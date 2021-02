Essai vidéo - Suzuki Across (2021) : l'attaque des clones

5. Suzuki Across (2021) - L’évaluation de la catégorie : 37 critères analysés et notés

En bref SUV hybride rechargeable 4 roues motrices Autonomie en électrique : 75 km

L’Across est le fruit d'un partenariat entre Suzuki et Toyota. Les deux constructeurs japonais collaborent étroitement depuis mars 2019 pour produire et généraliser à grande échelle des véhicules électrifiés. Toyota possède environ 5 % du capital de Suzuki alors que ce dernier a signé pour une participation de 0,2% au sein du géant Toyota.

L’intérêt pour Suzuki d’introduire un modèle hybride est d’abaisser drastiquement les émissions de CO2 de sa gamme, lourdement pénalisée par l’Europe avec la taxe « 95 grammes » et en parallèle de renforcer son offre depuis l’arrêt des Celerio et Baleno. L’Across n’est pas l’unique modèle issu de ce partenariat puisque la Swace, un break hybride copie de la Toyota Corolla fait son apparition simultanément au catalogue. Pour Toyota, il s'agit de profiter du savoir-faire de Suzuki et de sa filiale Maruti pour investir le marché des voitures à bas coût en Inde.

La chaîne d'hybridation du Toyota Rav-4

Sur les deux motorisations existantes du Rav-4 (full hybride et hybride rechargeable) Suzuki a naturellement choisi la version hybride rechargeable du Rav-4, bien moins émettrice en CO2 (22 g de CO2/km), pour attaquer le marché européen. Il s’agit d’un quatre cylindres 2.5 essence et associé à deux blocs électriques, un à l'avant et l'autre à l'arrière, ce qui autorise une transmission intégrale. Ces derniers sont alimentés par une grosse batterie lithium-ion de 18,1 kWh. La puissance maximale atteint 306 ch et l’autonomie en tout électrique est homologuée pour 75 km selon le cycle WLTP.

Des remises pour profiter du bonus

Comme Toyota, Suzuki pratique une remise ponctuelle (jusque juin 2021) pour faire descendre le prix de vente (53 990 € pour cette version « 1 Edition ») et ainsi profiter du bonus écologique de 2 000 €. Ainsi le prix final pour s’offrir les services du Suzuki Across est établi à 48 000 € (bonus déduit), à quelques euros près la même chose que celui du Toyota Rav-4 vendu 49 650 € (prix final de 47 650 €, bonus déduit).

A la différence, le modèle de Suzuki offre une dotation en équipement plus favorable pour le client. La marque est allée piochée dans les différents niveaux de finition du Rav-4 pour proposer de série la sellerie cuir, le système multimédia sur écran 9’’ (mais sans navigation), les jantes de 19’’, les sièges avant chauffants, le volant chauffant, etc. Ces équipements sont en option chez Toyota ou sur la finition haut de gamme « Collection ».

Les principales différences entre les deux SUV japonais sont d’ordre esthétique. Et encore, les designers se sont adaptés pour que le capot et les ailes ne soient pas modifiés. On retient donc juste des phares plus effilés et un bouclier inédit. Tout le reste est commun, même les jantes. On retrouve les formes très anguleuses du Rav-4 avec ses passages de roues carré et son gabarit imposant de 4,60 m.

A bord, Suzuki n’a pas fait d’effort non plus pour distinguer son modèle puisque seul le logo sur le volant est différent. On retrouve une planche de bord à 3 étages et l’écran multimédia flottant aux performances médiocres. Les graphismes et le fonctionnement sont bien en dessous de la concurrence. S’il n’offre pas de navigation, l’Across bénéficie d’une connexion Carplay et Android qui permet de répliquer les applications de navigation comme Waze ou Google Map sur l’écran. La qualité perçue est globalement satisfaisante. La partie supérieure présente des matériaux valorisants et moussés, mais les parties basses restent habillées de plastiques durs et bas de gamme.

Placée sous le plancher, la batterie n’a pas d’impact sur l’habitacle et ses fonctionnalités. Les passagers disposent d’un espace généreux aux places arrière. Idéal pour une famille. Seul le coffre perd quelques centimètres en hauteur ce qui fait chuter le volume de 60 litres. Ce dernier passe à 490 litres, ce qui reste très correct. Le volume du réservoir d’essence reste le même (55 litres) que pour la version hybride normale. Le logement sous le plancher est occupé par une roue de secours temporaire mais il est possible de ne pas cocher l’option pour loger les câbles de recharge à cet endroit.