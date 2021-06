Toutes les compactes électriques du Salon

dailymotion Les 4 compactes électriques du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021 : quel modèle choisir ?

La pionnière non seulement parmi les compactes électriques mais aussi parmi les électriques tout court, c'est la Nissan Leaf. Sortie en Europe en 2011, elle a su évoluer avec les années pour rester à la page niveau technique pour faire face une fois le moment venu à la concurrence. Est-ce suffisant ? Sur le papier, ses deux versions 40 et 62 kWh ne manquent pas de qualités mais les rivales, issues désormais de grands groupes automobiles, se font maintenant plus pressantes et nombreuses.

À 33 900 €, la Leaf 40 kWh est en effet la plus accessible financièrement de la catégorie aujourd'hui mais c'est aussi celle qui offre le moins d'autonomie, avec 270 km annoncés par le cycle WLTP. Pour à peine plus cher, c'est 311 km que propose la Hyundai Ioniq 39 kWh à 35 200 €, 316 km pour la Volkswagen ID.3 45 kWh et 350 km pour la Citroën ë-C4 50 kWh. La Leaf e+ de 62 kWh à 40 300 € la venge en offrant 385 km mais l'ID.3 dans sa version 58 kWh en offre autant et ne démarrant qu'à 36 900 €.

Mais une voiture électrique ne se juge pas qu'à son autonomie et à son prix et la japonaise se distingue par son système de conduite dite à une pédale qui, une fois enclenché, permet de n'utiliser que l'accélérateur avec suffisamment de récupération d'énergie au lever de pied pour ralentir la voiture jusqu'à l'arrêt. L'allemande et la française se montrent plus basiques dans le domaine mais la Hyundai Ioniq Electric fait encore avec ses palettes au volant permettant de régler l'intensité de la décélération, ce qui est aussi ludique qu'efficient.

Le domaine capital ici est la recharge. Et là, la Nissan Leaf souffre d'abord par son choix de prise. Très courant au Japon, fréquent aux États-Unis et plus rare en Europe, le format ChaDeMo plafonne de plus à une puissance maxi de 50 kW, ce qui entraîne une attente de minimum de 60 minutes pour passer de 0 à 80 % pour la 40 kWh et de 1 h 30 pour la 62 kWh. Il reste cependant la charge en courant alternatif qui grimpe jusqu'à 6,6 kW et permet un plein 7 h 30 pour la première et 11 h 30 pour la seconde.

La totalité de ses congénères font désormais mieux en charge rapide au format Combo CCS : moins d'une demi-heure pour la plus grosse des ID.3 et sa puissance de 125 kW, 30 minutes pour l'ë-C4 et 54 minutes pour la Ioniq, les deux encaissant jusqu'à 100 kW. Même constat pour la charge en courant alternatif avec des puissances de 11 kW pour les deux premières et de 7,2 kW pour la troisième.

Lot de consolation pour la Nissan Leaf : elle reste la plus performante face au chronomètre. La version 40 kWh et ses 150 ch réalise l'exercice en 7,9 s, ce qui est déjà plus que suffisant pour battre la Citroën et ses 9,4 s ainsi que la Hyundai et ses 9,9 s, toutes les deux fortes de 136 ch. La Volkswagen ID.3 dans ses versions 45 et 58 kWh, avec respectivement 150 et 145 ch, s'inclinent aussi en 8,9 s et 9,6 s et la 77 kWh et ses 204 ch se contente de faire jeu égal. Seule le modèle 58 kWh Performance se permet d'être devant, en 7,3 s, mais les 217 ch de la Leaf e+ répliquent alors avec un 6,9 s.

Les cinq compactes électriques du Salon Caradisiac

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "L'ID.3, pour ses nombreuses combinaisons"

La compacte allemande est certes l'une des plus chères du marché mais elle fait preuve d'une grande homogénéité. Pas trop de chichis en matière de design, un intérieur sobre et différentes capacités de batteries sont proposées, dont une qui lui autorise une autonomie de plus de 500 km.

Manuel Cailliot : "La Hyundai Ioniq, pour son efficience"

Même si la Nissan Leaf me fait de l'oeil, pour ses performances redoutables et son autonomie correcte, je choisis la Hyundai Ioniq. En effet, ses prestations sont loin d'être ridicules, et surtout, son efficience est redoutable. Elle permet de parcourir beaucoup de kilomètres malgré une petite batterie. Et du coup, sa recharge est rapide. Enfin, j'apprécie son style.

Pierre Desjardins : « La Ioniq, toujours »

Les nouveautés électriques se succèdent mais la Hyundai Ioniq Electric reste une référence en matière d'efficience et de système de récupération d'énergie. Elle rentre toutefois dans le rang désormais au niveau de ses tarifs, maintenant dans la moyenne.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.