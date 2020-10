Outlander : le guide d'achat du Mitsubishi le plus vendu - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Le Mitsubishi Outlander en est à sa troisième génération, et il sera d'ailleurs très bientôt renouvelé (mais peut-être pas en France, vu que la marque est vouée à disparaître de notre marché). S'il est présent au salon Caradisiac, sous la voute de ce lieu unique au monde qu'est le hangar à dirigeables d'Ecaussevile, dans la campagne normande, ce n'est donc pas en tant que nouveauté, vous l'aurez compris, mais en tant que meilleure vente de Mitsubishi.

Le Mitsubishi Outlander au salon de l'auto Caradisiac 2020

En effet, il devance de peu la citadine Space Star, mais prouve s'il en était besoin que ce qui est à la mode en ce moment, ce sont les SUV. À moins que ce ne soit sa version hybride rechargeable, la première au monde pour un SUV, qui connaît un grand succès auprès des professionnels et des taxis, qui l'aide à grappiller des ventes ?

L'Outlander est un SUV familial, qui propose 5 ou 7 places, dans un gabarit malgré tout compact, inférieur à 4,70 m. Il a subi au cours de sa carrière deux restylages, pour lui donner un visage plus expressif et en phase avec le nouveau style de Mitsubishi. Son habitacle, nettement rehaussé en qualité par rapport à la précédente génération, n'en reste pas moins d'un classicisme désuet.

Au lancement, il proposait des moteurs essence et diesels de 150 ch. Ils ont disparu progressivement en 2018 et 2019, pour laisser la place à l'hybride rechargeable, plus "CO2 friendly".

Du coup aujourd'hui, il n'y a que cette motorisation de disponible à l'achat neuf. Elle est heureusement agréable et très efficiente, pour peu qu'on ait de quoi la recharger, chez soi ou au travail. Elle permet évidemment, avec ses rejets de 46 grammes par kilomètres, d'éviter tout malus écologique.

Que vaut le Mitsubishi Outlander en occasion ?

Vu sa faible diffusion, le Mitsubishi Outlander n'a pas fait l'objet d'une maxi-fiche fiabilité.

LE MITSUBISHI OUTLANDER EN OCCASION Les prix neufs du Mitsubishi Outlander : de 37 490 € à 47 990 € Les prix en occasion du Mitsubishi Outlander : de 10 370 € à 44 610 € Plus de 280 annonces de Mitsubishi Outlander 3 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Mitsubishi est très bien placée en classement des marques en termes de fiabilité. Et depuis son lancement, les soucis évoqués sur l'Outlander 3 sont rares. Pas forcément mineurs, avec des soucis de perte d'autonomie, qui peuvent être dûs au système de gestion de la batterie (BMU), mais rares. Et concernant la version hybride rechargeable, les batteries sont garanties 8 ans ou 160 000 km. De quoi voir venir.

