Quand on parle de voitures électrifiées, deux constructeurs viennent immédiatement à l’esprit : l’américain Tesla qui a fait d’entrée le choix du 100% électrique avec le succès technologique (et que l’on sait, et le japonais Toyota qui s’est placé sur le créneau des motorisations hybrides dès 1997 avec la première génération de Prius.

dailymotion Interview de Frank Marotte (P-DG Toyota France): "on arrive sur le marché de l'électrique en 2022" - Salon Caradisiac 2021

Cette technologie est utilisée dans toutes les gammes du constructeur (hors micro-citadines), avec notamment une Yaris qui est une abonnée du Top 10 des ventes en France. Les Corolla, C-HR et Rav4 jouent elles aussi la carte de l’hybride « auto-rechargeable », pour reprendre l’expression souvent employée par Toyota (ce qui agace souvent ses concurrents), et figurent elles aussi dans le peloton de tête des ventes dans leurs catégories respectives. La carte « verte » jouée par le japonais a l’heur de plaire à de très, très nombreux automobilistes à travers le monde.

Pour autant, la stratégie de Toyota sur le segment du 100% électrique suscite parfois l’interrogation. Le groupe semble y venir à reculons, avec à ce jour tout juste une Lexus UX300e à son catalogue. Un véhicule certes intéressant, mais dont les prestations globales n’ont rien de transcendant (le fait que la prise de recharge adopte le standard ChadeMo, très peu usité en Europe, n’arrange rien).

Quant à la Mirai, elle voit ses ambitions freinées (entre autres) par le seul fait que le réseau de distribution de l’hydrogène soit encore des plus limités. De plus, le fait que nombre de constructeurs de premier plan refusent de miser sur l’hydrogène ne contribue pas franchement à la clarté du message.

Toyota a toutefois récemment dévoilé un concept de SUV électrique bZ4X, qui pourrait s’apparenter à un RAV4 électrique, mais il faudra encore attendre 1 an au moins avant de voir la version définitive circuler dans les rues.

Et le constructeur annonce que cette gamme « BZ » (pour beyond zero, soit au-delà de zéro) connaîtra 7 déclinaisons à l’horizon 2025. Patience, donc.

Ces sujets - et bien d’autres - font l’objet de notre interview de Frank Marotte, Président-Directeur Général de Toyota France.