la batterie est similaire à celle de la Citigo. Chez Mazda, on trouve deux arguments à cela : l'écologie, d'abord, avec une batterie plus petite et donc moins de matières premières mobilisées, et puis le prix, ensuite, qui est moins élevé qu'avec un véhicule ayant 60 kWh, ou plus.

Pas de charge ultra rapide (100 kW, ou plus) non plus pour le MX-30 qui doit se contenter de 50 kW maximum. Ceci dit, sur des batteries aussi légères, ce n'est pas franchement un problème, et c'est même suffisant. Et cela permettra également de préserver le pack de batterie de la chauffe de charges trop puissantes. L'autre point positif d'un pack comme celui-ci est qu'il est possible de recharger relativement facilement à la maison sur prise classique.

Il faudra toutefois voir ce MX-30 comme un second véhicule du foyer : au delà de l'autonomie, l'accès à bord, et notamment aux places arrière, n'est pas évident pour les grands, et le coffre culmine à 366 litres, ce qui est assez moyen pour la longueur du véhicule.

Le MX-30 s'illustre toutefois dans un domaine : le prix. C'est tout simplement le SUV électrique le moins cher du marché, avec un ticket d'entrée à 33 900 €, hors bonus écologique. Même les Kia e-Niro et Hyundai Kona Electric ne peuvent rivaliser, malgré des batteries proches.

La concurrence

Hyundai Kona : doté d'une pompe à chaleur comme le MX-30 (qui permet de réduire la consommation électrique pour le chauffage et la climatisation), le Kona électrique dispose de batteries tout juste supérieures (39 kWh) à celles de son rival japonais. Mais Hyundai semble mieux maîtriser l'architecture électrique puisque le Kona est moins gourmand, avec des consommations pouvant aisément descendre sous les 15 kWh/100 km. Du coup, l'autonomie s'en trouve nettement améliorée, mais cela se paye : il faut compter 1000 € de plus sur un Kona d'entrée de gamme.

Kia e-Niro : cousin du Kona, le Kia e-Niro partage son groupe motopropulseur, mais aussi les batteries. La version d'entrée de gamme à 39 kWh est toutefois nettement plus chère que le Kona 39, puisqu'elle démarre à 37 000 €. Mais pour un usage plus "familial", le e-Niro est probablement le meilleur élève de la catégorie, nettement plus habitable, et avec un vrai coffre de 451 litres. Autre atout par rapport au MX-30 : la possibilité de recharger jusqu'à 100 kW.

Peugeot e-2008 : Peugeot a suivi la voie de ses concurrents en partant d'un modèle existant pour développer un véhicule électrique. Le e-2008 implante son gros pack de batteries de 50 kWh dans le plancher, ce qui permet d'abaisser le centre de gravité et de conserver un volume de coffre décent (mais inférieur à celui de l'e-Niro). Avec son autonomie, c'est probablement le modèle le plus polyvalent du segment, même s'il n'affiche pas la consommation d'un e-Niro. Enfin, côté prix, c'est le plus cher : il débute à 37 850 €.

La fiche produit

Dimensions

Longueur : 4,395 mètres

Largeur : 1,79 mètre

Hauteur : 1,57 mètre

Volume de coffre : 366 litres

Motorisation

Moteur électrique entraînant les roues avant, de 143 ch et 265 Nm, avec batterie de 35,5 kWh.

Prix