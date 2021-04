Toyota dévoile le SUV électrique bZ4X - Salon de Shanghai 2021

bZ4X. Voilà un patronyme qui irait à un droïde de Star Wars. Mais il s'agit bien de l'appellation d'une nouvelle Toyota ! Et ce n'est pas un nom réservé à ce concept : le véhicule de série, assurément identique, se nommera ainsi.

bZ est l'acronyme de Beyond Zero, soit au-delà de zéro. Ce slogan symbolise la volonté de la marque de ne pas se contenter de proposer des véhicules zéro émission, mais d'aller plus loin pour créer un monde meilleur ! bZ servira donc à nommer les véhicules électriques de Toyota, à la manière d'ID chez Volkswagen.

Sept bZ sont déjà annoncés d'ici 2025. Le bZ4X est donc le premier. Le 4 signifie que c'est un véhicule compact, le X que c'est un crossover. On peut le voir comme l'équivalent 100 % électrique du RAV4, même si Toyota ne donne pas encore les dimensions du véhicule.

Belle habitabilité

Ce SUV branché a été mis au point avec Subaru, qui aura ainsi sa variante, à la manière du duo GR86/BRZ. Il repose sur une nouvelle plate-forme pensée pour l'électrique, la e-TNGA. Comme la MEB de Volkswagen, elle permet de pousser les roues dans les coins et de proposer un grand empattement. Dans le bZ4X, Toyota promet ainsi un espace aux jambes à l'arrière digne d'une grande routière. Mais là encore, pas de données chiffrées.

Sur le plan de la technique, c'est aussi le quasi silence radio. On sait juste que le modèle aura une transmission intégrale grâce à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Mais Toyota ne donne pas de valeur de puissance et se garde de toute communication sur l'autonomie !

Pour l'instant, le concept nous montre donc à quoi ressemble le véhicule. Pour son premier modèle électrique conçu en interne, Toyota est presque resté sage ! On est loin des bizarreries d'une Mirai quand elle avait inauguré la pile à combustible dans la gamme.

Un volant surprenant

Certes, le bZ4X ne fait pas dans le classicisme, mais il est dans la veine d'un RAV4, avec des formes anguleuses et de nombreux plis de carrosserie. La particularité se trouve au niveau de la jonction entre les optiques et les passages de roues à l'avant. Comme c'est une électrique, le modèle se passe de l'énorme bouche typique chez Toyota. À l'arrière, la lunette est fuyante, tandis que les feux forment un bandeau. Ils sont prolongés par des artifices dans les ailes, pas très utiles.

À bord, il y a un élément marquant : le volant, digne d'un concept. On oublie la traditionnelle jante ronde, place à un élément rectangulaire constitué de deux poignées. Un design type aviation lié à un choix technique : le bZ4X reçoit une direction "by-wire", à commande électrique. Ce volant est associé à une instrumentation numérique, placée en arrière, ce qui permet de mieux la voir dans le champ de vision. Le reste de la planche de bord est moins déroutant, avec un grand écran tactile et une console flottante entre le conducteur et le passager.

Il faudra être patient pour découvrir sur nos routes ce bZ4X. La version définitive sera lancée mi-2022 !