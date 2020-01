Essai longue durée - 3000 km en Volvo XC60: la force tranquille

4. Côté finance : tous les tarifs et la concurrence du Volvo XC60 B4

2. Sur la route - Confort et impressions de conduite en ville, sur route et autoroute

Les grands road-trips sont désormais un classique pour l’équipe Caradisiac. Après avoir rallié Bucarest en Dacia, Prague en Skoda et Turin avec des modèles du groupe Fiat, nous avons cette fois mis le cap sur la Suède pour éprouver les productions signées Volvo.

En effet, quel meilleur essai que celui consistant en une semaine de voyage entre Paris et Göteborg en hiver à raison de plusieurs heures de conduite quotidienne à travers 5 pays d’Europe, sur tout type de route et dans toutes les conditions de circulation imaginables ?

Le tout pour répondre à ces simples questions : quelles qualités et quels défauts apparaissent quand on vit VRAIMENT avec telle ou telle auto ? Et que ces voitures ont-elles dans le ventre dans des conditions d’utilisation sévères ?

dailymotion

Moteur de tendances

Certains de nos lecteurs pourront se demander la raison de ce choix de Volvo. La réponse est simple : ce constructeur connaît un succès croissant, battant en 2019 son record de ventes pour la sixième année consécutive. Il a en effet écoulé plus de 600 000 voitures en 2018, ceci pour la première fois depuis sa création en 1927, et s’y entend à merveille pour prendre l’univers automobile à contrepied (ou contreroue, si vous préférez).

Ces dernières années, tout en renouvelant intégralement son offre, avec un XC40 raflant au passage le titre de voiture de l’année 2017, le Suédois a fait parler de lui en étant le premier à snober les grands salons automobiles (rapidement imité en cela par d’autres marques), en officialisant son intention d’abandonner totalement le diesel, et en annonçant qu’il s’apprêtait à limiter la vitesse maximale de toutes ses voitures à 180 km/h. Cette dernière mesure s’inscrit dans le cadre de la « Vision 2020 » du constructeur, qui souhaite que l’on n’ait plus dorénavant à déplorer aucun mort ni blessé grave à bord de l’une de ses voitures.

Dans le même temps, il a su poser les bases d'un nouveau style, abandonnant les formes cubiques qui ont fait sa renommée pour adopter un design bien plus sensuel. Et c’est ainsi que les Volvo sont devenues des voitures « cool », initiatrice de tendances dans un monde automobile en pleine réinvention.

Mais sans plus attendre, démarrons notre moteur diesel, l’un des derniers qui sera produit par Volvo. Pour ce road-trip, Volvo France a en effet mis à la disposition de Caradisiac une version B4, animée par un 4 cylindres de 197 ch et doté d’une microhybridation qui en abaisse consommation et émissions de CO2. Notez que le XC60 est aussi disponible en version traction avec un bloc D4 190 ch, facturé 3 100 € de moins affiche une consommation moyenne inférieure de 0,7 l/100 km.

Comme souvent les virées Caradisiac, celle-ci démarre au cœur de Paris. Rendez-vous était donc donné à la rédaction un matin d'hiver…