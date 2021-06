En bref Break hybride

A partir de 29 950 €

Neutre au malus

La Swace exposée sous l'impressionnant chapiteau du cirque Micheletty est le fruit d'un partenariat entre Suzuki et Toyota. Les deux constructeurs japonais collaborent étroitement depuis mars 2019 pour produire et généraliser à grande échelle des véhicules électrifiés. Toyota possède environ 5 % du capital de Suzuki alors que ce dernier a signé pour une participation de 0,2% au sein du géant Toyota.

L’intérêt pour Suzuki d’introduire un modèle hybride est d’abaisser drastiquement les émissions de CO2 de sa gamme, lourdement pénalisée par l’Europe avec la taxe « 95 grammes », et en parallèle de renforcer son offre depuis l’arrêt des Celerio et Baleno. L’Across n’est pas l’unique modèle issu de ce partenariat puisque l’Across, un SUV hybride copie du Toyota Rav4, fait son apparition simultanément.

La Suzuki Swace au Salon Caradisiac 2021

dailymotion Suzuki Swace : le clone - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Suzuki, voulait proposer des véhicules plus familiaux, plus spacieux. C'est pourquoi ils ont choisi de reprendre à leur compte la version break de la Corolla, la Touring Sports, et non la berline. Car avec 4,66 m de long et un volume de chargement de 596 litres, elle devient le véhicule le plus spacieux de tous les temps de la marque, et le plus grand. Si l'on excepte le changement de logo partout où il y en a, seule une unique pièce de carrosserie est différente entre les deux modèles : le bouclier avant. Dans l'habitacle, rien ne change, sauf… le logo.

L'ambiance est austère mais la qualité de fabrication et des matériaux est à saluer. L'habitabilité aux places arrière est bonne dans l’ensemble et le volume de coffre de 596 litres est quant à lui élevé pour la catégorie. Banquette rabattue, on monte à 1 606 litres. Sous le capot, on reprend même combat.

La Swace reprend la mécanique hybride de 122 ch du moteur hybride de la Corolla. C'est un 4 cylindres à cycle Atkinson, qui développe 98 ch et 142 Nm de couple. Il est secondé par un bloc électrique de 53 kW (72 ch) et 163 Nm, alimenté par une batterie Lithium-ion de 1,3 kWh de capacité, qui lui permet de parcourir environ 2 km en mode 100 % électrique. La transmission est à trains épicycloïdaux, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une boîte automatique à variation continue. Durant notre essai nous avons relevé une consommation moyenne de 5 l/100 km, ce qui s’avère être un très bon score. La nouvelle Suzuki Swace est commercialisée à partir de 29 950 €.

PROSPECTIVE FIABILITE La Suzuki Swace est toute nouvelle. Sous le badge Suzuki, oui, c'est vrai. Mais vous l'aurez compris, il s'agit d'une Toyota Corolla Touring Sports simplement maquillée. On peut donc utiliser nos connaissances sur la fiabilité de la clone Toyota pour définir ce qu'il en est d'ores et déjà pour elle. Et tous les voyants sont au vert. Déjà, la fiabilité de Toyota (tout comme celle de Suzuki au demeurant) est excellente. Ensuite, la marque japonaise est une référence en terme d'expérience sur le créneau des berlines hybrides. Et la fiabilité de ses modèles (Prius, Yaris, Rav-4, etc.) est à citer en exemple. Depuis sa sortie, la Corolla, berline comme Touring Sports, ne pose aucun souci de fiabilité à ses propriétaires, à part quelques rares bugs électroniques, qui touchent plus la version 180 ch d'ailleurs. Cette Swace n'en dispose pas. Elle devrait s'avérer au top de la fiabilité.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1 er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.