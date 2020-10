Les 5 SUV familiaux hybrides du salon de l'auto Caradisiac - Quel modèle choisir ?

Les SUV familiaux sont gros, hauts, lourds, et consomment en général beaucoup. Si l'on couple cela avec les malus de plus en plus importants, années après années, pour des émissions de CO2 de plus en plus basses de surcroît, on arrivait dans une situation où les prix de ces modèles atteignait des sommets, en ajoutant parfois plus de 10 000 € à leur prix catalogue.

Les SUV familiaux hybrides au salon de l'auto Caradisiac 2020

La solution ? L'hybridation. Et plus spécialement, le système hybride rechargeable. Cela fait chuter drastiquement les émissions de CO2 sur le cycle d'homologation, et permet d'afficher, même avec le nouveau cycle plus réaliste WLTP, des consommations ridicules et des émissions de moins de 40 g de CO2 par km parfois. Et les hybrides rechargeables peuvent même bénéficier du bonus écologique, à nouveau, depuis le 1er juin et jusqu'à la fin de l'année. Il faut seulement que leur prix ne dépasse pas les 50 000 €.

Du coup lesEvoque et BMW X3 hybride rechargeable n'en bénéficieront pas, tout comme 95 % des versions du DS 7 Crossback, qui dépassent ce seuil fatidique. Seul le Mitsubishi Outlander rentre dans le cadre et peut en bénéficier. Un autre avantage pour lui, en dehors de ses bonnes prestations.

Les 5 SUV hybrides rechargeables du salon de l'auto Caradisiac

3 nouveaux modèles (DS 7, X3, Evoque)

L'avis de Caradisiac sur 2 modèles plus anciens (XC60, Outlander)

Les préférences des journalistes de Caradisiac

Alexandre Bataille : "Le XC60, plus cher, moins pratique mais tellement plus classe"



A mon sens, le véhicule le plus adapté à la famille reste le monospace ou le ludospace. Le SUV familial est un concept marketing qui permet aux marques de gagner plus d'argent. Ils sont généralement moins spacieux et moins modulables. Alors si vous ajoutez en plus une hybridation qui ampute le volume de coffre ou les places arrière, le concept de voiture familiale est anéanti. Quitte à craquer pour ce genre de véhicule autant y aller à fond et signer un gros chèque pour un XC60 que je trouve élégant, confortable et bien fini.



Manuel Cailliot : "Le DS 7 Crossback, pour son confort ouaté"

On n'achète pas un SUV familial (en général) pour faire des spéciales de rallye, mais pour voyager avec familles, armes et bagages, sur des centaines de kilomètres. Puis on l'utilise pour aller au boulot ou faire les courses. Alors pour cela, point besoin d'avoir entre les mains le cher et sportif X3. Le DS 7 Crossback, lui, est un vrai tapis volant, au confort remarquable. Et son système hybride rechargeable en fait un 4x4 d'une part, ça peut servir en hiver, et un modèle économique au quotidien pour peu qu'on puisse le recharger chez soi ou au boulot. En plus je le trouve pas vilain du tout. Pourtant, je suis fan de BMW à la base !

Pierre Desjardins : "Le Mitsubishi Outlander PHEV, le pionnier, le meilleur et le moins cher"

Ce n'est pas le premier nom qui vient en tête quand on évoque les hybrides mais le Mitsubishi Outlander PHEV fait pourtant partie des références depuis plusieurs années grâce à une technologie hybride rechargeable particulièrement aboutie et des tarifs agressifs, surtout face à une concurrence pour l'instant exclusivement en provenance des constructeurs premium.

Pierre-Olivier Marie : "DS7

Plus je croise le DS7 sur la route et plus je lui trouve du caractère...du moins dans ses versions haut de gamme. Sa présentation est valorisante, il est confortable et on avale les kilomètres en douceur. De plus, il est plutôt satisfaisant de constater que quand ils proposent des produits cohérents, les constructeurs français ont une légitimité dans le haut de gamme.

Olivier Pagès : "Le X3, une évidence"

"Même si la plupart de ces modèles me laisse particulièrement froid, c'est finalement le X3 qui m'a le plus convaincu en raison de son look statutaire, son confort et ses qualités dynamiques. Dommage qu'il soit si onéreux"

