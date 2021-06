Volvo XC60 Recharge : la prime au confort - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

Le XC60 est l’un des acteurs du segment des SUV familiaux premium aux côtés des BMW X5, Mercedes GLE ou Audi Q5. Il s’adresse à une clientèle qui recherche de vraies qualités que ce soit du confort ou de la technologie. Le XC60 coche donc toutes les bonnes cases.

Son style mêle élégance et côté statutaire et ces deux notions se retrouvent aussi dans l’habitacle qui profite d’une qualité de présentation et de finition dignes des meilleurs standards. La planche de bord est classique pour Volvo avec une instrumentation numérique 12,3 pouces qui côtoie un écran multimédia vertical 9 pouces. Il fait aussi le plein d’équipements de sécurité et de confort.

Long de 4,69 m, il offre 5 vraies places, avec des passagers arrière dont les jambes bénéficient d’un empattement rallongé de 9 cm par rapport au modèle de première génération. Seule petite déception, le coffre de 468 litres soit environ 35 litres de moins que les versions thermiques.

L’hybridation sur ce XC60 est synonyme de plusieurs moteurs puisque trois puissances sont disponibles : 340 ch, 390 et 405 ch. Elle marie un moteur essence (253 ch, 303 ou 318 ch) à un bloc électrique de 87 ch. Une solution intéressante mais qui a comme contrepartie un poids conséquent. L’autonomie en tout électrique se situe aux environs de 50 km. Il faudra toutefois composer avec un poids très important, qui est déjà l'un des défauts du XC60 thermique.

Le Volvo XC60 Recharge est vendu à des tarifs compris entre 65 980 et 81 880 €.

QUE VAUT LE VOLVO XC60 RECHARGE EN OCCASION ? Prix du Volvo XC60 II Recharge neuf : de 65 980 € à 81 880 € Prix du Volvo XC60 II Recharge d'occasion : de 38 000 € à 85 000 € Plus de 400 annonces de Volvo XC60 II Recharge d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Manifestement, Volvo va rester dans l'esprit des gens comme une marque synonyme de robustesse et de fiabilité. A raison concernant ce XC60 de seconde génération. Un peu moins sur des modèles plus anciens qui ont utilisé des mécaniques PSA par exemple... Mais c'est du passé. Non, le XC 60 de seconde génération est bien né. Quelques pétouilles électroniques de ci, de là, mais rien de récurrent. Quelques usures rapides des pneus sont relevées, mais c'est toujours subjectif, et les gommes d'origine sont souvent plus tendres que les secondes montes. Les versions Recharge (ou anciennement Twin Engine) ne posent pas plus de soucis que les thermiques, au contraire. Franchement, vous pouvez y aller (presque) les yeux fermés. A noter qu'en février 2019, un rappel préventif a été effectué pour résoudre un risque potentiel de rupture des vérins de hayon électrique.

