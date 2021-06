En bref Citadine de 3,60 m 260 km d’autonomie A partir de 23 740 € (hors bonus)

Près de dix ans après son lancement (septembre 2011, une éternité dans le secteur automobile), la Volkswagen Up ! reste une valeur sûre de la catégorie des citadines. Cette remarque est valable pour sa version thermique, mais aussi (et surtout ?) pour sa version électrique.

La Volkswagen e-Up! au salon Caradisiac 2021

dailymotion Volkswagen e-Up ! : jouvence électrique – Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Celle-ci se voit dotée d’un moteur électrique de 83 ch dont le couple de 212 Nm assure des accélérations vigoureuses entre deux feux rouges. Entre 5 et 22 km/h, l’auto émet un son artificiel qui permet de la repérer quand on traverse « à l’oreille ». Au-delà, Volkswagen considère que les bruits de roulements suffisent pour avertir de l’arrivée de l’auto.

Avec sa batterie d’une capacité de 36,8 kWh, l'e-Up! offre près de 260 km d’autonomie, valeur que l’on peut améliorer assez aisément en appliquant quelques principes d’éco-conduite. On se souvient ainsi que Caradisiac avait pu parcourir 400 km durant un test de la série « le périphérique jusqu’à la panne. »

Pour faire le plein d’électrons, la voiture reçoit d'office une prise Combo CCS et est livrée avec des câbles Type 2 mode 2 et 3. Le premier est censé permettre une charge à 100% en 18 heures (ou 14 heures pour une recharge à 80 %). Le second (32A), qui permet de relier aux « wallbox » et bornes publiques, ramène le temps de recharge à 4 heures et demie. Est aussi proposé en option un câble Mode 4 permettant de se brancher à des stations de recharge rapides où 40 minutes suffisent avant de repartir vers de nouvelles aventures.

Commercialisée à partir de 23 740 €, l’e-Up ! revient en réalité à 16 740 €, somme qui peut encore se voir rabotée en fonction des aides à l’achat prévues par certains départements ou régions. Cela reste certes plus cher que la Dacia Spring, mais les deux voitures ne boxent pas dans la même catégorie en matière de présentation et de confort de conduite.

Tous nos articles consacrés à la Volkswagen e-Up!

Essai - Volkswagen e-Up ! : une vraie citadine électrique enfin en vente libre

Sera-t-elle la voiture qui fera vraiment démarrer les ventes de voitures électriques ? On ne peut jamais augurer de l’accueil du public, mais il est évident que la version électrifiée de la Volkswagen up! a des arguments pour y parvenir. Lire l'article.

Match – Renault Twingo Electric vs Volkswagen e-Up! : quel vieux pot fait la meilleure soupe ?

La Renault Twingo de troisième génération est sortie en 2013 et la Volkswagen Up! en 2011, des âges canoniques dans le monde automobile. Et pourtant, leurs constructeurs respectifs leur ont offert des motorisations électriques dernier cri qui en font des citadines idéales. Peu importe le flacon donc, pourvu que l'on ait l'ivresse. Mais laquelle s'en sort le mieux ? Lire l'article.

Volkswagen e-up! 2020 : du souffle en plus - Vidéo en direct du salon de Francfort 2019

Sur un stand Volkswagen constitué exclusivement de véhicules électriques dont certains très attendus comme la ID.3, il est facile de passer à coté de la petite e-Up! au restylage extérieur discret mais à la fiche technique remise au goût du jour, avec une autonomie qui passe de 140 à 260 km ! Lire l'article.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1er salon Caradisiac l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.