BMW X3 PHEV : efficience assurée - salon de l'auto Caradisiac 2020

L’électrification des modèles est devenue aujourd’hui un passage obligé pour la majorité des constructeurs. BMW a entrepris ce virage il y a plusieurs années et le constructeur allemand veut même aller plus loin dans sa réflexion. Il a ainsi mis au point le programme « power of choice » qui consiste à concevoir des véhicules à l’architecture flexible capables de recevoir à la fois des motorisations thermiques (essence et diesel), hybride rechargeable et 100 % électrique. D’ici la fin de l’année, ce sera le cas du X3 puisqu’une version électrique dénommée iX3 va voir le jour. Le X3 sera donc le seul véhicule à offrir une telle palette de carburations et il est présent à l'occasion de notre premier salon de l'automobile organisé dans un lieu original, le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, dans la Manche.

Sous le capot de ce X3 30e, on trouve le même moteur que sur le X3 sDrive20i, à savoir un quatre cylindres 2.0 de 184 ch, désormais associé à un bloc électrique de 113 ch, soit une puissance cumulée de 292 ch. L’alimentation électrique s’effectue par l’intermédiaire d’une batterie de 11,15 kW/h logée sous les sièges arrière, ce qui entraîne un surpoids d’environ 250 kg de plus qu’un 2.0 i essence. L'autonomie en tout électrique est annoncée entre 41 et 46 km selon le cycle WLTP. Ce qui ne lui permet d’obtenir le bonus de 2 000 €, réservé aux véhicules capables de parcourir 50 km en tout électrique.

Sur une prise domestique conventionnelle, la recharge complète de la batterie se fait en moins de six heures, tandis qu'elle prend environ trois heures et demie avec la Wallbox BMW i. Bien entendu, le volume de chargement du X3 se voit impacté par ce passage à l'hybride rechargeable et le coffre passe de 550 à 450 litres.

Esthétiquement, ce X3 hybride rechargeable ou PHEV ressemble à tous les autres X3. Il s’en différencie seulement par son appellation 30e, ainsi que par une seconde trappe implantée sur l’aile avant gauche qui sert à masquer la prise de recharge. À l’intérieur, les modifications sont très légères pour ne pas dire minimes. Elles portent essentiellement sur la présence d’une touche eDrive sur la console centrale qui permet de choisir entre trois modes : Auto eDrive, battery control et max eDrive, qui viennent s’ajouter à ceux déjà existants.

Nous avons réalisé notre premier essai du nouveau X3 PHEV en région parisienne cet été sur un parcours mixte d’environ 150 km et nous avons réussi à parcourir 38 km en tout électrique, ce qui est relativement proche des chiffres annoncés par BMW. Notre consommation en carburant s’est quant à elle établie à 5,5 l/100 km ce qui est vraiment convaincant. L’introduction de cette nouvelle motorisation n’a pas d’impact sur les qualités dynamiques du X3, qui arrive bien à masquer son surpoids. En revanche, quand la route devient plus sinueuse, les kilos supplémentaires se font sentir, notamment lors des changements d’angles. Malgré cela, il reste un très bon élève sur la route et s’avère toujours aussi plaisant à conduire. Finalement, le principal grief que l’on pourrait formuler porte sur le confort, trop ferme. Cela ne vient pas d’un tarage spécifique des suspensions sur cette version mais des jantes 20 pouces de notre modèle d’essai. Une monte de taille inférieure est conseillée.

Avec ses tarifs compris entre 59 600 et 69 050 €, le X3 fait payer cher ses prestations. Cette version hybride rechargeable demande 11 400 € de plus qu’un X3 2.0 de puissance thermique identique. A la différence, il est exempté de malus écologique.

