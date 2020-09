Salon de l'auto Caradisiac - Le stand Volvo: vert vif

En 2019, Volvo aura franchi pour la première fois de son histoire la barre des 700 000 voitures vendues à travers le monde. Ce nouveau record de ventes annuelles (le sixième consécutif), Volvo le doit au succès de sa gamme de SUV, au premier rang desquels le XC60 de deuxième génération. En France, c'est toutefois le XC40 qui tire les ventes du constructeur suédois (qui est passé sous la coupe du groupe chinois Geely en 2010).

dailymotion

Ce SUV compact, auréolé du titre de voiture de l'année en 2018, est disponible en version essence, diesel, hybride rechargeable et désormais électrique. Une démarche qui s'inscrit dans l'objectif de vendre 50% de véhicules électrifiés à l'horizon 2025, pour passer à 100% d'ici 2040...au plus tard.

Chantre de la sécurité, Volvo clame par ailleurs sa vision de "zéro mort" à bord de ses voitures. A cet effet, il a décidé que tous ses modèles commercialisés à partir de 2020 verraient leur vitesse maximale limitée à 180 km/h.

Volvo XC40: pleine charge

En bref SUV compact premium, N°1 des ventes Volvo en France Longueur: 4,42 m. Concurrence: BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3... Moteurs essence, diesel, hybride rechargeable et électrique A partir de 29 940 €

Le XC40 est une incontestable réussite pour Volvo, tant stylistique que technique. Avec son style ramassé, ses épaulement marqués et sa présentation intérieure de haute volée, l'engin correspond parfaitement aux standards en vigueur dans la catégorie premium. Avec un volume de coffre supérieur et une meilleure habitabilité arrière, on ne serait pas loin du sans faute.

Surtout, Volvo ajoute cette touche de fantaisie qui consiste à proposer la palette de motorisations la plus large possible, avec notamment deux très intéressantes versions électrifiées qui appartiennent à sa gamme "Recharge".

La première est une hybride rechargeable pouvant parcourir 45 km en mode électrique, ce qui présente un réel avantage dans les zones urbaines où l'automobile est de plus en plus mal vue. Mais une fois sur route, on apprécie de disposer de 262 ch qui autorisent performances élevées et relances rapides.

L'autre XC40 "écolo" est une version 100% électrique facturée la bagatelle de 59 940 €, forte de 408 ch et d'une autonomie d'environ 400 km. Une voiture qui n'a pas vocation à représenter de grosses ventes, mais un excellent vecteur d'image pour un constructeur qui se veut en avance sur son temps.

Cliquez ici pour retrouver tous nos articles consacrés au Volvo XC40



Volvo XC60: l'alternative

En bref SUV familial, N°1 des ventes mondiales Volvo Longueur: 4,69 m. Concurrence: Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5... Moteurs essence, diesel ethybride rechargeable A partir de 48 380 €

Le XC60 de deuxième génération est le moteur des ventes Volvo à travers le monde. Rien d'illogique à cela, sachant que le modèle de première génération s'était lui même écoulé à plus d'un million d'exemplaires entre 2008 et 2017.

Long de 4,69 m, ce SUV familial acceuille confortablement ses passagers mais se montre un peu moins généreux avec leurs bagages, auxquels il accorde un volume (un peu) inférieur à celui de ses concurrents allemands (505 litres, contre 550 à un Mercedes GLC).

Le XC60 se voit doté de toutes les technologies d'aide à la conduite imaginables, comme par exemple un dispositif de pilotage semi-automatique qui influe sur la direction, l'accélération et le freinage sur autoroute jusqu’à 130 km/h. Quant au système City Safety, il dispose d'une assistance de direction active, qui peut déclenche une manoeuvre d'évitement en complément du freinage. Le XC60 se présente comme une véritable machine à avaler les kilomètres en famille par tous les temps et sur tout type de route, ainsi que Caradisiac avait pu le constater lors d'un grand road trip hivernal qui avait mené la rédaction jusqu'au nord de la Suède.

Cliquez ici pour retrouver tous nos articles consacrés au Volvo XC60



Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !