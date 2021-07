Les 6 SUV familiaux hybrides rechargeables du salon Caradisiac Electrique/hybride 2021: quel modèle choisir ?

Avant de commencer, il est bon de rappeler en quoi consiste la technologie de l’hybride rechargeable. Il s’agit de l’association entre un moteur essence et un ou deux moteur(s) électriques(s) alimenté(s) par une batterie d’une capacité suffisante pour permettre au véhicule de parcourir en moyenne 50 km en tout électrique selon la norme WLTP, mais cette autonomie peut varier de façon importante dans la réalité. Et qui dit conduite en tout électrique signifie également recharge. Il faudra compter environ une nuit sur une prise traditionnelle pour refaire le plein de votre batterie.

Plus évoluée, cette technique est bien évidemment plus onéreuse, ce qui explique qu’elle a été d’abord développée par des marques premium avant d’être reprise plus tard par les constructeurs généralistes. De ce fait, les modèles hybrides rechargeables sont nombreux chez Audi, BMW, Mercedes ou même Volvo. Aujourd’hui, la plupart des constructeurs cherchent à avoir à leur catalogue des modèles Plug In Hybrid (PHEV) – autre nom de l’hybride rechargeable - afin de faire baisser les émissions de CO2 de leur gamme, et ce de manière moins coûteuse que d’élaborer un modèle 100% électrique. Résultat, les modèles hybrides rechargeables sont désormais présents dans la plupart des segments. En 2020, les meilleures ventes toutes catégories confondues sont le Peugeot 3008, suivi des Renault Captur et DS 7 Crossback.

Moins de ventes pour la catégorie des SUV familiaux hybrides rechargeables mais beaucoup de nouveautés récemment à l’image du Seat Tarraco, du Kia Sorento ou du Hyundai Santa Fé. Le groupe coréen fait donc une entrée en force avec deux véhicules dont le Sorento, disponible en 7 places, ce qui est rare pour le segment. Leur puissance respective s’élève à 265 ch, ce qui est dans la moyenne de la catégorie (245 ch pour le Tarraco ou 225 ch pour la DS 7). Ceux qui en veulent plus pourront se tourner vers la version 360 ch de la française, ou alors vers les marques premium à l'image du Volvo XC60 Recharge disponible en 340, 390 et 405 ch ou du Mercedes GLC 300e developpant 320 ch. Les plus sportifs choisiront le Porsche Cayenne qui se décline en 462 ou même 680 ch.

Pour les tarifs, ceux-ci sont bien évidemment conséquents comme la plupart des hybrides rechargeables et supérieurs aux hybrides simples avec des prix débutant à partir de 45 000 €. Ainsi, il faudra débourser pour le modèle le moins accessible à savoir le Seat Tarraco e-hybrid à 46 770 €. C’est bien évidemment le Porsche Cayenne E-Hybrid Turbo qui affole les compteurs avec une facture de 177 177 €. Comptez entre 50 800 et 67 400 € pour la DS 7 Crossback, le best-seller de la catégorie.

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "le XC60, plus confortable"

Si le DS 7 Crossback n'était pas si bling bling à mes yeux je pencherai volontier en sa faveur car il offre de bonnes prestations à prix correct. Mais quitte à signer un chèque d'un tel montant je prèfère craquer pour le XC 60. Un SUV élégant, bien fini qui atomise l'ensemble de ses concurrents en matière de confort.

Manuel Cailliot : "le Porsche Cayenne, tant qu'à faire"

Je ne suis pas client de SUV à la base, et pas plus de véhicule électrique ou électrifié. Alors tant qu'à faire de devoir en choisir un, autant aller puiser dans ce qui se fait de plus puissant, de plus sportif, de plus inaccessible financièrement parlant. Et un Cayenne hybride de 680 ch, ben ça en donne niveau sensations et sportivité. De quoi (peut-être) avoir au moins un sourire au volant. Plus raisonnablement, un DS7 est un bon rapport qualité/prix/prestations, aussi.

Pierre Desjardins : "le Hyundai Santa Fe, puisqu'il faut en choisir un"

Dans la catégorie du SUV familial, le passage par une motorisation hybride rechargeable sert uniquement à ne pas avoir à payer un malus énorme sans véritable volonté de diminuer les émissions. La meilleure preuve est qu'aucune des propositions ici ne propose une partie thermique véritablement optimisée pour fonctionner avec un moteur électrique, ce qui signifie que la consommation va irrémédiablement exploser une fois la batterie alimentant ce dernier à son minimum. Mais s'il faut vraiment en choisir un, je penche pour le Hyundai Santa Fe, qui est selon moi le moins pénible à regarder du lot.

Olivier Pagès : le Porsche Cayenne bien évidemment

Quand on est allergique aux SUV comme c'est mon cas, il n'est pas évident de faire un choix entre ces différents modèles. Toutefois, si je dois craquer, je le ferai volontiers pour le Porsche Cayenne en particulier dans sa version Turbo S E-Hybrid qui avec ses 680 ch distille des énormes sensations avec des accélérations proches d'une sportive.

