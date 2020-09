Salon de l'auto Caradisiac 2020 - Le stand Land Rover : nouvelles coqueluches

En difficulté financière avec son compatriote Jaguar, Land Rover a les bonnes cartes en main pour affronter la tempête. Il vient de lancer une grosse nouveauté, le Defender, et accélère sur le marché des véhicules électrifiés avec l'arrivée de l'hybride rechargeable sur les Discovery Sport et Evoque. Ce dernier s'expose au Salon de l'auto Caradisiac, en compagnie du Defender, qui ne cesse de faire débat avec sa nouvelle formule moderne.

Le stand Land Rover en direct du Salon de l'auto Caradisiac

Range Rover Evoque : du nouveau sous le capot

En bref Commercialisé en février 2019 SUV compact De 150 à 309 ch À partir de 39 750 €

Après le carton de la première génération, Land Rover n'a pris aucun risque et a fait évoluer l'Evoque en douceur, du moins sur le plan du style. Peut-être trop car cette seconde génération, bien que réussie esthétiquement, a du mal à attirer l'attention dans la circulation. Il y a bien eu quelques évolutions, reprises au nouveau grand frère Velar, comme les poignées de portes pouvant se cacher dans la carrosserie ou le bandeau noir entre les feux. L'Evoque est la Golf ou la 911 de Land Rover !

La planche de bord s'est mise à l'heure des écrans, avec là aussi une forte inspiration sur le grand frère. Il y a ainsi deux écrans au niveau de la console centrale, un pour l'info-divertissement, l'autre pour les réglages de clim. Sans oublier l'instrumentation numérique. Dans son changement de génération, l'Evoque a eu le bon goût de garder son gabarit compact. Il mesure ainsi seulement 4,37 mètres de longueur. Il faut toutefois faire attention au volant à sa largeur conséquente, 1,90 mètre !

L'Evoque est proposé avec une large gamme de motorisations, avec micro-hybridation généralisée. Il y a en essence un 2.0 décliné en 200, 250 et 300 ch. En diesel, le 2.0 existe en 163 et 204 ch.

Mais la grande nouveauté technique vient d'arriver. Il s'agit d'une version hybride rechargeable. Elle est dotée d'un trois cylindres essence 1.5 et d'un moteur électrique monté sur l'essieu arrière. La puissance maxi cumulée est de 309 ch. Avec une batterie de 15 kWh, cet Evoque peut parcourir jusqu'à 66 km en tout électrique. Ce P300e évite tout malus.

Land Rover Defender : classique fortement revisité

En bref Commercialisé en juin 2020 Grand 4x4 De 200 à 400 ch À partir de 49 900 €

Il est enfin de retour. Mais sous une forme totalement revue ! Tout a changé, sauf le nom ! Alors oui, l'esprit aventurier demeure. Le Defender se place toujours en roi du franchissement et Land Rover proposera toujours des modèles typés utilitaires et une foule d'accessoires pour aller camper dans la cambrousse. Mais le Defender monte carrément en gamme. Les puristes seront déçus (et se rabattront peut-être sur l'Ineos Grenadier). Mais pour la maison mère Tata, un Defender plus chic a de meilleures chances de conquérir les riches clients aux quatre coins du globe.

On oublie donc les airs rustiques. Le Defender version 2020 ne fait plus dans la carrosserie avec vis et charnières apparentes, préférant une silhouette des plus lisses. Le modèle fait quand même quelques clins d'œil au passé. Au moins, il fait souffler un vent de fraîcheur sur la gamme de Land Rover, dont les modèles se ressemblent trop.

Forcément, la montée en gamme se voit aussi à l'intérieur, avec instrumentation numérique et large écran tactile. Toutefois, Land Rover a gardé à l'esprit que le modèle se doit d'être pratique. La planche de bord est ainsi traversée d'une large barre de maintien. Les commandes de clim restent classiques. Le levier de vitesses est implanté sur la console, ce qui permet d'avoir un troisième siège à l'avant. Le grand modèle 110 peut recevoir sept personnes.

Sous le capot, on a un 2.0 diesel en 200 ou 240 ch, un 2.0 essence de 300 ch et un six cylindres en ligne de 400 ch. Un hybride rechargeable P400e de 404 ch va bientôt arriver sur les routes. Bien sûr, la transmission intégrale est de série ! Un système de caméras permet de "voir" à travers le capot.

