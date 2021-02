Essai vidéo - Suzuki Swace (2021) : meilleure que la Toyota Corolla Touring Sports ?

En bref Break compact, clone de la Toyota Corolla Touring Sports Moteur hybride 122 ch (103 g/km de CO2 WLTP) 4,66 m de long et 596 litres de coffre À partir de 29 550 €

Les partenariats industriels ont du bon. Du moins lorsqu'ils permettent aux deux parties d'en tirer profit. Et c'est bien le cas ici. Toyota et Suzuki, en discussions depuis 2016 pour un partage industriel et commercial, ont concrétisé une prise de participation croisée en 2019.

Le but était que chacun puisse bénéficier des forces de l'autre. Toyota peut donc désormais se servir de la force de frappe de Suzuki en Inde, en y commercialisant par exemple sous son badge une Suzuki Baleno rebaptisée Starlet, et Suzuki reprendre à son compte des technologies qu'il n'a pas encore dans son panier.

Et c'est la raison d'être de la Swace, aujourd'hui à l'essai. Véritable clone de la Toyota Corolla Touring Sports, elle permet à Suzuki de proposer dans sa gamme premièrement un nouveau modèle sur un nouveau segment, celui des breaks compacts, et deuxièmement une technologie full hybride, bien plus efficace en termes de rejets de CO2 que la microhybridation dont la marque s'est fait une spécialité.

Le but est triple. Tout d'abord baisser la moyenne d'émission de CO2 de la marque, qui doit elle aussi en Europe respecter une valeur autour de 95 grammes par km (en valeur NEDC). Et cette Swace y contribuera, elle qui ne rejette que 78 grammes/km en cycle NEDC (103 g en WLTP).

Mais aussi, Suzuki, spécialiste des citadines et petits SUV, voulait proposer des véhicules plus familiaux, plus spacieux. C'est pourquoi ils ont choisi de reprendre à leur compte la version break de la Corolla, la Touring Sports, et non la berline. Car avec 4,66 m de long et un volume de chargement de 596 litres, elle devient le véhicule le plus spacieux de tous les temps de la marque, et le plus grand, si l'on excepte la version XL7 du Grand Vitara et ses 4,68 m (mais 438 litres de coffre seulement). C'est aussi pourquoi ils ont choisi de commercialiser sous leur blason également l'Across, essayé par Alexandre ici, un clone du Toyota Rav-4.

Enfin, cela permet de regarnir une gamme qui a vu disparaître les modèles Celerio et Baleno.Tout cela a une logique.

Pour la marque oui, mais pour les clients ? Quel intérêt de choisir une Suzuki Swace, plutôt que la version originale chez Toyota, qui dispose d'un réseau bien plus dense sur notre territoire, et une image de marque bien plus installée ? C'est ce que nous allons essayer de déterminer.

Esthétiquement, des copies conformes, à un détail près

Et pour commencer, ce n'est pas l'esthétique de la Swace qui pourra déclencher un achat coup de cœur par rapport à la Toyota. En effet, si l'on excepte le changement de logo partout où il y en a, seule une unique pièce de carrosserie est différente entre les deux modèles : le bouclier avant.

Celui de la Suzuki présente une calandre plus petite, mais flanquée de deux (fausses) écopes sur chaque côté, qui intègrent les antibrouillards. Et le logo de marque n'est plus intégré au petit bandeau noir reliant les optiques, mais situé juste sous le capot.

Pour le reste, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et objectivement pas désagréable dans tous les cas, avec une ligne équilibrée, le porte-à-faux arrière n'étant pas démesuré par rapport à celui de l'avant.

Dans l'habitacle, rien ne change, sauf le logo sur le volant. L'ambiance est austère, très (trop ?) sérieuse, mais la qualité de fabrication et des matériaux est à saluer. Les assemblages sont sans reproche, et les plastiques sont moussés sur toute la planche de bord, et même sur les contreportes. Une habitude nouvelle chez les japonaises, plutôt habituées des plastiques durs.

Le dessin fait la part belle à l'ergonomie, à défaut d'être ultramoderne. La tablette multimédia de 8 pouces de diagonale est posée à bonne hauteur sur la console centrale, avec une intégration très moyenne, mais on fait rarement mieux chez la concurrence quand on décide de la mettre à cet endroit. Par contre, si son fonctionnement est fluide, ses graphismes font très début des années 2000. Un reproche récurrent pour tous les modèles du groupe Toyota/Lexus, et que doit donc subir désormais Suzuki. Elle est heureusement compatible Android Auto et Apple CarPlay.

L'habitabilité aux places arrière est bonne pour la place aux jambes, correcte en largeur, et un peu limite en garde au toit. Le volume de coffre de 596 litres est quant à lui élevé pour la catégorie, et il fourmille de recoins pour caser des objets (bacs sur les côtés, volume sous plancher). Banquette rabattue, on monte à 1 606 litres.

Sans surprise, sous le capot, on reprend aussi le cœur de la Toyota Corolla. Mais la Suzuki est privée du bloc 2.0 le plus puissant (184 ch) et devra se contenter d'un unique 1.8 full hybride de 122 ch de puissance cumulée, qui est apparu pour la première fois avec la Toyota Prius 4.

C'est un 4 cylindres à cycle Atkinson, qui développe 98 ch et 142 Nm de couple. Il est secondé par un bloc électrique de 53 kW (72 ch) et 163 Nm, alimenté par une batterie Lithium-ion de 1,3 kWh de capacité, qui lui permet de parcourir environ 2 km en mode 100 % électrique.

La transmission est à trains épicycloïdaux, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une boîte automatique à variation continue.

Les consommations annoncées sont particulièrement basses, avec entre 4,5 et 5,1 litres aux 100 km en cycle WLTP, correspondant à des émissions de CO2 comprises entre 103 g minimum et 115 grammes maximum, selon la taille des jantes et la finition. Cela lui évite tout malus.

Encore une fois donc, la Swace est techniquement identique à la Corolla, et ne prend pas plus l'avantage à ce chapitre. Elle perd même des points en ne disposant que d'une seule motorisation hybride, contre deux pour l'originale. Mais peut-être affiche-t-elle une personnalité propre sur la route. Voyons cela page suivante.